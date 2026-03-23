QNB Sigorta 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

QNB Sigorta, 2025 yılı performansını açıklarken genel görünüme dair de değerlendirmelerde bulundu.

2025 yılında QNB Sigorta, Sağlık, Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında toplam prim üretiminde 16 milyar TL hacmine ulaşarak yüzde 81 büyüme kaydetti. 772 çalışanı ve yaklaşık 7 milyon müşteriyi kapsayan geniş müşteri portföyüyle QNB Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda yüzde 45 prim büyümesi ile 93 bin sigortalıya ulaşırken, Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında pazar payını yüzde 8,3’e çıkardı. Bankasürans tarafında ise Hayat ve Ferdi Kaza branşlarında yüzde 10,85 pazar payına ulaşan şirket, özel sigorta şirketleri arasında 6’ncı sırada yer aldı. Tamamlayıcı Sağlık Sigorta’sında ise banka kanalında yüzde 13,09 pazar payı yakalayarak 3’üncü özel şirket konumuna yerleşti.

“Güçlü finansal performansımızı korurken topluma değer katmayı sürdürdük”

QNB Sigorta’nın temel önceliğinin gelecek endişesinden uzak, bugünü güvenle ve doyasıya yaşatan bir sigortacılık anlayışıyla hizmet vermek olduğunu belirten QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş; “QNB Sigorta olarak 2025 yılında stratejimizi; sürdürülebilir büyüme, dijitalleşme ve toplumsal fayda ekseninde şekillendirdik. Müşteri deneyimini odağımıza alarak dijital kanallarımızı güçlendirdik, mobil uygulamamızı ve banka entegrasyonlarımızı geliştirerek erişimi daha hızlı ve kolay hale getirdik. Bununla birlikte sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir başlık olarak değil; yönetişimden sosyal sorumluluğa, risk yönetiminden kurum kültürüne kadar tüm iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırdık. Girişimcilik programlarımızla çalışanlarımızın yenilikçi fikirlerini desteklerken, eğitimden çevre projelerine uzanan sosyal çalışmalarımızla topluma değer katmayı sürdürdük. Önümüzdeki dönemde de güçlü finansal performansımızı korurken, teknolojiyi etkin kullanan, sorumlu ve öncü bir sigorta şirketi olma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz” dedi.

Yenilikçi Çalışmalarıyla Müşteri Deneyimini İyileştiriyor

2025 yılında dijital kanallarda büyük atılımlar gerçekleştiren QNB Sigorta, WhatsApp üzerinden hizmet veren dijital asistanı QNBilir’i ile de sektöründe fark yaratmaya devam etti. Sıkça Sorulan Sorular kapsamında toplam 198 fonksiyon sunan QNBilir, kullanıcıların sigorta poliçelerine dair sıkça sorduğu sorulara hızlı yanıt verirken; poliçe yenileme gibi konularda hatırlatıcı mesajlarla proaktif bilgilendirme sağlayarak dijital bir asistan rolü üstleniyor. 2025 yılı sonunda QNBilir, yaklaşık 38 bin tekil kullanıcı tarafından toplam 60 bin sohbet ile müşterilerin self-servis kanallardan hızlı ve kolay destek almasına katkı sağladı.

QNB Sigorta’nın sürekli geliştirilen mobil uygulaması ise 2025 yılında 280 bini aşkın indirme ve 160 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştı. Banka şifresi ile giriş özelliği sayesinde kullanıcılar hızlı ve kolay bir şekilde bilgiye erişim sağlayabiliyor.

QNB Sigorta, iyihisset.com blogu aracılığıyla da müşterilerinin yanı sıra sağlıklı ve kaliteli bir yaşam arayışındaki herkese rehberlik etmeye devam etti. Yıl boyunca her ay ortalama 20 bini aşkın ziyaretçinin iyi hissetmesine rehberlik yapan blog, sağlık, beslenme, egzersiz, astroloji ve sürdürülebilirlik gibi geniş bir yelpazede içerik sundu. Site, düzenli bülten abonelerine pazar kahveleri eşliğinde keyifle okuyabilecekleri içerikler sunarak fark yarattı.

Ürün Yelpazesi Genişliyor, İş Birlikleriyle Güçleniyor

QNB Sigorta, Enpara Bank’ın yolculuğuna bağımsız bir mevduat bankası olarak devam etme kararı ile birlikte var olan iş birliğini yeni bir faza taşıdı. Bu yeni dönem ile birlikte QNB Sigorta, Enpara Bank müşterilerine sunduğu teminatların kapsamını genişletti ve ürün yelpazesini zenginleştirmeye yönelik çalışmalara başladı. Yeni dönemde bireysel müşterilere yönelik sağlık sigortası ürünleri geliştirilirken, Enpara Bank’ın tüzel müşterilerine özel hayat sigortası çözümlerinin de portföye dahil edilmesi için başlatılan projeler hızla devam ediyor. Bu stratejik iş birliği sayesinde QNB Sigorta, bankasürans kanalındaki gücünü pekiştirirken, daha geniş bir müşteri kitlesine entegre ve yenilikçi sigorta çözümleri sunmaya devam ediyor.