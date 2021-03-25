İlk 10 ekonomiden biri olmak için teknoloji üretmeliyiz

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gününde öğleden sonra programı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuşmasıyla başladı.

Ardından Odeabank’ın sponsorluğunda gerçekleşen “Dijital İş ve Büyüme” oturumunda yeni dönemdeki büyüme fırsatları ile dijitalleşmenin ülkelerin ve şirketlerin ekonomik büyümesine katkısı ele alındı.

Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in yaptığı “Dijital İş ve Büyüme” panelinde Index Grup YKB ve 2017-2018 Dönemi TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ODTÜ Ekonomi Bölümü ve Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu Yazarı Prof. Dr. Erol Taymaz, Yemek Sepeti CEO’su ve Girişimci Nevzat Aydın ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ yer aldı.

Moderatörlüğünü üstlendiği “Dijital İş ve Büyüme” oturumunda konuşan Şahin, şunları söyledi:

“2020 yılında pandeminin değiştirdiği süreçler, 2021’de şirketlerin dönüştüreceği alanlar olarak ön plana çıktı. Her ölçekten işletmelerin teknoloji ortağı Vodafone Business olarak biz de ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramada işletmelerimizin yanında duruyoruz. Yakın bir zamanda ekonominin can damarı KOBİ’lerimiz için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile büyük bir destek projesini hayata geçirdik. TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ işbirliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenecek “Türkiye 100” programına sponsor olduk. Bu kapsamda, programa başvuran tüm işletmelere Veri Odaklı SMS çözümümüzü, programda ilk 100’e giren işletmelere ise Facebook&Instagram Reklam Hizmeti ile birlikte E-Ticaret Hizmet Paketimizi ücretsiz sunuyoruz. Ayrıca, başka bir hizmet olarak Vodafone müşterisi olsun olmasın, tüm esnaf ve KOBİ'lere 3 ay süreyle ücretsiz Dijital Pazarlama Danışmanlığı hizmeti veriyoruz. 5G’ye giden yolda Geleceğe Hazır Şebeke altyapımızla müşterilerimizin dijital geleceğe bugünden hazırlanmasına destek oluyoruz. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını güvenilir teknoloji ortağı yaklaşımıyla analiz ederek başta bağlantı, veri merkezi, siber güvenlik ve nesnelerin interneti olmak üzere sunduğumuz uçtan uca çözümlerle rekabet avantajı sağlamalarına destek oluyoruz.”

"Kuyuyu susamadan açanlar kârlı çıktı"

Index Grup YKB ve 2017-2018 Dönemi TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, pandeminin Türkiye’de ve dünyada kalıcı izler bıraktığını belirterek, "Hayatın her alanında dijitale geçildiğini memnuniyetle görüyoruz. Türkiye’nin dijital yolculuğuna baktığımızda öne çıkan sektörler oldu. Daha ileride olan bu sektörler hala yeterli seviyede değildi. Biz erken bir aşamasında pandemiye yakalandık ve her sektör etkilendi. Pandemi öncesi hepsi dijital dönüşüm planına sahiptik ama neredeyse tamamı sadece bir gecede geçiş yapmak zorunda kaldı ve adaptasyon şart oldu." dedi.

İçinde bulunduğumuz çağın artık bir dijital ekonomi çağı olduğunu kaydeden Bilecik, "Gücünü birçok parametreden alsa da temelinde teknoloji var. Pandemi ile teknoloji üreten ve sunan herkes avantajlı duruma gelmiş oldu. Toplumsal etkileri bir yana, pandemi özellikle ekonomiye çok ciddi zararlar verdi. Toparlanması zaman alacak olsa da pandemi bundan sonra eskiye veda etme zamanının geldiği mesajını verdi bize. Dünyanın her ülkesi sınava girdi ve her birinin karnesi farklı oldu. Yetkinliklerinin farklılığı ortaya çıktı ve kuyuyu susamadan önce kazmak gerektiği sözü kanıtlanmış oldu. Ayrıca dijital dönüşümün, ‘mış’ gibi yapılabilecek bir şey olmadığı da görüldü. Türkiye olarak teknoloji ile üreten bir ülkeyiz ama en büyük 10 ekonomiden biri olmak için teknolojiyi üreten ülke olmalıyız.” diye konuştu.

