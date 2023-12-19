Ekonomi gazetecileri "İklim ve Ekonomi Zirvesi'nde buluştu

Etkinlikte iklim ve enerji konuları uzmanlar tarafından detaylıca ele alındı. Katılımcılar arasında Columbia Global Centers İstanbul, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFİA), KONDA Araştırma ve Danışmanlık, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (IPM), Solar3GW ile ATENA İletişim yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Erçin, kalkınma politikalarını belirlerken iklim krizi meselesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Erçin “Biz ekonomi gazetecileri de iktisadi gelişmeleri bu çerçeveden bakarak haberleştirmeliyiz. Bu kapsamda meslektaşlarımızın temel bilgilerden ve son gelişmelerden haberdar olması adına konferansı düzenledik” dedi.

DOĞALGAZI GEÇECEK

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü de yenilenebilir enerji kaynaklarında büyük potansiyele sahip Türkiye’nin, yeşil dönüşümü kalkınma hamlesine çevirebileceğini belirtti. Güllü, enerji dönüşümünün iklim kriziyle mücadelede ana unsur olduğunu belirterek “En temel unsur ise yenilenebilir enerji. Yenilenebilir enerji dediğimizde de güneş ve rüzgâr enerjisi ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı. Güllü’nün verdiği bilgilere göre karasal rüzgâr enerjisi kapasitesi dünyada 178 gigavattan 837 gigavata çıktı. Aynı dönemde güneş enerjisi, solar fotovoltaik tam 26 kat artarak 1000 gigavatın üzerine ulaştı. Gelecek dönemde bu ivmelenmelerin daha da hızlanmasının beklendiğini dile getiren Güllü, küresel güneş enerjisi kapasitesinin 2026’da doğal gaz kapasitesini, 2027’de ise kömür kapasitesini geçeceği öngörüsünde bulundu.

AVRUPA’YA YETER

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yatırım ve Yatırımcılardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erinç Kısa, Türkiye’nin Ege Bölgesi’ndeki rüzgâr enerjisi potansiyelinin Avrupa’nın enerji ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte olduğunu söyledi. Kısa, Türkiye’nin mevcut durumda Avrupa’nın 5’inci büyük rüzgâr enerjisi sanayisi olduğunu, kanat, kule, jeneratör üretimi, mühendislik hizmeti, yan sanayi, üretici sayısı ve sağladığı istihdam ile rüzgar enerjisi sektöründe güçlü bir sanayiye sahip olduğunu sözlerine ekledi.

YÜZDE 8 KAYIP VAR

Solar3GW Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan da dünya genelinde enerjide “sanayi devrimi gibi” devrim yaşandığını, bütün alışkanlıkların yeniden gözden geçirileceğini söyledi. Mikro şebekelere geçişin önemine de değinen Turhan, “Elektriği taşıdıkça bir kayba maruz kalıyorsunuz. Türkiye’deki bu iletimdeki kayıplar yaklaşık yüzde 7-8 boyutunda ve bir türlü de inmiyor. Oysa elektriği tükettiğiniz yerde ürettiğiniz zaman bu kayıptan da bir fayda sağlıyorsunuz. Dolayısıyla güneş de buna aslında en uygun santral sistemi” değerlendirmesinde bulundu.