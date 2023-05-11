ChatGPT4: Yeni bir dönem

ChatGPT, 2 ayda 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. TikTok, bu kadar kullanıcıya 9, Instagram 30, Spotify ise 55 ayda ulaşmıştı. Son ay içinde yaşanan gelişmelerle başlayalım: Microsoft ilk günden beri ChatGPT’yi üreten OpenAI isimli şirketin arkasında... Yaptığı yatırımı artırarak 10 milyar dolara çıkardı. OpenAI, 2024’te 1 milyar dolarlık ciroya ulaşmayı hedefliyor. Şirketin değeri 29 milyar dolara ulaştı. Aşırı talep sonrasında şirket, ücretli (20 $/ay) ve performans garantili bir abonelik başlattı. Ücretsiz üyelik modelinin aynen devam edeceğini açıkladı ve 11 milyon dolar ödeyerek ai.com ismini Google’dan satın aldı. Servisin yeni sürümü, ChatGPT4 yayınlandı. Sürümle birlikte API hizmeti de duyuruldu. YENİ SÜRÜM YENİ YETENEKLER Kalpleri fetheden servis artık daha bilge, daha akıllı ve daha yaratıcı… Sayfalar uzunluğunda (25 bin kelimeye kadar) bir metni yüklediğinizde saniyeler içinde size özetleyebiliyor, metin üzerine soracağınız çetrefilli sorulara anlamlı, mantıklı cevaplar verebiliyor. Güncel bilgiye hala erişimi yok; 2021 Eylül’üne kadar olan bilgilerle eğitilmiş durumda… Barodan üniversiteye hemen her sınavdan yüksek not alıyor. Kodlamada yine çok iyi. Kimisi peçeteye karaladığı bir algoritmayı programa dönüştürüyor bu sayede. Birkaç cümleyle saniyeler içinde basit oyunlar yazdıranlar bile var. Bu sürümle birlikte sadece yazılı değil görsel iletişim sağlamak da mümkün hale geldi. Örneğin buzdolabındakilerin resmini çekip yüklediğinizde size saniyeler içinde elinizdeki malzemelerle hangi yemekleri yapabileceğinizi sıralıyor.

İDDİALI HAMLELER

Microsoft’un tüm yatırımcıların hayallerini süsleyecek bir başarıya imza attığını söyleyebiliriz. Milyarlarca dolarlık bir yatırıma rağmen OpenAI’nın özerk bir şirket olarak hayatını sürdürmesi başlı başına bir kazanım. Öyle ki ChatGPT’nin ilgileri üzerine çektiği, fırtınalar yarattığı ilk ayda Microsoft’un ismini dahi duymadık. Geri planda yatırımın büyüklüğünü önemsizleştirecek güzellikte iddialı, stratejik bir iş birliği var. GPT4 lansmanının hemen ardından Microsoft da bir seri tanıtım gerçekleştirdi. Microsoft Copilot isimli servis ile ChatGPT’yi Word, Excel, PowerPoint ve Outlook ürünlerinin içine her beyaz yakalının hayatını değiştirecek şekilde yerleştirdi. OpenAI bir yandan da Microsoft’un müşterisi. Hizmet, Microsoft’un bulut platformu Azure üzerinde çalışıyor. Microsoft’un yatırımının önemli bölümü ücretsiz sağlanan Azure kredileri… Microsoft, şirketlere sunduğu bulut hizmetlerinin içine OpenAI hizmetlerini de dahil etmiş bulunuyor. Esas mücadele arama motoru cephesinde yaşanıyor. Google hızlı stratejik adımlar attı. Yapay zeka konusundaki yatırımlarını artırdı. Hatta OpenAI’dan ayrılanlar tarafından kurulan Anthropic ile anlaştı. Anthropic’in piyasa değeri 5 milyar dolar… 8 Şubat’ta iddialı bir etkinlikle yol haritasını sunmaya hazırlanıyordu ki Microsoft’tan sürpriz bir hamle geldi: 7 Şubat günü Bing’in yeni sürümünü duyurdular. Yeni Bing, ChatGPT4 ile entegre çalışıyor. İnternete bağlanmayan ChatGPT’nin eksiğini tamamlıyor, daha önemlisi arama konusuna yepyeni bir soluk getiriyordu. Ertesi gün yapılan Google etkinliği de yapay zekayla geleceğin nasıl değişeceği teması üzerine kurulmuştu. Ancak demonun istenilen şekilde akmaması nedeniyle lansman hayal kırıklığı yarattı. Hisse senetleri yüzde 9 düştü. Şirket, lansman videosunu YouTube’dan kaldırdı. Microsoft’un Google’dan alacağı yüzde 1’lik bir payın değeri bile 2 milyar dolar. Tüm olanlara rağmen Google doğru adımlarla yoluna devam ediyor. Benzer hamle yaparak Microsoft’un Copilot lansmanından iki gün önce Google Workspace uygulamalarının yapay zekayla entegre olduğunu açıkladı.