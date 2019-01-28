Ethereum'un geleceği neye bağlı?

Vitalik Buterin, beş yıl önce kurduğu blockchain sisteminin karşılaştığı zorluklar hakkında soru sorulduğunda genellikle Ethereum’a özgü jargonları kullanarak coşkulu bir şekilde anlatmayı çok seviyor. Ancak teknolojinin geleceğindeki rolünü sorduğunuzda, sözcüklerini daha dikkatle seçiyor. 24 yaşındaki Buterin’in, idealist bir topluluk için hala esin kaynağı olduğuna şüphe yok. Bu durum, kasım ayında binlerce geliştirici, yatırımcı ve girişimcinin, kâr amacı gütmeyen Ethereum Vakfı tarafından düzenlenen yıllık “aile buluşması” Devcon için bir araya geldiği Prag’da da açıkça görüldü. En popüler tartışma konusu, Buterin’in “Ethereum 2.0” vizyonu, yani Ethereum’un bugün olduğundan daha büyük bir ölçekte verimli bir şekilde çalışabilmesi ve daha geniş bir kullanıcı tabanına hitap edebilmesi için tasarlanmış olan gelecekteki tekrar sürümüydü. Ancak Devcon’un oturum aralarında Buterin, topluluğun büyümesinin gerekli bir parçası olarak geri planda kalmaya başlamasının zamanının geldiğini söyledi.

BUTERİN NEDEN GERİDE KALMALI?

Peki neden? Kısaca söylemek gerekirse, tamamen merkezsizleştirilmiş bir sistemi başarısızlığa sürükleyecek tek bir bileşen olamaz. Bu, Buterin’in karar verme üzerinde eskiden beri süregelen etkisinin temsil ettiği bir durum aslında. Buterin, “Kısmen topluluğun doğal büyümesi nedeniyle ve aynı zamanda topluluğun bilinçli şekilde geri plana düşme çabası sayesinde, bu değişiyor” diyor. Devcon’un ilk gününün ardından gördüğü bir Twitter sohbetini kast ederek ekliyor: “Bence insanlar bunu hissediyor gibi. Meseleyi açıkça dile getiren bir yorum bile vardı ve şöyle diyordu: ‘Görünüşe bakılırsa, topluluk gerçekten de birlikte çalışıyor ve sırtını sadece sorumluluğu üstlenen birkaç kişiye dayamıyor.’” Gerçekten de Devcon’da temel olarak topluluğun kararları birlikte alma konusunda nasıl daha iyi çalışabileceğinin ele alındığı bir tartışma seansı da yapıldı. Bu seans sırasında, Ethereum protokolünün gelişimini destekleyen kâr amacı gütmeyen kuruluş Ethereum Vakfı’ndan Hudson Jameson, Buterin’in zaten birçok yönden karar verme sürecinin dışında olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Bunun, ekosistemin gelişmesi ve daha merkezsiz hale gelmesi için gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

KRİTİK DÖNEMEÇ

Bu geçiş, Ethereum için kritik bir dönemeci ifade ediyor, zira Ethereum’un geliştiricileri, onun daha yaygın bir şekilde benimsenmesinin önünde durduğuna inandıkları birtakım karmaşık teknik engellerin üstesinden gelmek için canını dişine takıyor. Yapılacaklar listesinin en üstünde iddialı bir iş kanıtından uzaklaşma planı bulunuyor. Bu da Ethereum, Bitcoin ve diğer benzer blokchain sistemlerin zincirinde sakladıkları bilginin geçerli olduğuna dair ağ katılımcıları arasındaki anlaşmayı sağlamak için kullandıkları yoğun enerji tüketen bir süreç. Bluterin yıllarca, risk kanıtı denen farklı bir algoritmaya dayanan ve iş kanıtına daha az enerji tüketen bir alternatif geliştirmeyi hedefleyen bir araştırma projesine öncülük etti. Buterin ayrıca, kısmen kullanıcılara belirli işlemleri her bir tanesini blockchain yazmak zorunda kalmadan yapma olanağı vererek, ağın çok daha büyük işlem hacimlerini kaldırabilmesini sağlayan, kırılma ve plazma denen yeni yöntemlerin elde edilmesinde de çok büyük bir rol oynadı. Tüm bu geliştirmeler, Buterin’in teknik özelliklerini yazma ve sonuçlandırmada etkili olduğu Ethereum 2.0’da bulunacak. Yine de Buterin projeye katılımını, iki üç yıl önceye göre önemli ölçüde azalttığını duyurdu.