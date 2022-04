Mutluluğa yatırım kazandırıyor

Nil Dumansızoğlu

ndumansizoglu@capital.com.tr

Pandemiyle birlikte çalışana verilen değer ve İK politikalarında büyük bir değişim göze çarpıyor. Çalışanlar yeni koşullar ve bunun getirdiği psikolojik etkilere uyum sağlamaya çalışırken insan kaynakları departmanları da bu yeni süreci doğru yönetmenin peşinde. Bu anlamda uzmanlar “çalışan mutluluğu”na işaret ediyor. Çalışanlarına mutluluk vadedebilen şirketlerin çekim merkezi haline geleceği belirtiliyor. “Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri Araştırması”nda kendi kategorilerinde liderliği alan şirketler de bu anlamda yaptıkları projelerle ön plana çıkıyor. Bu şirketlerin mutlu bir iş yeri yaratabilmek için bugüne kadar yaptıkları yatırımlar ve elde ettiklerini sonuçlar ise dikkat çekici.

“ÇEVİK METODOLOJİYİ BENİMSEDİK”

EVRİM HİZALER ADEL KALEMCİLİK GENEL MÜDÜRÜ

“Bundan 8 yıl önce gücünü şirketimizin köklerinden alan 4 temel değerimizi belirledik: Kalite, yenilikçilik, başarma tutkusu ve iyilik. Bu değerleri yansıtan DOSTÇA Çalışan Davranışları Modelimiz bu gereklilikle ortaya çıktı. DOSTÇA’yı açmak gerekirse disiplin, olumluluk, şeffaflık, takımdaşlık, çeviklik ve adaptasyon bizim 6 temel davranış setimizi oluşturuyor. 2021’den itibaren çevik metodolojiyi benimsedik. Sözü bu noktada şirketimizin insan kaynakları ve kalite direktörü Dr. K. Mehmet Büyükçolak’a vermek isterim: ‘Adeliz Hep Seninleyiz başlığı altında iletişim çalışmaları, toplantılar, sosyal etkinlikler gerçekleştirdik. Tüm bunların sonucunda Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri araştırmasında sektörümüzün En Mutlu İş Yeri ödülünü almaktan ötürü gururluyuz.’”

“MOTİVASYONA KATKI SAĞLIYORUZ”

FİLİZ TİRYAKİOĞLU ANADOLU SİGORTA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

“Mutlu bir iş yeri yaratmanın ancak mutlu çalışanlarla gerçek olabileceği düşüncesiyle bugüne kadar pek çok adım attık. ‘İş Yerinde Mutluluk Hareketi’ kapsamında hayata geçirdiğimiz, çalışan memnuniyetini en üst seviyelere taşımayı amaçlayan birçok örnek çalışmamız mevcut. Özellikle pandemi döneminde değişen iş yapış modelini kurum kültürümüz haline getirerek kültürel bir dönüşümün öncüsü olduk. Mutlu iş yeri unvanımızı korumak için faaliyetlerimizi geliştirip iyileştirmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımızın şirketimize duyduğu yüksek güven duygusunu ve aidiyet bilincini önemsiyoruz. Gerek kurum içi hizmet ve uygulamalar gerekse kurum dışı faaliyetlerle iş becerilerinin yanı sıra sosyal gelişime ve motivasyona sağladığımız katkıları artırmayı hedefliyoruz.”

“ÖRNEK UYGULAMALAR HAYATA GEÇİRDİK”

NİHAT AYDIN ATASUN OPTİK CEO’SU

“Çalışanlarımızın en değerli kaynağımız olduğuna inanıyoruz. İş hayatında ihtiyaç duyulabilecek pek çok konuda eğitim sunduğumuz Mesleki Mentorluk, Koçvari Liderlik Eğitimleri, saha ekipleriyle bir araya geldiğimiz ‘Nasılsın?’ buluşmaları, ‘Fikrim Var’ gibi pek çok uygulamamızla çalışanlarımızı destekliyoruz. Farklı jenerasyonlardan arkadaşlarımız arasında köprü kurmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda global grup şirketleri içinde örnek uygulamalar arasında yer alan ‘Tersine Mentorluk’ uygulamamızla farklı kuşaklardan arkadaşlarımız birbirine ilham oluyor. Gen-Z’yle yeni neslin, Oldies but Goldies’le uzun zamandır bizimle çalışan kişilerin fikirlerini dinliyoruz.”

