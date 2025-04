Gizli kayıp

“OFİSTE ÇALIŞMAK ŞART DEĞİL”

EVREN SARIGÖL PHILIP MORRIS TÜRKİYE İNSAN VE KÜLTÜR DİREKTÖRÜ



PANDEMİ ETKİSİ Pandemi, CIPD (The Chartered Institute of Personnel and Development) raporlarında görünenin aksine, bizim çalışanlarımızın devamsızlık oranlarında kayda değer bir değişikliğe neden olmadı. Philip Morris Türkiye çalışanlarının pandemi öncesindeki ortalama devamsız (raporlu) gün sayısının, 2023 ve 2024 yıllarındaki orana benzer seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte çalışanlarımızın hem kendi sağlıkları hem çevre sağlığı konusunda daha fazla bilinçlendiğini, konuyu daha fazla önemsediğini de gözlemliyoruz. Bence birçok iş yerinde asıl sorun çalışanların işte bulunmasına rağmen işlerine tam anlamıyla katılım göstermemeleri.



ESNEK YAKLAŞIM İnsan ve kültür departmanı olarak hedefimiz, çalışanlarımızın hem fiziksel hem zihinsel olarak iş yerinde tam kapasiteyle var olabilmesini sağlayacak bir kültür yaratmak. Pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz, global ölçekte ve Türkiye’deki pek çok şirketten ayrışan bir uygulama olan Smart Work çalışma modeliyle, işleri uzaktan çalışmaya uygun olarak değerlendirilen pozisyonlarda görev yapan kişilerin, herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın, sadece işleri gerektirdiği veya bir amaca hizmet ettiği müddetçe ofiste çalışmasını beklemiyoruz. Bu durumlar dışında, bu gruptaki çalışanlarımız Türkiye sınırları içerisinde istedikleri yerden işlerini yapma esnekliğine sahip.