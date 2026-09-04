Avrupa borsaları negatif seyrediyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin azalmasıyla dün New York borsasında bugün de Asya piyasalarında pozitif bir seyir öne çıkmasına karşın, Avrupa piyasaları bu borsalardan negatif ayrışıyor.

Avrupa borsalarındaki satışlarda jeopolitik risklerden kaynaklı artan enflasyonist endişeler etkili oluyor. Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde temmuz ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 5,8 artarak beklentileri aşarken, haziran ayına göre hızlandı.

Bölgede, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de yıllık bazda enerji fiyatlarındaki hızlı artışın etkisiyle ağustosta yüzde 3,3'e çıkarak yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in gelecek hafta gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı toplantısı öncesinde banka yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu arada, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle artan enflasyon karşısında BoE'nin politika faizini hızlı şekilde yükseltmesinin, ilerleyen dönemde daha agresif faiz artırımlarına duyulabilecek ihtiyacı azaltabileceğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 648 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 10.813 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın hemen altında 26.001 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 51.894 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 8.268 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 azalışla 19.897 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.



