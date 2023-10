10 milyar TL’lik 450 tekne ‘büyük şova’ hazırlanıyor

Türkiye’nin tek deniz fuarı Bosphorus Boat Show, MarinTurk İstanbul City Port Pendik’te 21-29 Ekim 2023’te açılmaya hazırlanıyor.

ED Fuarcılık, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) desteği ve YATED Fuarcılık iş birliği ve Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ana sponsorluğunda düzenlenecek fuarda 500’den fazla tekne ve yat görücüye çıkacak. 50 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda sergilenecek teknelerin toplam değeri ise 10 milyar TL’yi buluyor. Her bütçeye uygun tekne ve yatların sergileneceği fuar, geçen yıla göre yüzde 25 büyürken, gelecek yıllar için de hedef belirlendi. Dünyaca ünlü Cannes Yachting Festival’i hedefe alan tekne ve yat sektörü, 5 yıl içinde İstanbul’u tekne ve yat fuarları konusunda liderliğe taşımayı hedefliyor.

Bosphorus Boat Show; Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı, ED Fuarcılık tarafından organize edilen YATED Fuarcılık iş birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile 21-29 Ekim 2023 tarihlerinde MarinTurk İstanbul City Port Pendik ev sahipliğinde, GİSBİR’in ana sponsorluğunda deniz üzerinde ikinci kez düzenleniyor.

Tekne, yat ve mega yatların sergileneceği fuarı, 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Lüks tekne ve yatların yanında, tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojilerin de sergileneceği fuara 150’nin üzerinde firma katılacak. 500’den fazla yerli-yabancı markanın temsil edileceği fuarda 500’ün üzerinde tekne, deniz severlerin beğenisine sunulacak. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında gerçekleştirilecek fuar öncesinde ED Fuarcılık Kurucu Ortakları Dilek Soydan ve Emel Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, YATED Genel Sekreteri Orhun Şentürk ve YATED Sayman Üyesi Uğur Aksan katıldı.

2025 YILI İÇİN SİPARİŞLER ALINIYOR

Pandemiyle birlikte tekne ve yat sektöründe ciddi bir ivmelenme olduğunu ifade eden Murat Bekiroğlu, talebin arttığını ancak tedarikte sıkıntılar yaşandığını söyledi. O dönemin atlatıldığını vurgulayan Murat Bekiroğlu, “Şu anda bazı modellerde 2027 yılı için teslim tarihleri veriliyor. Daha küçük modellerde ise 2024 ve 2025 yılı için siparişler alınıyor.” dedi. Düzenlenecek fuarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Murat Bekiroğlu, “Geçmiş yıllarda sektörümüzde bir fuar karmaşası yaşanıyordu. Sektörümüz ve derneğimiz bu durumdan çok rahatsızdı. Biz de bu karışıklığı gidermek için Bosphorus Boat Show markasını yarattık. Bu artık tescilli bir marka ve beraber her iki fuarı organize ediyoruz. Deniz fuarımız MarinTurk İstanbul City Port Pendik’te; kara fuarı da İFM Yeşilköy’de olacak. Şu an 35 bin metrekare üzerinde net alan satıldı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki deniz fuarı ve 2024 Şubat’taki kara fuarı hem fuar alan satışı hem de sergilenen tekneler anlamında rekorlar kıracak. Deniz fuarı geçen seneye göre yüzde 25’in üzerinde büyüme yaşadı. Kara fuarında da aynı büyümeyi bekliyoruz.” dedi.

DENİZLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ

YATED’in hayata geçirdiği ve planladığı projeler hakkında da bilgi veren Murat Bekiroğlu, “Denizlerin sürdürülebilirliği YATED’in öncelikli konularından biri. Bunun için teknelerin atıklarını toplayacak bir katı ve sıvı atık toplama teknesi inşa ediyoruz. Özel olarak tasarlanan bu tekne SANMAR tarafından üretilecek. Teknemiz Mayıs 2024’te Göcek ve çevresinde dolaşmaya, denizi temizlemeye başlayacak. Şu an için 1 tekne ile yola çıktık. Hedefimiz her yıl bir tekneyi denize indirmek. Bu konuda sektörümüzden de çok ciddi destek alıyoruz. Bir firmamız teknenin motorunu vermek isterken, diğeri kablo ihtiyacını karşılayabileceğini iletti. Sektörün bu şekilde bir arada olması bizleri mutlu ediyor. Çünkü denizler bizim her şeyimiz. Onları korumak, gelecek nesillere temiz bir deniz bırakma zorundayız.” dedi. Türkiye’de marinalarda yer bulma konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşandığının altını çizen Murat Bekiroğlu, “Şu anda Türkiye’de 25-30 arasında marina var. Bunların toplam bağlama kapasitesi ise 6 bin 500 civarında. Kapasitenin ilk etapta çok hızlı bir şekilde en az yüzde 50 artırılması gerekiyor. Yeni yatırımların da Türkiye’nin cennet koylarına değil, uygun görülen hazine arazilerine yapılmasında yarar var. Marina yatırımları için de özel sektörün ve yatırımcının teşvike, desteğe ihtiyacı var. Ayrıca balıkçı barınakları da oradaki balıkçılar korunarak küçük marinalara dönüştürülebilir. Bu konuda da çalışılabilir. Yüksek marina fiyatları nedeniyle tekne sahipleri koylara demirliyor. Yıl boyu orada kalıyorlar. Burada kalanlar tekne atıklarını denize boşaltabiliyor. Şu anda denizlerimizde ciddi bir kirlilik söz konusu. Marina fiyatlarında Euro bazında yıllık yüzde 30-40 yükseliş var. Avrupa’nın merkezi konumundaki Fransa Monaco’da 42 metrelik bir teknenin yüksek sezonda marinadaki günlük bağlama fiyatı 650 Euro. Aynı tekne Göcek’e geldiğinde marinaya girmek istediğinde bir gün için 1.200 Euro ücret isteniyor. Bodrum’da bir marinaya girmek isteyen tekne günlük 700 Euro öderken, Yunanistan’da günlük 35 Euro’ya kalınabilecek yerler var. Yabancı yatçılar Türkiye’ye gelemiyor. Türkiye’ye gelmek istiyorlar ama fiyatları yüksek buluyorlar. Bakım-onarımda da benzer bir durum yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.

2024 MODEL TEKNELER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Cumhuriyetin 100’üncü yılını tekne ve yat sektörünün denizde kutlayacağını ifade eden ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız. Her geçen yıl fuarımıza olan ilgi artıyor. Bunu hem katılımcı sayısında hem de sergilenen tekne sayısında bu büyümeyi rahatlıkla görüyoruz. Gelecek yıllarda çok daha büyük fuarlara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz. Çünkü uzun yıllardan sonra ilk defa Deniz Ticaret Odası, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçı Birliği, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), bütün sivil toplum kuruluşları bu fuarda yerini aldı. Bu işi tek çatı altında toplamayı başardık. Bu birliktelik bizi daha büyük başarılara taşıyacaktır.” diye konuştu. Beş yıl sonrası için Türkiye’deki fuarların Cannes Yachting Festival gibi olmasını hayal ettiğini vurgulayan Dilek Soydan, sözlerini şöyle sürdürdü: “MarinTurk İstanbul City Port Pendik’in yanındaki balıkçı barınağı da alanımıza dahil olabilirse belki biraz daha İDO’ya doğru genişleyerek bunu başarabiliriz, çok güzel bir yerleşim planı çıkar bize. Sektörün yükselişi ve satışı böyle devam ederse bugün denizde 450 üzerinde olan tekne sayımız, en az 600’e çıkar. Bu yıl Cannes’da sergilenen tekne sayısı ise 800’dü. İstanbul tekne ve yat fuarları konusunda Cannes’ı yakalayabilir hatta geçebilir. Dünyanın başkenti İstanbul’u tekne ve yat sektörünün en önde gelen şehirlerinden biri yapabiliriz.”

TEKNELERİN DEĞERİ 10 MİLYAR TL’Yİ BULUYOR

Fuar ziyaretçilerinin beğendikleri tekneyi test edebilme imkanı bulabileceğini ifade eden ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz da, “Uluslararası fuarlar arasında Avrupa’da düzenlenen fuarların ardından gelen Bosphorus Boat Show Fuarı’nda 2024 model tekneler görücüye çıkacak. Avrupa - Anadolu için kolay ulaşımın noktası olan MarinTurk İstanbul City Port Pendik, hem katılımcı hem ziyaretçi açısından bir merkez oldu. Geçen yıl toplam değeri 5 milyar TL’yi aşan tekneler sergilenirken, 1,5 milyar TL’ye yakın işlem hacmine imza atıldı. Bu yıl ise fuarımızda 15 metre üstü tekne adetlerinin artması, sergilenen tekne adetlerinin artması ile sergilenen teknelerin toplam değeri 10 milyar TL’yi buluyor.” dedi. MarinTurk İstanbul City Port Pendik şu anda dolu olduğunu kaydeden Emel Yılmaz, “Marina fuar için boşaltılacak. Dalgakıran olarak kullandıkları iki pontonları var. Bizim için tekneleri oraya alıyorlar. Marina bu sene teknelerin fuar tarihinde çıkması ya da güneyden geç dönmesi için onlara kampanya yaparak ek bağlama süreleri tanıyacak. Bu şekilde marina sakinleri için de bu yer değişikliği cazip hale getirilecek. Zaman içinde büyümeye göre durumu değerlendireceğiz. Marinanın yaşayan yapısına entegre oluyoruz.” ifadelerini kullandı.