Four Seasons, İstanbul’daki ilk rezidansını Tay Group ile açıyor

Turizm ve gayrimenkul sektörlerinin lüks markalarından Four Seasons, Boğaziçi ve Sultanahmet'teki Four Seasons otellerinin sahibi Tay Group ile ortaklaşa yürüttüğü ilk rezidans projesini duyurdu.

Markanın portföyündeki en yeni ve İstanbul'daki ilk rezidans projesi olan Four Seasons Private Residences İstanbul'da yaşam 2024 yılında başlayacak.

Four Seasons Private Residences’da, İstanbul’da ev sahiplerinin kişiselleştirilmiş yüksek hizmet beklentisini karşılamak üzere Penthouses, Sky Loft, Garden Suites ve Apartment Residences'tan oluşan 82 daire bulunuyor.

Four Seasons Dünya İş Geliştirme ve Portföy ve Rezidans Yönetimi Başkanı Bart Carnahan, “Dünya çapında öncelikli pazarlarda rezidans portföyümüzü genişletmeye devam ediyoruz. İstanbul’daki yeni rezidans projemiz, otel rahatlığı ve konforunda farklı bir yaşam tarzı deneyimi yaratarak, Sultanahmet ve Boğaz’daki ünlü otellerimizin başarısını ve itibarını devam ettirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Tay Group ile ortaklığımızın doğal bir devamı olan rezidans projemizde yeni sakinlerine İstanbul’da en iyi yaşam deneyimini sunabilmek için bir kez daha iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Ulus, Etiler ve Levent semtlerinin buluşma noktasında yer alan Four Seasons Private Residences İstanbul, şehrin en lüks mağazalarına, ünlü lezzet duraklarına ve popüler eğlence seçeneklerine yakın bir konumda yer alıyor.

Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, “Four Seasons ile İstanbul'da olağanüstü lüks deneyimleri sunma konusunda köklü bir geçmişe sahibiz. Yıllardır birlikte edindiğimiz bu güçlü ve başarılı tecrübemiz iş birliğimizi taçlandırarak yeni projelerimize ışık tutuyor.” dedi. Toprak, “Şimdi ise bu muhteşem şehirde lüks gayrimenkul, yenilikçi tasarım ve dünyaca ünlü bir marka olan Four Seasons’ın sunacağı kişiselleştirilmiş hizmetlerini deneyimlemek isteyenler için en değerli adresi yaratıyoruz. Çok yakında yeni projemizin kapılarını açarak rezidans sahiplerimizin bu deneyimi yaşamalarından mutluluk duyacağız” şeklinde konuştu.

Four Seasons Private Residences İstanbul, iç mimar Sinan Kafadar’ın imzasıyla her evde gün ışığını ön plana çıkaran modern ve klasik bir tasarıma sahip olacak. Dört bloktan oluşan Four Seasons Private Residences İstanbul, her biri açık konsept lüks yaşam alanları ve akıllı bina tasarımıyla tamamlanan farklı kat planları sunuyor.

Projedeki üç Penthouse rezidans, yedi metre tavan yüksekliği ve zeminden tavana pencereleri ile şehrin panoramik manzarasını sunuyor. Sky Loft rezidans ise geniş özel terasları ve yenilikçi cam tavanları ile ön plana çıkıyor. Garden Suite rezidanslar, tek katlı veya dubleks ev seçeneği sunarken Garden Suite rezidanslarda her biri kendine özel yeşil alanlara açılan zeminden tavana sürgülü pencerelerden erişilebilen bahçe terasları da yer alıyor. İstanbul’da lüks hizmet alabilecekleri bir yaşam arayan aileler için mükemmel bir seçenek olan rezidanslar, eşsiz tasarımıyla esneklik ve konfor yaratan geniş 2+1'den 6+1’e varan seçeneklerde çeşitlilik gösteriyor.

Konutların genelinde yüksek ve zarif tasarımın yanı sıra; elektrikli araç şarj istasyonları, 24 saat güvenlik, gürültü önleyici teknoloji ve yalıtım, yerden ısıtma ve çevre dostu VRF klima da bulunuyor.

Four Seasons sakinlerine sunulan özel tesis içi olanaklar arasında çocuk oyun odası ve genç yetişkin odası, açık bahçe alanına sahip olan kapalı yüzme havuzu, toplantılar, etkinlikler ve eğlence için çok amaçlı salon ve özel sinema da yer alıyor. Sauna ve buhar odası, özel bakımlar için spa tesisleri, son teknoloji fitness tesisleri, özel yoga ve pilates odası ile golf simülatörü süiti de dahil olmak üzere sağlıklı yaşam olanakları sunulan proje sakinlerine dinlenme, rahatlama ve gençleşme imkanı sağlıyor.

Projenin hizmet deneyimi ve yönetimi, rahat ve konforlu bir yaşam sunmak amacıyla, rezidans direktörü ve konut konsiyerjinin de dahil olduğu özel bir Four Seasons ekibi tarafından yürütülecek. Bu ekip, markanın ün kazandığı efsanevi özen ve samimiyeti sunacak.