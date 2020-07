Evde Kalma Formülleri

Özlem Aydın Ayvacı

SABAH RUTIN IŞINE GIDER GIBI KALKIP GÜNÜNÜ TAMAMLAYANLARIN YANI SIRA ÇOCUKLARINA VE HOBILERINE DAHA FAZLA VAKIT AYIRMAYA BAŞLAYANLAR DA VAR. TÜM CEO’LARIN ORTAK FIKRI ISE BU SÜRECIN ÖZELLIKLE IŞ INSANLARI DÜZEYINDE BÜYÜK STRES YARATTIĞI... BU NEDENLE YARDIM ALINMASI GEREKTIĞINI DÜŞÜNENLERIN SAYISI DA BIR HAYLI FAZLA. CEO’LARIN BAĞIŞIKLIK SISTEMLERINI GÜÇLENDIRMEK IÇIN FORMÜLLERI ISE BENZER: DÜZENLI UYKU, ORGANIK BESLENME, C, D VE OMEGA 3 VITAMIN TAKVIYESI VE ÇÖREK OTU YAĞI ÖNERILERININ BAŞINDA GELIYOR.

Mart ayının ilk yarısında Dünya Sağlık Örgütü korona virüsünü pandemi yani küresel salgın olarak ilan etti. Bunun ardından ülkemizde de ilk vakanın çıkmasıyla pek çok şirket evden çalışmaya geçti. Peki liderler bu süreçte neler yapıyor? Signify Türkiye Genel Müdürü Eran Görgen, şöyle anlatıyor: “17 Mart’tan itibaren evden çalışıyoruz. Yurt dışı bağlantılı birçok görüşmemiz oluyor. Bunları çeşitli teknolojiler üzerinden yapıyoruz.” Görgen, iş sonrasıysa vaktinin bir kısmını kişisel gelişim eğitimlerine ayırdığını ve ailesini de ihmal etmemeye çalıştığını söylüyor. Mondi Tire Kutsan CEO’su Sevinç Yener Çimecioğlu 17 Mart’tan beri evden çalıştığını ve her sabah işe gider gibi aynı saatte kalkıp sabah rutini sonrası çalışma odasına geçtiğini söylüyor. Çimecioğlu, “Moralimi düzgün tutmaya çalışıyorum, sağlıklı besleniyorum, bol su içiyorum” diye konuşuyor. Tebarval Genel Müdürü Philippe Chabert, “İlk evden çalışma günüm, salgından korunmak için ekibimizi 2’ye ayırma kararı aldıktan sonra 16 Mart’ta oldu. Bir sonraki hafta ekiplerimizin tamamına yakını evden çalışmaya başladı” diyor. Chabert, evden çalışırken çıktı almak ve fotokopi dışında ofiste yapılabilen tüm yeteneklere sahip olduğunu söylüyor.

STRES YÖNETİMİ ÖNEMLİ

Korona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde endişe düzeyi çok arttı. Bu endişe artışı herkese aşırı bir stres yüklemesi yapıyor. Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak bu konuya dikkat çekiyor. “Şu anda yaşadıklarımız dünya genelinde bir stres ve üzüntü kaynağı” diyen Karabatak, 2019 yılında gerçekleştirdikleri Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması’na dikkat çekiyor ve şöyle anlatıyor: “Katılımcılara göre yüzde 68 ile stres, sağlığı olumsuz etkileyen en önemli faktörlerin başında geliyor. Mindfullness tekniklerini kullanmak, yoga, meditasyon yapmak, doğal hayatın içinde yer almak en popüler stres kontrol yöntemleri.” Karabatak, en büyük motivasyonunun kızı olduğunu söylüyor ve “Kızımla birlikte vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Yaşadığımız bu olağanüstü günlerde evde ailemle vakit geçirmeye ve hobilerime vakit ayırmaya çalışıyorum” diye konuşuyor. Wellpoint Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi Oğuzhan Süral bu stresli günlerde tavsiyelerini şöyle anlatıyor: “Benim önerim bu dönemi kesinlikle profesyonel destek alarak geçirmek. Liderlerin işi çok zor. Onca çalışanın sorumluluğu, şirketi bu fırtınadan güvenli limana ulaştırma çabası ve en önemlisi ölümcül riskleri olan virüse karşı başta kendisini ve sonra sorumlu olduğu çalışanlarını motive edip koruyabilmek... Bunlar kolay kolay kendi kendimize başa çıkabileceğimiz sorunlar değil.” İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek de evde zorunlu kalışın psikolojilerini negatif etkileyebildiğine dikkat çekiyor ve “Bunu atlatmak için en temel tavsiyem mutlu olduğumuz aktivitelere öncelik vermek. Bu, yemek yapmak veya yazı yazmak olabilir. Çocukların da evde olmaları nedeniyle onlarla beraber vakit geçirmek de insana keyif verebilir” diyor.