“YÜZDE 60 DAHA İYİ SONUÇ ELDE ETTİK”

SEDA KIZILTAN BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK İK GMY

“Çalışanlarımıza yönelik yaptığımız projelerde ‘mutluluk yaratmayı’ esas alıyoruz. Sürekli öğrenme ve gelişme odaklandığımız konulardan... Boyner Grup Akademi kapsamında birçok eğitim ve gelişim programı hayata geçirdik, bu programları geliştirmeye devam ediyoruz. Mentorluk programımızla her yıl 20’den fazla çalışanı üst yöneticilerle eşleştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle ‘mutlu’ ve ‘gülümseyen’ bir kültür yaratma hedefimize yaklaştık. Mutlu çalışanlar ve şirkete bağlılık anlamında perakende sektöründen benzer büyüklükteki şirketlerin ortalama sonuçlarından yüzde 60 daha iyi sonuçlar elde ettik. Çalışanlarımız için gelecekte odaklanacağımız konular da liderlik, bireysel gelişim, kurum içi girişimcilik, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk olacak.”

“ŞİRKET DEĞERLERİNİ YANSITIYORUZ”

SERDAL ERÇAL BORUSAN LOJİSTİK GENEL MÜDÜRÜ

“Odağımıza insanı aldığımız ve Borusan değerlerini tüm çalışanlarımızda yaşatabileceğimiz bir çalışma ortamına sahibiz. Yatırımlarımızı, çalışanlarımızın gelişim ve kariyer yolculuklarını desteklemek, çalışma koşullarını en iyi şekilde sürdürmek, açık iletişim ve şeffaf paylaşım ortamlarında fırsat eşitliğini gözeterek çalışacakları bir kültür için sürdürüyoruz. Çevik çalışma yöntemini pandeminin başında başlattık. Online çalışma ortamıyla ekiplere dinamizm kazandırdık. Çalışanlarımız yeni bilgi ve beceri kazanımıyla kendilerini geliştirebildi. Çalışanlarımızın mutluluğunu sürdürülebilir kılmak için insana verdiğimiz değeri ve sürdürülebilirliği odak noktasına alan yönetim modelimiz ve stratejimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

“DİNAMİK BİR ORTAM SUNUYORUZ”

MURAT DİNÇ BURGAN BANK GENEL MÜDÜRÜ

“Çalışma kültürü ve deneyiminin zenginleştirilmesi, tercih edilen işveren kimliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için işe öncelikle ‘kültür’den başladık. Daha sonra İşveren Markası Projesi’ni hayata geçirdik. Çalışanların deneyimini zenginleştirmeyi, potansiyel adaylar ve iş ortakları nezdindeki algıyı güçlendirmeyi hedefleyerek tüm işveren markası çalışmalarını ‘kariyer’, ‘gelişim’, ‘gelecek’ ve ‘yaşam’ başlıklarında gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızı ‘Burgan Seninle’ mesajı etrafında şekillendiriyoruz. Çalışanlarımıza potansiyellerini yansıtabilecekleri dinamik bir ortam sunuyor, çalışma ikliminde samimi iletişimi ve birlikteliği esas alıyoruz. Mutlu iş yeri unvanını korumak için her zamanki gibi odağımıza çalışanlarımızın mutluluğunu almaya devam edeceğiz.”

