Akbank KOBİ'ler için DijiOrtak platformunu devreye aldı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, platform, ilişki ağı yönetiminden ticaretin finansmanına, limit yönetiminden ödeme-tahsilat güvencesine kadar işletmelerin ihtiyaçlarını tek platformda karşılayabiliyor.

DijiOrtak'a Akbank Web üzerinden hızlı ve kolay erişim sağlanırken, platform mayıs ayı itibarıyla Akbank Mobil üzerinden de kullanılabilecek. DijiOrtak'ın merkezinde, Akbank'ın yenilikçi çözümü 'Ödemen Güvende' yer alıyor. Yenilenen yapısıyla platform, ödeme ve tahsilat işlemlerini Akbank güvencesiyle sunarken alacakların farklı kişilere devredilmesine veya iskonto edilmesine de imkan tanıyarak değer zinciri içindeki ticari akışların hem daha güvenli hem de daha verimli yürütülmesini sağlıyor.

DijiOrtak, aynı zamanda işletmelerin değer zinciri boyunca kurduğu ticari ilişkileri görünür ve yönetilebilir hale getiriyor. Fatura entegrasyonu sayesinde borç-alacak dengesi anlık olarak takip edilebilirken, mevcut limitler tek noktadan görüntülenip ürünler arası limit aktarım talepleri hızlıca yönetilebiliyor.

İlişki bazlı ve kişiselleştirilmiş teklifler sayesinde işletmeler, ilişki ağlarını daha stratejik bir biçimde kurguluyor, ticari fırsatları kaçırmadan değerlendiriyor.

DBS, Tedarikçi Finansmanı, E-iskonto ve Çek gibi ticaretin finansmanı ürünleri de DijiOrtak çatısı altında entegre bir yapıda sunuluyor. İşletmeler, iş modeline ve ilişki ağına en uygun ödeme ve tahsilat çözümlerine doğrudan platform üzerinden ulaşabiliyor. DijiOrtak, veri odaklı bir yaklaşımla operasyonel süreçleri sadeleştirirken, değer zinciri boyunca finansal fırsatlar ve kişiselleştirilmiş çözümler sunuyor.

Akbank, DijiOrtak ile işletmelere dijital, entegre ve sürdürülebilir bir iş ekosistemi yaratmalarında destek olmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, DijiOrtak'ın Akbank'ın danışman bankacılık yaklaşımının somut bir yansıması olduğunu belirtti.

Şirketlerin bugünlerde işlerini daha verimli yönetebilecekleri ve büyütebilecekleri entegre dijital çözümlere ihtiyaç duyduğunun altını çizen Bektaş, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle DijiOrtak'ı, bankacılığı ayrı bir hizmet olmaktan çıkarıp ticaretin doğal akışının içine yerleştiren bir platform olarak tasarladık. Bu platformun merkezine ise ödeme ve tahsilatlar dünyasına yenilikçi bir yaklaşım getiren ve işletmeler için ticareti kolay ve güvenilir kılan Ödemen Güvende hizmetimizi entegre ettik. Üretici-bayi-alıcı zincirinde şeffaflığı artıran, fırsatları görünür kılan ve karar alma süreçlerini hızlandıran bu yapı, Akbank'ın işletmelerin gelişim yolculuğunda çözüm ortağı olma hedefini yansıtıyor."