BAĞIŞIKLIK İÇİN ÖZEL BESİNLER

Peki liderler, bağışıklıklarını nasıl koruyor? Ne yiyor ne içiyorlar? Renault MAIS CEO’su Berk Çağdaş, tüm şirkette evden çalışmaya geçtiklerini söylüyor. Bu süreçte 20 yıldır kendine nasıl dikkat ediyorsa aynen devam ettiğini belirtiyor ve rutinini şöyle anlatıyor: “Zaten spor yapan ve yemek konusunda dikkatli bir kişiyim. 20 yıldan fazla süredir her sabah düzenli çörek otu yağı içiyorum. Q Enzim Q10 kullanıyorum. Her gece zerdeçal hapı içiyorum ve 1 tane Omega 3 hapıyla buna destek veriyorum.” TAB Gıda CEO’su Caner Dikici, vücut direncini yüksek tutmak için C vitamini, D vitamini ve çinko destekleri aldığını söylüyor. Ayrıca sade yağ, zeytinyağı, balık ağırlıklı ketojenik beslenmeye özen gösterdiğini belirtiyor. Yataş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için organik beslenmeye gayret ettiklerini söylüyor ve “Mümkün olduğunda evde spor yapıyorum” diyor. Elmor Genel Müdürü Enver Öz, probiyotik besinleri daha çok tüketmeye başladıklarına dikkat çekiyor. SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise “Bağışıklığımı güçlendirecek doğal besinler tüketiyorum. Egzersizi ihmal etmiyorum” diye anlatıyor. Avon Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Orkun Gül, bir Adanalı olarak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi adına şalgam suyu tüketimimi artırdığını söylerken Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, “35 yıldır emek verdiğim Etabal’ın özel karışım kürünü kullanmaya devam ediyorum. Ham bal, polen, propolis ve arı sütünden oluşan bu kür, dış tehditlere karşı vücudumu zırhlıyor” diye konuşuyor.

ZAMAN KALIRSA…

Yaşanan tüm bu olağanüstü durumdan en çok etkilenen sektörlerden biri de havacılık sektörü. Pegasus Havayolları CEO’su Mehmet T. Nane, genel müdürlükteki nöbetçi arkadaşları ve sahada olan ekip arkadaşları hariç 20 Mart’tan beri evden çalışma ortamına geçtiklerini söylüyor ve “Evde ortak çalışma masamızda kendime bir ofis ortamı yarattım. Ofisle Teams programı, diğer toplantılarımı da Zoom üstünden yapıyorum” diye konuşuyor. Nane, zaman kalırsa ailecek film izlediklerini ve kutu oyunu oynadıklarını söylüyor. İGA Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, evde değil ama salgından dolayı gündeminin yoğun ve stresli olduğunu söylüyor. Samsunlu, diğer CEO’lara yeni okuduğu ve en sevdiği kitaplar arasına giren “Billion Dollar Whale”i öneriyor. Samsunlu, şöyle devam ediyor: “Kitapta Malezya’dan çıkan kibirli ve açgözlü politikacılara yakın bir gencin, dünya finansal piyasalarının gözü önünde kendi ülkesinin varlık fonundan para çalması ve para için neler yapılabildiği anlatılıyor. Yatırım bankası dünyasının iç yüzünün anlatıldığı bu kitabı şiddetle tavsiye edebilirim.” GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı ise evdeki hayatını şöyle anlatıyor: “Sevdiğimiz şeylere odaklanmak, yeni hobiler edinmek, dostlarımızla ailelerimizle telefon görüşmeleri yapmak enerjimizi artırıyor. Evde spora devam ediyorum. Mutfak özel ilgi alanlarımdan biri.” Schwarzkopf Professional Genel Müdürü Viki Motro, evde de yoğun olduğunu söylüyor ve “Zaman kalınca yürüyüş bandımda 45 dakika yürüyorum” diyor. Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay da evde zaman geçirenlere kişisel antrenörlerin online egzersizlerini takip edip spor yapmalarını tavsiye ediyor. Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı ise günlük rutininin dışında pek bir şey yapmadığını söylerken “Evde olmak, günlük meditasyon yapma süremi artırdı” diyor.