“BAĞLILIK ORANINI ARTIRACAĞIZ”

UMUT ZENAR ÇİMSA CEO’SU

“Yeni nesil insan kaynakları yaklaşımlarımızla sektöründe en çok tercih edilen işveren markası olma hedefiyle ve öncü uygulamalarımızla fark yaratıyoruz. Çalışanlarımızın katılımıyla 3 yıldır devam eden özen kültürü dönüşüm programımız ‘Çimsa Cares’ bunlardan biri. Uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getirerek bu süreçte Çimsalıların fiziksel ve zihinsel sağlığını desteklemesi için ‘Çimsa Life’ projesini hayata geçirdik. Ayrıca fırsat eşitliğine odaklandık ve çalışanlarımızın 7/24 erişebilecekleri, kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen eğitimlerin yer aldığı ‘Çimsa Akademi’yi oluşturduk. Tüm fabrikalarımızda ‘Mavi Yaka Sohbetleri’ düzenledik. Mavi yaka çalışanlarımızın şirkete bağlılık oranı yüzde 42’den yüzde 66’ya yükseldi. Hep birlikte bu oranı daha da yukarıya çekmeyi hedefliyoruz.”

“EN BÜYÜK DESTEĞİ EKİBİMİZDEN ALDIK”

ÖZGÜR ŞAHİN DİVAN GRUBU İK DİREKTÖRÜ

“Çalışan bağlılığı, mutluluğu, çalışanlarımızla ‘gönül bağı kurmak’ her zaman en önemli önceliğimiz oldu. Var olan takımdaşlığımızı perçinleyebilmek adına We Are D-One/Biriz Her Zaman ana çatımızı kurduk ve hızlıca devreye aldık. Sürecimizin başarıyla hayata geçmesi için en büyük desteği çalışma arkadaşlarımızdan oluşan ‘Kültür Elçileri’ ekibimizden aldık. Bizim için bu bir yolculuktu ve gelişimin olduğu her an bu yolculuğun devam ettiğini yakından hissettik. Her seviyeden katılım alarak şirket stratejilerimiz ve kültürümüz doğrultusunda, ‘Divan Değerlerimizi’ tekrar belirledik ve tüm çalışanlarımızla paylaştık, içselleştirilmesini sağladık. Buradaki en kritik ve heyecan verici noktaysa yurt içi ve yurt dışı ödüllere bizi taşıyan kıymetli Divan çalışanlarımız oldu.”

“BAŞARILARIMIZI ÇALIŞANLARIMIZA BORÇLUYUZ”

MEHMET TARA ENKA GENEL MÜDÜRÜ

“ENKA olarak başarımızı, çalışanlarımızın bağlılıkla, özveriyle ve katma değer bilinciyle çalışmasına borçluyuz. Şirketlerde sıklıkla kullanılan ‘Biz bir aileyiz’ söyleminin, ENKA için sadece kelimelerden ibaret olmadığı, kurum kültürümüze işlemiş olduğu, iş yapış şeklimizin her aşamasında görülüyor. Karar alma süreçlerimize çalışanlarımızı dahil eden kapsayıcı liderlik anlayışımız, ENKA Vakfı kapsamında spor ve sanat alanlarındaki çalışmalarımız ve çalışanlarımızın ve ailelerinin bu alanlara katılımına yönelik teşvik edici uygulamalarımız, çalışanlarımızın ihtiyaçlarına özgü tasarlanan eğitimleri kapsayan ENKA Akademi oluşumumuz, şimdiye kadar yaptığımız yatırımlardan birkaçı... Atılan bu adımlarla çalışanlarımızı huzurlu, güvende ve değerli hissettirebildiğimize inanıyoruz.”

“FİKİRLERİNE DEĞER VERİYORUZ”

KAZIM MAVUŞ EVİDEA GENEL MÜDÜRÜ

“Kurulduğumuz günden bu yana daha mutlu ve daha başarılı çalışanlara sahip olmak için çalışıyoruz. Mutlu bir iş yeri olabilmenin ne denli önemli olduğunun farkındayız ve bu farkındalıkla çalışanlarımızı dinleyerek onların taleplerine cevap veriyoruz. Evidea’nın yaş ortalaması çok genç ve dinamik. Böyle bir ekibi yönetmek için onların fikirlerini önemsiyor ve her fırsatta onları dinliyoruz. Her seviyedeki çalışanımızın fikri bizler için çok değerli. Onların fikirlerini hayata geçirmek için şirket içinde bazı komiteler oluşturmaya başladık. Hangi departman ya da hangi pozisyonda olursa olsun tüm çalışanlarımıza bu komitelerde görev veriyoruz. Bu komitelerin dışında da üst düzey yöneticiler olarak açık kapı iletişimine oldukça önem veriyoruz.”

“GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖNEMSİYORUZ”

AYŞEGÜL GÜLGÖR GARANTİ BBVA FİLO GENEL MÜDÜRÜ

“Her çalışanın kişisel gelişimini ve eğitimini önemsiyoruz. Garanti BBVA’yla birlikte kullandığımız bir eğitim portalımız var. Kişisel gelişim, teknik ve yabancı dil eğitimleri gibi çok detaylı içeriklerin olduğu bir eğitim havuzu sunuyoruz. Lisansüstü eğitim programlarımız için indirimlerimiz bulunuyor. Uzman konuşmacıların hayata dair özel söyleşiler yaptığı, birbirinden farklı deneyimlerini anlattığı Let’sTalk adı altında küçük seminerler düzenliyoruz. Tüm Garanti BBVA’da uygulanan İYİ Bak kendine adında bir wellbeing uygulamamız var. İçeriğinde uzmanlar, çalışan destek hattı, aile içi şiddet hattı, video hekimlik ve kulüpler bulunuyor. Çalışanlarımızın çocuklarının ara tatilleri için online etkinlikler de düzenleniyor. Mutlu bir iş yeri için aksiyonlarımıza her yıl yenilerini ekleyerek devam ediyoruz.”

“PERFORMANS YÖNETİMİNİ DİJİTALLEŞTİRİYORUZ”

HİLMİ UYTUN HAFELE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKANI

“Değer sistemimiz ve onu yansıtan tüm uygulamalarımızda çalışan haklarının korunması yönündeki kurumsal duruşumuz, çalışanlarımız tarafından mutlulukla karşılanıyor. Çözüm odaklı ve hızlı aksiyon almaya imkan tanıyan bir iş yapımızın olması çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlıyor. İnsan kaynakları uygulamalarımızı iyileştirme projelerimiz devam ediyor. Öncelikle performans yönetim sistemimizi dijital hale getiriyoruz. Bu yıl içinde gösterge tablolarımızı açarak performansı daha görünür hale getireceğiz. Evden çalışma uygulamamızı bazı birimlerimiz için kalıcı hale getirmeyi değerlendiriyoruz. Çalışanlarımız için yeni bir dinlenme alanı oluşturma projemiz var. Merkez binamızın arkasındaki bahçemizi, çalışanlarımız için dinlenme ve alternatif bir çalışma alanı olarak düzenleyeceğiz.”

“HER YIL YENİ PROJELER EKLİYORUZ”

ÖZLEM GÜNDÜZ GRATİS İK DİREKTÖRÜ

“Tüm çalışma arkadaşlarımızın potansiyelini gerçekleştirmesine imkan tanıyan, fikirlerini açıkça söyleyebildikleri ve yeni deneyimler edindikleri bir çalışma ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, yıllardır başarıyla sürdürdüğümüz uygulamalarımıza her geçen yıl öncü nitelikte sayabileceğimiz yeni projeler ekliyoruz. Her yıl yaptığımız ‘Çalışan Memnuniyet Anketi’ sonucunda çalışma arkadaşlarımızın taleplerini değerlendirmeye alarak hayata geçirmek üzere çalışmalara başladık. Bunun için tüm genel merkez çalışanlarımıza dokunduğumuz grup çalışmaları yaptık ve aksiyon almaya başladık. Yakın dönemde de hem kendi bünyemizde çalıştırmak hem meslek edindirmek hem de sektöre nitelikli aday kazandırmak üzere Beauty akademimizi kurduk.”

“LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİ GELİŞTİRİYORUZ”

BANU DENİZ ÇETİNKOL HİLTİ TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

“Stratejimizin temelini, ‘değer veren, performans odaklı kültür’ oluşturuyor. Her yıl gerçekleştirdiğimiz Hilti Kültür Kamplarımız, İK dünyasında başarılı bir uygulama olarak çok sayıda ödül almış bir model. Bu çerçevede Hilti Türkiye çalışanları işe girdiği yıl, NEO Kampı’yla kültürümüzü derinlemesine öğreniyor. Çalışanlarımıza ve takım liderlerimize çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcı bir çalışma ortamını destekleyecek eğitimler ve workshop’lar veriyoruz. Kadın iş gücünü artırmak için çalışmalarımızı hızlandırırken erkek çalışanlarımızın da babalık izinlerini 5’ten 10 iş gününe çıkardık. Hilti’de sürdürülebilir değer yaratmanın insana bağlı olduğuna inanıyoruz. Hilti Akademi kapsamında orta düzey yöneticilerimizin liderlik özelliklerini geliştirmek için eğitimler düzenliyoruz.”

“MEMNUNİYETTE İLK 3’E GİRDİK”

ONUR ALTINBAŞ VERIFONE TÜRKİYE, GÜNEY DOĞU AVRUPA VE TÜRKİ CUMHURİYETLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR VE BAŞKAN YARDIMCISI

“Başarılı bir şirket olmanın yolu, çalışanlarını mutlu etmekten geçiyor. Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini desteklemek için hem çeşitli eğitimler veriyor hem şirket dışından eğitim almak veya yüksek lisans/ master yapmak isteyenlere belli bir tutar eğitim desteği sunuyoruz. Türkiye’de çoğu şirkette sağlanan yan haklar Verifone’da da mevcut fakat bizim amacımız, çalışanlarımızı her alanda destekleyerek onları mutlu edebilmek. Bunun için de yıl içinde çeşitli aksiyonlarımız/aktivitelerimiz oluyor. Bunların sonucu olarak da en son 2020 yılında yaptığımız çalışan memnuniyet anketi, Türkiye sonuçlarımızın EMEA bölgesinde en yüksek 3 ülke arasında olduğunu gösterdi.”

“BİRLİKTELİK DUYGUSUNU GÜÇLENDİRİYORUZ”

UĞUR GENÇ MEMORIAL SAĞLIK GRUBU CEO’SU

“Çalışanlarımızın mutluluğu ve bunu iş yerlerinde çalışırken de yakalayabilmelerini sağlamak için hayata geçirdiğimiz ‘Memorial Kültür Gelişimi’ hareketi, çok önemli bir projeye dönüştü ve ‘Birlikte Geleceğe’ adı altında tüm çalışma arkadaşlarımızla buluştu. Projemizin temel amaçlarını; çalışanın kendini kurumda mutlak değerli hissetmesi, kurumsal değerleri eğlenirken de yaşayabilmesi ve öğrenmesi, önce çalışma arkadaşına, sonra hasta ve hasta yakınına empati gösterebilmesini sağlayacak ortam ve algının yaratılması oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde, yeni performans değerlendirme sistemimizi sürekli geri bildirim ve gelişim üzerine kurguladık. Yönetici-çalışan, çalışançalışan ilişkilerinin güçlenmesi için bu projeyi bir fırsat olarak görüyoruz.”

“KAPSAYICI BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞIYORUZ”

EBRU TAŞCI FİRUZBAY METRO TÜRKİYE İK DİREKTÖRÜ

“İş ortamında memnuniyeti sağlamanın en önemli aracı olarak gördüğümüz ‘Metro’nun Sesi’ adlı online platformunuzla çalışanlarımızı dinliyor, beklentileri için katılımlı ve kapsayıcı bir anlayışla çalışıyoruz. Metro Akademi’yle geniş bir gelişim şemsiyesi altında sürekli gelişim fırsatları sunuyoruz. İç Mentorluk Programı’yla genç yeteneklerimize destek oluyoruz. Tüm çalışanlarımızın refahını koruyacak gelir ve yan haklarımızı, ‘Sen Seç’ esnek yan haklar uygulamamızla her çalışanımızın kendi ihtiyacına göre şekillendireceği bir platform sunuyoruz. Çalışanlarımızın farklılıklarını özgürce ortaya koyabildikleri, yetkinliklerini geliştirdikleri, deneyimlerini ve kariyerlerini zenginleştirdikleri, çeşitlilik ve kapsayıcılığı kurumun ayrılmaz bir değeri olarak yaşadıkları bir şirket olmaya devam edeceğiz.”

