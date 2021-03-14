Türkiye ve inovasyon





Geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen 8. Türkiye İnovasyon Haftası’nda bir panele konuk olarak katıldım. Pandemiye rağmen ara vermeyen bu iddialı etkinliği takdir ediyorum. İnovasyon konusundaki farkındalığı artırması bir yana ihracatçılarımıza ilham vermesi de çok önemli…

Türkiye’nin İnovasyon konusunda potansiyelinin çok yüksek olduğuna inanıyorum. Yaratıcı, ezber bozan pek çok beyin var ülkemizde. Fakat ne yazık ki istediğimiz noktada değiliz. Fikirleri hayata geçirmekte, işe yarayan hale dönüştürmekte, küresel pazarlara taşımakta zorlanıyoruz. Küresel İnovasyon Endeksi raporunda da bu durumu gözlemlemek mümkün. Rapor 13 yıldır Dünya Fikri Haklar Örgütü, Cornell Üniversitesi ve INSEAD iş birliğinde hazırlanıyor. 2020 raporunda Türkiye 131 ülke arasında 51. sırada. Halbuki 2016’da 42. sıraya kadar yükselmişiz.

Sıralamayı görünce büyük ihtimalle aklınıza ülkemizden çıkan fikirler, markalar, patentler, araştırmalar geldi. Bir başka deyişle “çıktılar” üzerine düşündünüz. Halbuki büyük endeks, eşit ağırlıklı iki eşit alt endeks üzerine kurulu: “Çıktı” kadar “girdi” de önemli.

GİRDİ ENDEKSİNDE 52. SIRADAYIZ

Türkiye, İnovasyon Girdi Alt Endeksi’nde 131 ülke içinde 52. sırada yer alıyor. 2019’da 56. sıradaymışız. Bu endekste sıralama 5 kulvara göre belirleniyor: Kurumlar, insan sermayesi, altyapı, pazar olgunluğu ve iş olgunluğu.

1 Kurumlar (94. sıra) En düşük skorumuz bu başlıkta... Başlık altında pek çok farklı kriter değerlendiriliyor: Yeni iş kurma kolaylığı, ödeme aczini çözme kolaylığı, regülasyon, kamu hizmetlerinin kalitesi, politik, yasal, operasyonel veya güvenlik riskleri, hukukun üstünlüğü, sözleşme uygulama, mülkiyet hakları, çalışan hakları bu başlıklardan bazıları…

2. İnsan kaynağı ve araştırma (42. sıra) Bir ekonomideki eğitim ve araştırma faaliyetinin düzeyi ve standardı, bir ulusun inovasyon kapasitesinin temel belirleyicilerinden biri... Bu başlıkla ekonomilerin beşerî sermayesini ölçmeye çalışılıyor. Kriterler arasında Ar-Ge’den yüksek öğretim kalitesine kadar pek çok detay var.

3. Altyapı (54. sıra) İletişim, ulaşım ve enerji altyapıları üretkenlik ve verimliliği artırıyor. Pazarlara daha iyi erişim ve sürdürülebilir büyüme yoluyla fikirlerin, hizmetlerin ve malların üretimini ve değişimini kolaylaştırıyor ve inovasyon sistemini besliyor.

4. Pazarın gelişmişliği (28. sıra) En büyük atılım burada, 2019 raporunda 52. sıradaymışız. Kredilerin mevcudiyeti ve yatırımı, uluslararası pazara erişimi, rekabeti ve pazar ölçeğini destekleyen bir ortam, işletmelerin gelişmesi ve yeniliğin gerçekleşmesi için oldukça kritik bir öneme sahip... Bu başlık altında pazar olgunluğu, pazar koşulları ve toplam işlem seviyesi diye Türkçeleştirebileceğimiz üç alt başlık bulunuyor.

5. İş olgunluğu (57. sıra) 2019 raporunda 71. sıradaymışız. Bu başlık altında istihdam, cinsiyet, iş gücü dağılımı, şirketlerin Ar-Ge bütçeleri ve harcama yüzdesi, rekabet edilebilirlik, kamu-özel-akademik ortaklıklar, fikri mülkiyet, yabancı yatırımcılar gibi alt başlıklar bulunuyor.

ÇIKTI SIRALAMASINDA 53.’CÜYÜZ

İnovasyon çıktıları, bir ekonomi içindeki yenilikçi faaliyetlerin sonucunu anlatıyor. İki başlıktan oluşuyor: Bilgi ve teknoloji çıktıları ile yaratıcı çıktılar. Hatırlatalım, sadece iki başlık olmasına rağmen genel endeks puanlarının hesaplanmasında “Çıktı endeksi”, “Girdi endeksiyle” eşit ağırlığa sahip.

6. BT çıktıları (57. sıra) 2019 raporunda 59. sıradaymışız. Bu başlık, yüksek teknolojiyle ilgili buluş ve yenilikleri yansıtan tüm değişkenleri kapsıyor. Bilginin yaratılması, mikro ve makroekonomik düzeydeki yenilik faaliyetleri, bilginin yayılması ana başlıklar arasında…

7. Yaratıcı Çıktılar (50. sıra) 2019 raporunda 40. sıradaymışız. Yaratıcı çıktılar altındaki başlıklardan ilki maddi olmayan varlıklara ilişkin… Değerli markalara sahip olmak önemli bir gösterge... Her ekonominin en değerli 5 bin markasının değerlerini toplanarak bu değer GSYİH’ye göre ölçeklendiriliyor. Yaratıcı mal ve hizmetler altında markaların yanı sıra görsel-işitsel içerik ihracatı, reklamcılık, kamuoyu araştırması ve diğer eğlence hizmetleri bulunuyor.

Özetleyecek olursak… Yolumuz uzun, potansiyel yüksek…

Önümüzdeki yıllarda daha iyi seviyelere gelebilmek dileğiyle...