ALIŞVERİŞLER ONLINE

CEO’lar günlük rutinlerinde olmayan market alışverişi gibi işleri de evden çalışma döneminde yapmaya başladı. Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman, alışverişlerini online yapmayı tercih ettiklerini söylüyor. Berkman, “İhtiyacımıza göre aradıklarımıza e-ticaret sitelerinde rahatlıkla ulaşabiliyoruz” diye konuşuyor. Berkman’ın dikkat ettiği konular ise şöyle: “Alışveriş paketlerini eve girmeden önce dezenfekte ediyoruz. LinkedIn hesabımdan gönüllü olarak yaptığım dijital mentorlukla 15 bin bağlantıma haftalık olarak yaşadıklarımdan öğrendiklerimi özetliyorum” diyor. H&M Türkiye CEO’su Müge Arpacıoğlu, 19 Mart’ta tüm mağazalarını kapattıktan sonra evden çalışmaya başladıklarını söylüyor ve şöyle anlatıyor: “Evden çalışırken günlük rutinimi değiştirmedim. Erken kalkıp kahvemi yapıp saat 9.00’da ilk toplantıyla güne başlıyorum. Özel bir beslenme düzeninde olduğumdan günlük yemek paketim evime geliyor. Acil alınması gerekenleriyse sitemizde bulunan kontrollü marketten yapıyoruz. Diğer ihtiyaçlar için dijital ortamdan yararlanıyoruz.” Ortadoğu Holding İcra Kurulu Üyesi Nusret Kayhan Apaydın, sosyal izolasyona ve 14 kurala sıkı bir şekilde uymaya çalıştığını söylüyor. Apaydın, alışverişlerini sitelerinin girişindeki marketten yaptıklarını belirtiyor ve “Ürünleri eve getirdikten sonra ambalajlarını mutlaka yıkıyor ve sonra yerlerine yerleştiriyoruz. Sık sık ellerimizi sabun ve suyla temizliyoruz. Ara ara kolonyayla ellerimizi dezenfekte ediyoruz” diyor.

EVDE YENİ KEŞİFLER

İş insanları daha önce evde yeterince ilgilenemedikleri işlerini bitirmek için de fırsat bulmuş durumda. Örneğin Aon Türkiye Eş CEO’su Selda Oknas Tanbay, salgından hemen önce taşındığı evinde bazı ufak yerleşim ve düzenlemelerle uğraşarak stres attığını belirtiyor. Tanbay, şöyle anlatıyor: “Kitaplarımı yerleştirirken kendimi merdivenin üzerinde babamdan hatıra, çocukluğumuzun dünyayı keşif rehberi 1967-1969 dönemi National Geographic dergilerine bakarken buluyorum. Mundi Kitap’tan 2019 yılında basılan Hisli Şeyler kitabını elime alıyorum. Bunu bir bilmece kitabı gibi kullanıyoruz.” IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi de bu dönemi bugüne kadar vakit ayıramadığı başlıklara el atmak için mükemmel bir fırsat olarak görüyor. Çiftçi, “Böyle dönemlerin olmazsa olmazı sırada bekleyen kitaplar. Bu virüs gündemimizden düştükten sonra yepyeni bir dünya bizi bekliyor” diyor. Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, mutfakta vakit geçirmeyi sevenler için bu dönemin yeni tarifler deneme, sağlıklı atıştırmalıklar için fırsat yarattığına dikkat çekiyor. NCR Türkiye ve Büyüyen Pazarlar Başkan Yardımcısı Işıl Hasdemir, evden çalışırken bir rutin oluşturmanın önemine değiniyor ve “Bu mecburi ev yaşamını iyi değerlendirmek elimizde. Hobilerimize vakit ayırmak hatta yeni hobiler edinmek için iyi bir fırsat” diyor.