"Online business ve e-spora yatırım yapıyorum"

Yemek Sepeti CEO’su ve Girişimci Nevzat Aydın, Yemek, "Toplamda 40'dan fazla start up yatırımım bulunuyor. Pandemide de 7 start up'a yatırım yaptım. Online business ve e-spora yatırım yapıyorum." dedi.

Aydın, günde 750 bin sipariş aldıklarını belirterek, "Bugün, e-ticarette en büyük düşmanınız zaman" diye konuştu.

Dijitalleşmenin iş yapış şeklini değiştirdiğini ve hızlandırdığını kaydeden Aydın, "Pandemiyle birlikte e-ticaretin pazar payı büyük artış gösterdi. Pandemi ile birlikte pek çok şeyi dijitalde gerçekleştirmeye başladık ve yeni trendler ortaya çıktı. Yaşlılarımız bile görüntülü iletişime alıştı ve bu artık değişmeyecek. Örneğin pandemi sonrası dünyada online eğitim de yeni normal olacak. Artık sadece online üzerinden eğitim veren kurumları göreceğiz ve bunların diplomaları geçerli sayılacak.” ifadelerini kullandı.

"Dijitalin artık tüm sektörleri etkilediği bilinmeli"

ODTÜ Ekonomi Bölümü ve Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu Yazarı Prof. Dr. Erol Taymaz da şunları söyledi:

"Dijital teknoloji ve dijital dönüşümün ülke düzeyinde etkilerini araştırdığımızda, tüm sektörlere pozitif etki yaptığını gördük. Ülke ekonomilerinde gelişmişlik düzeyine baktığımızda teknoloji kullanımı ile arasında güçlü pozitif ilişki olduğu fark ediliyor. Firma düzeyinde yapılan analizlerde de dijital teknoloji kaynaklı büyüme stratejisi ile hareket edenlerin üretim stratejilerinde performans artışı elde edildiği gözlemlendi. Dönüşümde geç kalanların varlığını sürdürmesi mümkün olmayacak. Dijital teknolojilerin en önemli özelliği her sektöre uygulanabiliyor olması. Dijital sektör kavramı artık ortadan kalktı. Tümünü bir ekosistem olarak değerlendirmek gerekiyor ve dijital dönüşümü destekleyen ekosisteminiz varsa, pozitif etkileri görebiliyorsunuz. Biri eksik olursa sistem çökebiliyor.”

"Online alışveriş alışkanlığı hızla kazanıldı ve kalıcı hale geldi"

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ: “Var oluşumuzun temelinde dijital ve teknoloji var. Biz, merkezinde e-ticaret olan ve pek çok hizmet sunan alt şirketlerimizle bir ekosistemiz. Bugün 30’dan fazla ana kategoride 200 milyondan fazla ürün satıyoruz. Büyük teknoloji ve lojistik altyapımız var. Pandeminin başında yüzde 5’ler oranında olan online alışveriş payı Hazıran ayıyla birlikte yüzde 10’lar seviyesine yükseldi. Milyonlar dijital çözümle tanıştı ve büyük çoğunluk da memnun kaldı ve sadık müşterilere dönüştüler. Pandemi nedeniyle hızlı geçiş yapılan e-ticaret alışkanlıkları bugün artık kalıcı hale geldi" dedi,

Dönüşüme hazırlık sürecini 4 ana grupta gerçekleştirdiklerini açıklayan Emirdağ, "Hazırlık, büyümeyi destekleyen lojistik yatırımları, inovasyon ve dayanışma. Önümüzdeki 5 yıl için çok iyimser bir tablo görüyoruz ve e-ticaret penetrasyonunun katlanarak artacağını öngörüyoruz. Türkiye’de genç nüfus ve teknolojik cihaz kullanımı çok yüksek olduğu için büyük potansiyelimiz var.” diye konuştu.