“BEKLENTİLERE UYGUN ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ”

BERENT ERGİN OTOKAR İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ

“‘Benim Adım Otokar’ işveren markamızın doğum yılı olan 2018’den bu yana çalışma arkadaşlarımıza daha fazla kulak vermeye, onların sesini daha fazla dinlemeye çalışıyoruz. Mutlu bir iş yeri yaratabilmenin yolu, insanı tüm ihtiyaç ve beklentileriyle birlikte anlamaktan, farklılaşan ihtiyaç ve beklentilere uygun çözüm yolları bulmaktan geçiyor. Bir yandan mevcut çalışma arkadaşlarımıza farklılaşan deneyimler sunmayı hedeflerken genç kuşağa güzel bir ‘hoş geldin’ diyebilmek için analizlerimize devam ediyoruz. Hibrit modelin sınırlarını zorlayarak şirket genelinde yaygınlaştırmak, liderlerimizi ve yeteneklerimizi geleceğe hazırlayacak eğitimlerin sıklığını artırmak, çalışma arkadaşlarımızın tecrübelerini farklılaştırmak çalışma arkadaşlarımızın mutluluklarını artırmak için planladığımız aksiyonlardan sadece birkaçı.”

“ÇALIŞANLARIN YÜZDE 95’İ MEMNUN”

ÖZGÜR YEŞİLYURT YÜNGÜL MULTİNET UP DENEYİM GMY

“Ekiplerimizi sürekli eğitim ve mesleki gelişim programlarıyla, performansa dayalı ödüllendirmeyle, esnek çalışma ortamıyla, yan hak uygulamalarıyla, motivasyonu ve verimliliği yüksek tutmaya hizmet eden iç iletişim uygulamalarıyla destekliyoruz. Birkaç ay önce yaptığımız bir anketin sonuçlarına göre çalışanlarımızın yüzde 95’i bu çalışmalardan memnun. Çalışanlarımızın takım içi memnuniyetini ölçen bir diğer ankette ise çalışanlarımızın yüzde 97’si takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmaktan memnun olduğunu ifade ediyor. Çalışma hayatının pandemi sonrası süreçte geçirdiği dönüşümü de göz önünde bulundurarak bu oranların ifade ettiği başarının çok değerli olduğunu düşüyoruz.”

“KATILIM MERKEZLİ YÖNETİM”

EFE HATAY POLİPORT GENEL MÜDÜRÜ

“Poliport’ta, Polisan Holding’in insan kaynakları stratejisine uygun olarak yönetsel süreçlerimizi ‘katılım’ merkezli düzenlemeye gayret ediyoruz. Ortak Kültür Girişimi Programı’yla topluluğumuz üyelerine nasıl bir Polisan istediklerini sorduk. Aldığımız geri bildirimleri tek tek değerlendirdik ve stratejik önceliklerimizle birleştirdik. Katılımlı yönetim, verilen kararlara ortak olma ve yüksek iş güvenliği ilkelerimize dün olduğu gibi yarın da sahip çıkmaya ve bu duruşu sağlamlaştırarak geliştirmeye devam edeceğiz. Biz Poliport’ta uzun yol arkadaşlığını, birbirimize güven duyarak ortak hedeflere doğru ilerlemeyi son derece önemsiyoruz. Tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla ortak kültürü sahaya indirmek ve sürdürülebilir kılmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

“SÜREÇLERİ İYİLEŞTİRİYORUZ”

CEMAL DRAHOR POLİSAN KANSAİ BOYA GENEL MÜDÜRÜ

“Bizi ‘gülen boya’ markası yapan, insan kaynağımız, paydaşlarımız ve onların enerjisinden beslenen yüksek motivasyonumuzdur. Polisan Kansai Boya’yı genç ve dinamik tutan sürekli bir süreç yönetimi hedefliyoruz. Genç PKB projesiyle yeni birçok genç arkadaşı topluluğumuz üyesi yaptık. Bu proje bize dinamizm getirdiği gibi topluluğumuzun kültürünü destekleyici bir rol oynadı. Sürekli iyileştirme programımız hem çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunmamızı hem şirketimizde süreç iyileştirme çalışmalarının takibini yapmamızı sağlıyor. Motivasyonu yüksek, mutlu ve paylaşan bir organizasyon olmak bizim için önemli. Dolayısıyla stratejilerimizi belirlerken tüm çalışanlarımızın görüşlerini alıyor, onlara projelerini gerçekleştirme fırsatı sunuyoruz.”

