Akbank "Ticari Merkez" modelini hayata geçirdi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, ticari bankacılıkta hizmet modelini Ticari Merkez yapısıyla yeniden şekillendiriyor. Klasik şube yapısının ötesinde tasarlanan model, farklı uzmanlıkları tek bir hizmet yapısı altında bir araya getirerek, şirketlerin ihtiyaçlarına daha etkin ve uygun çözümler sunulmasını hedefliyor.

Yeni modelde müşteriler, merkez müdürleri, lider danışmanlar ve müşteri temsilcilerinden oluşan uzman ekiplerin ortak bilgi ve deneyiminden yararlanabilecek. Böylece iş ortaklarının faaliyet gösterdiği sektör, bölge ve büyüme hedefleri birlikte değerlendirilerek, daha etkili çözümler geliştirilebilecek. Farklı uzmanlıkların aynı ekip içinde buluşması sayesinde müşterilerin finansal ihtiyaçlarının daha bütüncül bir yaklaşımla ele alınması amaçlanıyor.

Söz konusu yapılanmanın ilki Avrupa Ticari Merkezi'ni İstanbul'da ağustosta hizmete açan banka, 2027 sonuna kadar Ankara, İzmir, Kayseri, Samsun, Adana, Gaziantep ve Bursa başta olmak üzere Türkiye genelinde toplam 26 merkeze ulaşmayı hedefliyor.

Yeni hizmet modeli, danışmanlık gücü yüksek ekip yapısıyla şirketlerin ticarette güçlenmek için ihtiyaç duyduğu hizmetleri uçtan uca sunarken, güçlü ekip sinerjisi ve ortak çalışma kültürü sayesinde müşteri ilişkilerinde derinleşmeye, yeni iş fırsatlarının geliştirilmesine ve sürdürülebilir büyümeye daha fazla alan açacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, ticaretin ölçeği ve hızının büyük bir ivmeyle değiştiğini belirtti.

Atik, söz konusu ortamda tüzel müşterilerin işlerini büyütürken, kendilerini ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlayan, sektörlerini bilen, karar süreçlerinde hız kazandıran ve farklı çözümleri bir araya getirebilen güçlü bir bankacılık ortağı beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ticari Merkez modelimizi bu ihtiyaçtan hareketle tasarladık. Yeni yapılanmamızla müşterilerimize daha yakın ve bütüncül bir hizmet deneyimi sunacağız. Ticari Merkezlerimiz, bilgi birikiminin ve ekip sinerjisinin müşteriye değer olarak yansıdığı yeni bir hizmet modeli olacak. Merkez müdürlerimiz, lider danışmanlarımız ve müşteri temsilcilerimizle tüzel müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını uçtan uca ele alacak, bölgesel dinamikleri, sektör ihtiyaçlarını ve büyüme hedeflerini birlikte değerlendiren bir çalışma modeliyle ilerleyeceğiz. Bu dönüşümün, hem müşterilerimizin bankacılık deneyimini güçlendireceğine hem de Türkiye'de ticari bankacılıkta yeni bir hizmet standardı oluşturacağına inanıyoruz."