TOPLANTILAR VİDEO KONFERANSLA

Bu dönem evden çalışmanın en vazgeçilmezi video konferans yoluyla yapılan toplantılar. MetLife Türkiye Genel Müdürü Deniz Yurtseven, evden çalışırken çok sayıda yerel ve global telekonferansa katıldığını söylüyor ve “Telekonferanslar aracılığıyla işlerimi yönetiyorum. Tüm çalışanlarımız online olduğu için sıkıntı yaşamadım” diyor. Logitech CEO’su Mustafa Uyar, günlük rutin toplantılarının aynı hızla devam etmekle birlikte saha ekiplerinin de işlerini video konferans sistemlerini kullanarak evden yürüttüğünü belirtiyor. Uyar, “Dünyanın önde gelen webcam, headset ve video konferans sistemleri üreticisi olarak yıllardır süregelen toplantı ve çalışma rutinlerimizi, halihazırda yine kendi ürünlerimizle devam ettiriyor ve bu sistemlerin böyle olağanüstü durumlarda ne derece verimli olduğunu bizzat deneyimlemiş oluyoruz” diyor. Hürriyet Emlak CEO’su Theo Mseka da bu süreçte çalışma masasını evinin daha merkezi bir konumuna taşıdığını söylüyor ve “Video konferans için kullandığım araçların listesi her geçen gün genişliyor. En sık kullandığım uygulamalar arasında MS Teams, Skype, WhatsApp, Messenger, Zoom, BlueJeans, GoToMeeting, Whereby ve HouseParty var” diyor.

SANATA VE SPORA ODAKLANDILAR

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, evde sabah 8.30’da mesainin başlayıp 17.00’ye kadar sürdüğünü belirtiyor. Aydoğdu, “Sabah erken kalkıp kişisel hijyene dikkat ederek izole şekilde 1,5 saatlik yürüyüş yapıyorum. Spor sonrası iyi bir kahvaltı, taze sıkılmış portakal suyu ya da C vitamini takviyesi ile çalışmaya başlıyorum” diyor. Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, Hidiv Kasrı’nda haftada bir veya iki kez koştuğunu söylüyor ve “Spor eğitmenimle birlikte açık havada haftada 3 kez pilates yapıyorum. Uyumadan önce Tibet’in 5 hareketini yapmayı kesinlikle aksatmıyorum” diyor. Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas, bu dönemin kendimizi keşfetmek, uzun zamandır keşfetmek istediğimiz yeni dinlenceler ve okumalarla buluşmak için büyük bir fırsat olduğu düşüncesinde. “Bir sanatsever olarak bu dönemi kitap okuyup, müzik dinleyerek, uzun zamandır beklettiğim filmleri, dizileri izleyerek değerlendirebiliyorum” diyor. Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, duygusal sağlığın da önemli olduğunu söylüyor ve “Gün içinde yoga veya meditasyon yapabilme şansınız varsa bu çok güzel” diyor. Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, her gün ev içinde de olsa, 10 bin adım atmaya gayret ediyor. Adcolony’den Volkan Biçer’se evde çalışmaktan vakti kalınca gitar çalıyor. TP Vision Ülke Müdürü Ünal Masalcı, “Akşamları ve hafta sonları kitap okumak, ertelenmiş hobilere zaman ayırmak, evde spor yapmak ve güzel filmler seyretmek keyifli oluyor” diyor.



“EVDEN ÇALIŞMAYA HIZLI ALIŞTIK”

Ali Güven NETCAD CEO’SU



ÜCRETSİZ DESTEK SUNDUK Tüm gün ekran başında, telefonda veya dijital görüntülü uzaktan toplantı sistemleriyle iş başındayız. Performansımız ve çalışma saatlerimiz arttı. Netcad olarak tüm dünyadaki tüm COVID-19 vaka, ölüm ve iyileşmeleri takip eden bir uygulama yarattık. Bunu tüm dünyaya ücretsiz sunduk. Ayrıca evden çalışmak isteyen tüm müşterilerimiz için 28 gün süreli ve ücretsiz kullanım lisansları sağladık. Destek sistemimiz SUPPORTX için kaynaklarımızı artırdık. 24 saat hizmet veriyoruz.

