5G’li hayat dünyanın pek çok yerinde başladı. Özellikle büyük metropollerde hummalı bir dönüşüm yaşanıyor. İletişim altyapısı baştan sona yenileniyor. Geçiş dönemleri, altyapı dönüşümü zordur. Bir iletişim ağının dönüşmesi yıllar alır. Her noktanın yenilenmesi, evrilmesi gerekmez öte yandan. Pahalı ve zahmetli bir süreçtir dönüşüm. Geçiş aşamasında bir önceki “nesil” ile yeni “nesil” birbirini yedekler. 5G ağlarının yaygınlaşması sürecinde 4G ile paslaşma uzun süre devam edecek. ABD örneğini ele alalım. 5G dönüşümü küçük adımlarla 2019 sonunda başladı. Üç yılda 330 milyon kişinin yaşadığı ülkede, 200 milyona yakın nüfusu kapsayacak şekilde dönüşüm tamamlandı. Bugün ülkenin hemen her büyük şehrinde operatörler 5G sloganlarıyla, reklamlarıyla yarış halinde. Yıl sonunda ABD’deki 5G abone sayısının 74 milyona ulaşması bekleniyor.

YENİ BİR DÖNEM

Her nesil, bir öncekinden çok daha hızlıdır. Her biri, bir öncekine göre yeni yeteneklere sahiptir. Her yeni nesil küçük de olsa bir devrim barındırır. Ancak toplumu, iş dünyasını ve gündelik hayatı değiştirme açısından bazılarını devrimsel bazılarını evrimsel olarak algılarız. 5G de dünyayı yeniden şekillendirebilecek devrimsel özelliklere sahip. 5G’nin üstün yeteneklerini 5 başlık altında özetlemeye çalışalım:

1 10 kat daha hızlı: Elbette deneyimlediğiniz hız, nerede olduğunuza, hangi operatörden hizmet aldığınıza, çevrenizdeki bağlantı sayısına ve daha nice faktöre göre değişiyor. 5G’nin indirme hızı teoride 1 Gbps ila 10 Gbps arasında… Evlerdeki sabit internet hızıyla yarışabilecek bir hızdan bahsediyoruz. Bu da ev için ayrı bir sabit hat aboneliği almaya ihtiyaç var mı sorusunu beraberinde getiriyor. Şimdilik sektör kaçamak cevaplar veriyor. En popüler cevaplardan biri, “Bunlar birbiriyle yarışan değil, birbirini tamamlayan teknolojiler.” Hal böyleyken yine Amerika’da hemen her operatör 5G’li ev interneti paketleri sunmaya başladı bile. Altyapı dönüşümünün daha da ilerlemesiyle birlikte bu savaşın daha da kızışması bekleniyor.

2 10 kat az gecikme: Önemli bir derbi maçı seyrediyorsunuz. Sadece siz değil, mahalledeki hemen her evde benzer bir durum söz konusu… Derken tüm mahalle “GOL” diye inliyor. Sizde henüz bir hareket yok. Birkaç saniye sonra sıra size geliyor. Bir yandan gol atıldı diye seviniyorsunuz, bir yandan kafanızda deli sorular; “Benim televizyon neden geriden geliyor?” Uydu bağlantısı -internet bağlantısı ikilemini yaşamayan yoktur herhalde. 5G ile gecikme (latency) süresinde önemli bir aşama kaydedildi. Gecikme 1 milisaniyeye kadar indi. Bu gelişme oyun endüstrisinden otonom taşıtlara kadar pek çok konuyu yakından ilgilendiriyor.

3 10 kat daha fazla bağlantı: 5G ile aynı hücrede çok daha fazla bağlantı kurmak mümkün. Bu da yıllardır konuştuğumuz nesnelerin interneti (IoT) devriminin gerçekleşmesine imkan sağlıyor. İrili ufaklı milyarlarca sensörün bağlandığı bir gelecek bekliyor bizleri. 5G’nin öne çıkmayan sıra dışı yeteneklerinden biri de özellikle IoT cihazlarının düşük kapasiteli şarj ihtiyacına çare olması…

4 100 kat daha fazla kapasite: 5G ağları sadece daha fazla bağlantıyı değil aynı zamanda çok daha yoğun bir veri trafiğini kaldırabiliyor. Kurulan ağların 100 kat daha verimli olması, spektrumun en az üç kat daha etkin kullanılması fazlasıyla yoğun bir trafiğin performans düşmeden yönetilebilmesini sağlıyor.

5 Endüstriyel 5G: Şirketlere özel kapalı devre 5G ağlarının devreye girmesiyle birlikte Endüstri 4.0 konusunda da önemli kazanımlar elde ediliyor. Özellikle üretim, lojistik, enerji, sağlık ve otomotiv sektörlerinin 5G’den faydalanması bekleniyor.