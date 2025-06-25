Beslenme ve Aromaterapi Reçeteleri Kongresi İstanbul'da gerçekleşecek

Türkiye’nin farklı illerinden 37 deneyimli uzmanın, hastalıkların altında yatan beslenme hatalarına ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerine ışık tutacağını belirten Kongre Düzenleme Koordinatörü Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz, “Katılımcılar kongreden, ellerinde uygulanabilir reçetelerle ayrılacak. Kongrede; kanserden çocuk hastalıklarına, kadın sağlığından kronik ağrılara kadar pek çok alanda çözüm odaklı bilgiler sunulacak” diyor.

Modern tıpta bütüncül yaklaşımların önemi her geçen gün artarken, bu anlayışı merkezine alan “Beslenme ve Aromaterapi Reçeteleri Kongresi”, 28–29 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul Elit World Otel Küçükyalı’da düzenlenecek.

Kongre, beslenme bilimi ile aromaterapinin gücünü bir araya getirerek hastalıkların yönetiminde yeni ve etkili reçeteler sunmayı hedefliyor. Tıp, diyetetik, fitoterapi, fonksiyonel tıp, aromaterapi ve tamamlayıcı tıp alanlarında çalışan uzmanların katılımıyla gerçekleşecek kongrede, hem güncel bilimsel veriler paylaşılacak hem de vaka deneyimleri üzerinden pratik çözümler tartışılacak.

Türkiye'nin Deneyimli 37 Uzmanı Sahada

Kongre Düzenleme Koordinatörü Uzm. Dr. Eyyüb Yılmaz, bu kongrenin benzerlerinden ayrıldığını vurguluyor ve ekliyor: “Türkiye’de alanında en iyi olan 37 doktoru bir araya getirdik. Kongre boyunca katılımcılara yalnızca teorik bilgi değil, sahada karşılaştıkları vakalara yönelik çok somut çözümler sunacağız. İstiyoruz ki bir kanser hastası kemoterapi görürken nasıl beslenmesi gerektiğini bilsin, hangi destek ürünleri tedavisine yardımcı olur öğrenebilsin.”

Pek çok hastalığın arkasında eksik ya da hatalı beslenme olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Hastalıklar ve beslenme arasındaki ilişkiyi net verilerle anlatıyoruz. Kilitlenmiş bir bedeni temizlemeden iyileşmek mümkün değil. Bu anlayışla danışmanlıklar veriyoruz. Alerjik çocuklar, sürekli hasta olan, karın ağrısı çeken çocuklar… Aileler ne yapacağını bilmiyor. Oysa doğru beslenmeyle ve aromaterapötik desteklerle bu sorunlara çözüm üretilebiliyor” diye anlatıyor.

Polikistik Over'den Kronik Ağrıya Çözümler

Kadın sağlığına dair kronikleşen sorunlara da kongrede özel oturumlar ayrılıyor. “Polikistik Over sendromu, ülkemizde son derece yaygın ama çoğu kadın doğru destekleri bilmeden onlarca defa doktora gitmek zorunda kalıyor. Bu kongrede, beslenme düzenlemeleri ve aromaterapi protokolleriyle bu hastalığın nasıl yönetilebileceğini anlatıyoruz” diye konuşan Yılmaz, ağrı yönetimi konusunda da önemli bilgilerin sunacağını belirtiyor.

Yılmaz, “Kronik ağrıları olan hastalar, birçok işlemden geçiyor ama yine de kalıcı sonuç alamıyor. Oysa kendi evlerinde uygulayabilecekleri aromaterapötik destekler ve beslenme değişiklikleriyle bu ağrılardan kurtulabilirler” diye ekliyor.

Genç Kalmak İçin Bütüncül Bir Yaklaşık Gerekiyor

Kongre, sağlıklı yaşam ve genç kalma konusuna da bütüncül bir yaklaşım getiriyor. “İnsanlar gençleşmek için takviyeler kullanıyor ama hücrelerine yaşlı, okside olmuş yağları gönderiyorlar. Egzersiz yapıyorlar ama kime göre, neye göre egzersiz yaptıklarını bilmiyorlar. Biz, bu yanlışları düzeltmeye ve bilimsel temelli doğru yöntemleri öğretmeye geliyoruz” diyen Yılmaz, kongrede kişiye özel yaklaşımların da tartışılacağını ifade ediyor.