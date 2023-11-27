Antalya'nın en büyük sanat çalıştayı

ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Antalya Kültür Sanat, Antalya’nın en büyük sanat çalıştayına imza atacak.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına devam eden Antalya Kültür Sanat tarafından organize edilecek etkinlik, 25 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında Nirvana Cosmopolitan Hotel bünyesinde bulunan Chi For Life terasında gerçekleşecek. Sergide yer alacak Türk resminin önde gelen isimleri; Devrim Erbil, Hüsamettin Koçan, Hanefi Yeter, Teoman Südor, Serpil Yeter, Gülseren Südor, Reyhan Abacıoğlu, Zeliha Akçaoğlu, Fevzi Karakoç, Habip Aydoğdu, Devabil Kara.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜREL GELECEĞEANLAMLI DESTEK

Antalya’nın sahip olduğu kültürelve geleneksel değerlerinin çağdaş Türk resmininönde gelen ressamlarının fırçasından gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan sergide; “sürdürülebilir bir kültürel gelecek” olgusuna dikkat çekiliyor. Aynı zamanda geleceğin kültür ve sanat zenginliğini de öne çıkarmayı hedefleyen sergi, 14 Ocak 2024 tarihine kadar Antalya Kültür Sanat’ta ziyarete açık olacak.

Antalya Kültür Sanat tarafından her yıl hayata geçirilmesi planlanan “Bir Başka Antalya” sanat çalıştayı ve sergisi; kent kültürüne ışık tutarken, usta ve genç sanatçıların özgün eserlerini bir araya getiren çağdaş sanat koleksiyonunu da öne çıkarmayı amaçlıyor.