TERCİHİM KETOJENİK MENÜ Akşamları da haber yerine Apple TV, Netflix ve Prime’da seyahatlerim nedeniyle yapamadığım ‘binge watching’ ile dizileri ve kaçırdığım filmleri seyrediyorum. 2015’te şekeri tamamen hayatımdan çıkardım. Yirmi beş kilo verdim ve bağışıklık sistemim kuvvetlendi. Şu anda daha çok sebze ve protein içeren ketojenik menüleri tercih ediyoruz. Kontrollü vitamin takviyesi yapıyoruz. Bol ve kesintisiz uyuyorum.











“ZİHİNLERİ TEMİZLEYİP MOTİVASYONU YÜKSEK TUTMALIYIZ”

Murat Kolbaşı ARZUM YÖNETİM KURULU BAŞKANI



İŞ RUTİNİM EVDE DEVAM EDİYOR 17 Mart’tan beri evden çalışıyoruz. Bu dönemde hepimizin zihinlerini temizlemesi ve motivasyonunu yüksek tutması çok önemli. Yemek düzenimi, uyku saatlerimi ve günlük rutinimi bozmamaya gayret gösteriyorum. Spor yapıyorum. Arzum olarak uzun süredir sağlıklı beslenmeye odaklanmış bir markayız. Hem bizden isteneni hem isteneceğini düşündüklerimizi tüketicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Evde sağlıklı beslenmemize katkı sağlayacak birçok ürünümüz var.

EVDE KALIRKEN SAĞLIKLI KAL Mesela Shake’N Take kişisel blender’ımız ile bu dönemde ‘Evde kal, sağlıklı kal’ diyoruz. Bol vitaminli sağlıklı içeceklerle bu dönemde sağlıklı beslenme düzeninize katkı sağlayabilirsiniz. Panetti ekmek yapma makinemizle sağlıklı, güvenli ve lezzetli ev yapımı ekmeklere imzanızı atabilirsiniz. Evde kalamayan tüketicilerimiz için evde yapılan sağlıklı ve hijyenik lezzetleri yanlarında taşımalarını sağlayacak Foodie Elektrikli Modern Sefer Tası’nı öneriyorum. Bluetooth teknolojili vücut analiz baskülümüz Arzum Smartfit’i de önerebilirim.











“PEK ÇOĞUMUZ AŞÇI OLMAYA ADAYIZ”

Gülperi Odabaş SAN DECO BOYA YKB



İŞTE OHAL Şüphesiz ticari bir işletmeyiz ancak insanlarımızın sağlıklı ve huzurlu olmadığı bir fiziki ortamda faaliyeti sürdürmek öncelikle insani değil. Salgının ortaya çıkmasıyla birlikte hızla pandemi eylem planımızı uygulamaya koyduk. Tüm çalışma süreçlerini evlere taşıdık. Deyim yerindeyse kendimiz ve tüm paydaşlarımız için “İş’te OHAL ilan ettik.”

HOBİLERE VAKİT AYIRIN Evde günün bir bölümü çalışarak geçiyor ama kalan zamanda yapılabilecekler var. Hobi faaliyetlerini öneriyorum. Kendi üretimimiz olan pratik, evde kısa sürede yapabileceğiniz boyalar var. Çocuklar için duvarın bir bölümüne “kara tahta” özelliği taşıyan San Deco Chalkboard boyası ile bir köşe yapmak, kolektif bir aile etkinliği olarak çok keyifli olabilir. Yine evde kısa sürede yapabileceğiniz magnet tutucu özellikteki manyetik boya San Deco Magnetic ve beyaz tahta San Deco Writewall özelliği taşıyan boyanın, çocuklarını oyalamak durumunda olan annelerin işini kolaylaştıracağını düşünüyorum. Üstelik çocukların evden eğitim aldığı bugünlerde kara tahta veya beyaz tahta onlara iyi bir motivasyon sağlayabilir.