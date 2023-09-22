



Twitter, X oldu. Geçtiğimiz günlerde şirket logosundaki mavi kuş yerini X harfine bıraktı. Logo değişimiyle birlikte x.com adresi, twitter.com’a yönlendirildi. Fazla bilinmese de şirketin resmi ismi zaten nisan ayında X Corp. olarak değişmişti. Siz bu satırları okuduğunuz sırada belki Twitter ismi dahi tarih olmuş olacak.

Elon Musk, Twitter’ı Ekim 2022’de satın aldı. O günden bugüne şirkette sular hiç durulmadı. Musk hep Twitter’ı kullanarak gündemde kaldı; markanın önüne geçmek ister gibiydi. Farklı cephelerde beklenmedik savaşlar verdi. Gelin bu mücadelelere birlikte göz atalım.

Musk X Twitter 44 milyar dolar yatırsa da Twitter’ı ve vizyonunu pek sevemedi Elon Musk. Yönetimi tümden değiştirerek çıktı yola. Çalışanların büyük kısmını işten çıkardı, ekibi iyice küçülttü. Evet, şirket zarardaydı; ancak bilerek yapmıştı yatırımını. Böylesi bir trafiği olan sitenin daha fazla gelir etmesi gerektiğine inanıyordu. Şirketin alameti farikası olan nice özelliği, hizmeti ve iş modelini ya yok etti ya da değiştirdi. İşin kötüsü, pek çok önemli reklam veren tepki gösterdi, şirket gelirleri daha da düştü.

Musk X Twitter kullanıcıları Çok geçmeden, Musk’ın satın aldığının Twitter değil de Twitter kullanıcıları olduğunu tüm dünya idrak etti. Böylesi büyük bir ağ ve trafik gözünü kamaştırıyordu. Ancak kullanıcılarına demirbaş muamelesi yapınca olaylar beklemediği şekilde gelişti. Anlamlı bir değer teklifi oluşturmadan, üstüne biraz da tedirginlik saçarak attığı adımlar kullanıcılarının tepkisini çekmeye başladı.

Musk X Titanlar Twitter kullanıcıları, farklı platform arayışlarına yöneldi. İlk popüler alternatif, Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey tarafından kurulan, henüz beta aşamasındaki Bluesky oldu. Ancak esas hamle Zuckenberg’den geldi. Meta grubu altında Temmuz 2023’te Threads isimli alternatif platform tanıtıldı. Bir haftada tam 100 milyon kişi üye oldu; uygulama 150 milyon kez indirildi. Musk, bu beklenmedik hamleden rahatsız olmuştu. Zuckenberg’e hakarete varan ithamlarda bulundu. Threads’in hızlı başladığı yolculuk beklediği tempoda devam etmedi; ilk günlerdeki trafiği bir ay geçmeden neredeyse altıda birine düştü. Mücadele hala devam ediyor. Çoğu Twitter kullanıcısının elinde her an aktifleşebilecek Threads hesabı bulunuyor.

Musk X yapay zeka Threads’e olan ilginin tetikleyicilerden biri Musk’ın tüm Twitter kullanıcılarına günde görebileceği tweet sayısına sınır getirmesiydi. Sonradan konunun yapay zeka devrimiyle ilgili olduğu ortaya çıktı. AI konusunda istediği aşamaya henüz gelemeyen Musk, başta OpenAI olmak üzere rakiplerinin LLM sistemlerini Twitter datasıyla eğittiğini fark edince bir seri aksiyon almıştı. API politikaları da bu süreçte önemli değişikliğe uğradı. Elon Musk bu alanlarda haksız rekabet yapılması durumunda hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Musk X hayaller Musk’ın hayalinde her amaca hizmete hizmet verebilecek, her şeyin uygulaması diye tanımladığı bir “super-app” var. Sadece içerik değil, ödeme sistemi, pazaryeri, çöpçatanlık platformu ve daha nice özellik taşıyan bu uygulamanın kod adı uzun yıllardır X. Hedef, Çin’deki WeChat gibi bir platform haline evrilebilmek. Hemen her konuda akla gelen ilk uygulama olmak…

Musk, bir yandan da sahip olduğu ve kızdırdığı networküyle ilişkisini iyileştirmeye çalışıyor. Sosyal medya kullanıcıları 1-9-90 oranında bölmek mümkündür. 1’lik kısım üretir, 9’luk kısım etkileşime girer, 90’lık kısım pasiftir sadece izler. X ile işte bu 1’lik kısma yatırım yapıyor, YouTube ve benzerlerinin izinden giderek üretenlerin gelir elde edebileceği bir model sunmaya hazırlanıyor.

Musk’ın X sevdası bu platformla sınırlı değil. Çocuğunun ismini dahi X koyan Musk, ünlü markalarının içine de X harfini yerleştirmiş durumda: SpaceX, Tesla X…

X harfi tıp dünyasında ölümü, matematik ve bilim dünyasında bilinmezliği, kodlamada ise değişkenliği temsil ediyor. Pek çok kültürde X, mevta olmayı ya da mazide kalmayı ifade ediyor. Bazılarında ise ‘‘trans’’ anlamına geliyor ve dönüşümü ifade etmek için kullanılıyor.

Zamanla göreceğiz. Bakalım Elon Musk’ın X’i hangi anlamla örtüşecek.

Elon Musk, 44 milyar dolar yatırsa da Twitter’ı ve vizyonunu pek sevemedi. Hayalinde, her şeyin uygulaması diye tanımladığı bir “super-app” var. Sadece içerik değil, ödeme sistemi, pazaryeri, çöpçatanlık platformu ve daha nice özellik taşıyan bu uygulamanın kod adı: X..”