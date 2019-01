Expat'ların büyüleyici şehirleri

İKİ TURİZMCİNİN EN SEVDİĞİ TÜRK ŞEHİRLERİ



TAREK MOURAD FOUR SEASONS HOTELS ISTANBUL GM

DÜNYANIN EN GÜZELİ “Benim için İstanbul sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel şehri, dünyanın kalbi. Bu şehrin tutkusu, heyecanı, enerjisi, renkliliği, kültürü, insanları gerçekten olağanüstü. Sizi genç ve dinamik tutuyor, her gününüzü özel kılıyor. İstanbul’da geçirdiğiniz her dakika size neşe ve sevgi katıyor. En başta doğası, Boğaz’ı, ormanları, kayak için Kartepe’si, güzel Marmara Denizi, yaşattığı dört mevsim… Her şeyin en iyisi ve en güzeli İstanbul’da!”



PHILIPPE KRONBERG SHANGRI - LA BOSPHORUS GENEL MÜDÜRÜ

TARİH VE MEDENİYET “Sevdiğim birçok şehir var. İlk olarak İstanbul’u söylemem gerek. Sebebi de inanılmaz tarihi ve medeniyeti. İstanbul bir müze gibi, her köşesi tarih kokuyor. Boğaz sahilleri çok güzel. İzmir, Bodrum, Çanakkale ve 2 kere de Kapadokya’ya gittim. Kapadokya’da balon turu yaptım, yeraltı şehrini gezdim. Çeşme’ye de gittim. Hepsinin içinde en beğendiğim şehirler İstanbul ve Kapadokya oldu. Çanakkale de çok özel.”