“İŞ-YAŞAM DENGESİNE ÖNEM VERİYORUZ”

PROF. DR. M. LEVENT ARSLAN SESTEK KURUCUSU VE CEO’SU

“Şirketimizin kurulduğu 2000 yılından bu yana çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Çalışan mutluluğu ve bağlılığı anketleri ve çalışanlarımızla belirli aralıklarla yaptığımız görüşmelerle onları dinledik. Aldığımız görüşler doğrultusunda süreçler belirledik, mevcut süreçleri güncelledik, eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşıladık. Çalışan ihtiyacını hızlı karşılamak için Linkedin, Kariyer.net ve Glassdoor gibi kariyer portallerinin yanı sıra danışman şirketlerle çalıştık. Çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal refahına önem veriyoruz. Her zaman iş ve özel yaşam dengesine önem veren bir şirket olduk. Değerlerimize hizmet eden süreçlerimizi sürdürmeye ve yenilikleri takip ederek güncellemeye devam edeceğiz.”

“FİKİR VE PROJELERİ DESTEKLİYORUZ”

SELÇUK DENİZLİGİL POLİSAN KİMYA GENEL MÜDÜRÜ

“Polisan Kimya’da topluluk üyesi her çalışanın görüş ve önerileri titizlikle dinlenir, fikir ve projeleri desteklenir. Fikirlerinin önemsendiğini, hayata geçirmesi için alan tanındığını görmek, çalışanlarımızı son derece motive ediyor. Bütün sektörlerde ana girdi malzemesi olma özelliğine sahip olan kimyanın, inovasyonla büyüyen gelişen bir tarafı var. Biz kimya işinin uygulama tarafı kadar akademik tarafını da son derece önemsiyoruz ve oradaki kaslarımızın güçlü olması da çalışanlarımızı ciddi anlamda motive ediyor. Makalelerinin yayımlanması, kimya üzerine kurum içi çalıştayların düzenlenmesi, Ar-Ge departmanında her fikrin uygulanabilirliğinin titizlikle incelenmesi duruş olarak şirketimizi ileriye taşırken çalışanlarımızı da kendilerini gerçekleştirebildikleri için mutlu ediyor.”

“BAŞARI, SÜREKLİ DÖNÜŞÜMLE MÜMKÜN”

ASLI KUNUR SIEMENS TÜRKİYE İNSAN&ORGANİZASYON DİREKTÖRÜ

“Dünyada ve Türkiye’de teknolojiye öncülük eden bir şirket olarak dijital yetkinliklerimizden de aldığımız destekle çalışma arkadaşlarımızın yeni çalışma düzenine rahat şekilde uyum sağlamasını kolaylaştıracak projelere imza attık. Bu doğrultuda öncelikle #heryerofis diyerek esnek çalışma düzenimizi oluştururken bu dönüşümü destekleyecek çeşitli çalışmaları da hızla uygulamaya aldık. Siemens Türkiye olarak insanları merkeze alan yaklaşımımızın gücünü, bir adım daha öteye taşıyarak 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren insan kaynakları bölümümüzü, insan&organizasyon olarak yeniden adlandırdık. Odağımızı, insan kaynağını istihdam etmenin ötesinde, insanı ve organizasyonu güçlendirmek doğrultusunda dönüştürüyoruz. Çünkü biz sürdürülebilir iş başarısının sürekli dönüşümle mümkün olabileceğine inanıyoruz."

