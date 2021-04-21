Sağlıkta Dijital Gelecek Zirvesi 28 Nisan’da yapılacak

'Sağlıkta Dijital Gelecek Zirvesi’ herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

21.04.2021 16:11:000
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Sağlıkta Dijital Gelecek Zirvesi 28 Nisan’da yapılacak

Capital ve Ekonomist dergilerinin düzenlediği ‘Sağlıkta Dijital Gelecek Zirvesi’ 28 Nisan Çarşamba, saat 10.00’da online olarak gerçekleştirilecek. Etkinlikte sağlık sektörünün ana kategorilerinde dijitalleşmenin ve teknoloji kullanımının etkileri tartışılacak.

Geleceğe dair bir vizyon ortaya koymak hedefiyle yola çıkılan etkinlik sektörden önemli konuşmacıları misafir edecek. T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Şuayip Birinci’nin de konuşmasıyla iştirak edeceği etkinlik Philips Türkiye ana sponsorluğunda, Abdi İbrahim İlaç destek sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, Abdi İbrahim CEO’su Süha Taşpolatoğlu, Türkerler Holding İcra Kurulu Başkanı Murat Papila, Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti ve Bulut Klinik Kurucusu Ali Hulusi Ölmez konuşmacı olarak kendi alanlarını değerlendirecek.

Etkinlik herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.
Toplantıya kayıt ve katılım için bağlantı adresi: www.sagliktagelecek.com



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