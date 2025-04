Sirkülasyonda kritik seviye!

FATİH UYSAL KARİYER.NET CEO’SU

“4 KİŞİDEN 3’Ü İŞİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR”



İŞ ARAYIŞI ARTTI Her yıl 1,9 milyon kişinin yeni iş bulmasına doğrudan katkı sağlıyoruz. Son beş yıllık veri analizi ve araştırmalarımız istihdam piyasasındaki dengelerin değiştiğini gösteriyor. Özellikle 2021 sonrasında iş gücü piyasasında güç işverenden adaya geçti. 2022 yılındaki araştırmamıza göre Türkiye’deki adayların yüzde 53’ü aktif iş arayışındaydı. Aralık 2024’teki araştırmamızsa bu oranın ciddi oranda arttığını gösteriyor.



FİNANS İLK SIRADA Her 4 adaydan 3’ü 2025’te iş değişikliği yapmayı planlıyor. Bu planların en yoğun olduğu sektör ise finans. Finanstan sonra satış, idari işler, insan kaynakları, teknik hizmetler ve sağlık geliyor. İş değişikliği planlarındaki bu artış, şirketlerin çalışan kaybı oranlarına da yansıyor. İşveren temsilcilerinin yüzde 40’ı son 12 ayda çalışan kaybının arttığını belirtiyor. Bu durumu önlemek için en çok tercih edilen yöntem ise temel ücret artışı. Her iki işverenden biri çalışan kaybını azaltmak için maaş artışına başvuruyor.