“ÜST ÜSTE ÖDÜLLER ALIYORUZ”

HANDE ATLI YVES ROCHER İK DİREKTÖRÜ

“Yves Rocher olarak çalışan deneyimini hep odakta tutarak çalışanımıza dokunduğumuz her alanı sürekli geliştirmek üzere çalışıyoruz. Eğitim programlarına öncelik veriyoruz. Attığımız bu adımlarla 5 yılda En iyi İş Yeri Kategorisi’nde üst üste birincilikler, Sürekli Mükemmellik ve İK’nın Yıldızı ödüllerimizi gururla aldık. Hedefimiz, Mutlu İş Yeri unvanımızı koruyabilmek için bugüne kadar yaptıklarımızı geliştirerek kurum değerlerine olan bağlılığımızı daha da güçlendirmek.”

“HEP BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ”

MİNE ALPTEKİN İPEKYOL İK DİREKTÖRÜ

“Ayaydın Miroglio Grup bünyesinde çalışanların mutluluğunu çok boyutlu olarak ele almaya özen gösteriyoruz. 2021 yılında olduğu gibi bu yıl da çalışanlarımızı odakta tutan projelerimize devam edeceğiz. Çalışanlarımız, performanslarının ödüllendirileceğinden emin olmanın getirdiği güven duygusuyla daha iyiyi yakalama konusunda çok daha özgüvenli hareket edebiliyor. Bunların dışında iç eğitmen projesi, kurum içi mentorluk projesi gibi deneyim odaklı projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Dirsek temasında olduğumuz tüm çalışanlarımızın her biri önemli bir değer. Müşterilerimizi mutlu edebilmenin ön koşulunu, bizlerin mutlu olması olarak görüyor ve ‘hep birlikte daha güçlüyüz’ sloganımızı her gün bir kez daha kendimize hatırlatarak çalışmaya devam ediyoruz.”

“KAPIM HER ÇALIŞANA AÇIK”

HAKAN ÖZAT UPT GENEL MÜDÜRÜ

“Kurumumuzun en kuvvetli kaslarından biri, hiyerarşiden uzak dinamik ortamı. Üst yöneticilerle çalışanların arasında açık ve doğrudan iletişim söz konusu. Genel müdür olarak odamın kapısı daima herkese açık. Çalışanlara en başından bu ortamı sunabilmenin bağlılık ve motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. Çalışanlarımızın mutluluğunu en çok onların talep ve geribildirimlerine kulak vererek sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda çeşitli sıklıklarla çalışan bağlılığını ölçümleyerek buradan çıkan aksiyon planlarını hayata geçirmeye çalışıyoruz.”

“TEMELİMİZ YÜZDE 100 TAKIM OLMAK”

AYŞE GÜVENÇ TÜRK TUBORG İNSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

“Türk Tuborg’daki hayatın temeli, yüzde 100 takım olmaktır. Her işi birlikte yapar, birlikte çözüm üretiriz. Kurumuna ve markalarına yüzde 100 bağlı çalışanlar olarak iş ortamımızı eğlenceli hale getirir, mutlu ve verimli şekilde çalışırız. Gelecekte de tüm insan kaynakları süreçlerimizin temelinde çalışanlarımız olmaya devam edecek. İş hayatının değişen dinamikleri karşısında çalışanlarımızın değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi şekilde anlayabilmek için onlarla iletişimde olacağımız platformlar yaratmaya devam edeceğiz.”

“BAŞARIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İş Faktoring olarak her zaman değerlere önem veren, insanı her zaman en ön planda tutan, insan odaklı ‘İş Kültürü’nün başarılı bir temsilcisi olduklarını söyleyen İş Faktoring yetkilileri, şöyle devam ediyor: “Bu.. Bu başarımızı korumak için kurduğumuz kariyer ve ücret modellerini şeffaf, adil ve eşitlikçi bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Şirket içinde kişisel egolardan arınmış, demokratik ve açık iletişim anlayışının hakimiyetinin sürmesi için ortaya çıkabilecek tüm engelleri bertaraf etmeye çalışarak mutlu aile ortamının sıcaklığını sürdüreceğiz. Uzaktan ve serbest çalışma modellerini, modern çağın ve yeni kuşağın talepleri doğrultusunda kalıcı hale getirerek iş ve özel yaşam dengesini daha fazla gözeten çalışma modellerinin kalıcı olmasını sağlayacağız.”