Twitter, X oldu. Geçtiğimiz günlerde şirket logosundaki mavi kuş yerini X harfine bıraktı. Logo değişimiyle birlikte x.com adresi, twitter.com’a yönlendirildi. Fazla bilinmese de şirketin resmi ismi zaten nisan ayında X Corp. olarak değişmişti. Siz bu satırları okuduğunuz sırada belki Twitter ismi dahi tarih olmuş olacak.
Elon Musk, Twitter’ı Ekim 2022’de satın aldı. O günden bugüne şirkette sular hiç durulmadı. Musk hep Twitter’ı kullanarak gündemde kaldı; markanın önüne geçmek ister gibiydi. Farklı cephelerde beklenmedik savaşlar verdi. Gelin bu mücadelelere birlikte göz atalım.
Musk, bir yandan da sahip olduğu ve kızdırdığı networküyle ilişkisini iyileştirmeye çalışıyor. Sosyal medya kullanıcıları 1-9-90 oranında bölmek mümkündür. 1’lik kısım üretir, 9’luk kısım etkileşime girer, 90’lık kısım pasiftir sadece izler. X ile işte bu 1’lik kısma yatırım yapıyor, YouTube ve benzerlerinin izinden giderek üretenlerin gelir elde edebileceği bir model sunmaya hazırlanıyor.
Musk’ın X sevdası bu platformla sınırlı değil. Çocuğunun ismini dahi X koyan Musk, ünlü markalarının içine de X harfini yerleştirmiş durumda: SpaceX, Tesla X…
X harfi tıp dünyasında ölümü, matematik ve bilim dünyasında bilinmezliği, kodlamada ise değişkenliği temsil ediyor. Pek çok kültürde X, mevta olmayı ya da mazide kalmayı ifade ediyor. Bazılarında ise ‘‘trans’’ anlamına geliyor ve dönüşümü ifade etmek için kullanılıyor.
Zamanla göreceğiz. Bakalım Elon Musk’ın X’i hangi anlamla örtüşecek.
Elon Musk, 44 milyar dolar yatırsa da Twitter’ı ve vizyonunu pek sevemedi. Hayalinde, her şeyin uygulaması diye tanımladığı bir “super-app” var. Sadece içerik değil, ödeme sistemi, pazaryeri, çöpçatanlık platformu ve daha nice özellik taşıyan bu uygulamanın kod adı: X..”