Capital 2026 Eylül Sayısı Bayilerde

KAPAK

ÜLKER’İN GELECEK PLANI

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, “Amiral gemimiz Ülker’in global rekabet gücünü artırırken geleceğe daha güçlü hazırlanmak istiyoruz” diyor.

ARAŞTIRMALAR

YATIRIM YARIŞI

“Yurt Dışında Kurulu En Büyük 50 Türk Şirketi” araştırmamızın zirvesinde 8,1 milyar dolarlık yurt dışı cirosuyla Arçelik bulunuyor. Global 50’nin yeni sınavıysa ulaştıkları ölçeği daha kârlı ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürmek.

İÇERİDE DİRENÇ DIŞARIDA FREN!

Perakendeden otomotive, gıdadan turizme kadar talebin yönü stabil değil. Sektör temsilcileri 2026’yı hızlı bir toparlanma yılından çok “denge, dayanıklılık ve pazar çeşitlendirme yılı” olarak görüyor.

ZARARI AZALTMA HESABI

Son dönemde şirketlerin en önemli sorunu kârsız büyüme. Son 5 yılda pek çok sektörde kâr marjları yarıdan fazla erirken kâr marjı yüksek ürünlerin düşük marjlıları telafi etme gücü zayıflıyor.

OYUNUN KURALI DEĞİŞTİ

40 sektöre damgasını vuran mega trendleri ve yeni fırsat alanlarını araştırdık. Çimentoda karbon maliyeti, tekstilde yakın tedarik ve fiyat baskısı, gıdada arz güvenliği öne çıkıyor.

SÖYLEŞİLER

ÇİN’İN YENİ GÜÇ ROTASI

Dr. Wing Lok Hung’a göre yapay zeka ve yeni enerji Çin’in yeni büyüme motorları olurken ABD-Çin rekabeti, BRICS’in yükselişi ve değişen tedarik zincirleri dünyayı çok kutuplu bir düzene taşıyor.

“5 YILDA PAYIMIZ YÜZDE 50 ARTAR”

“5 yılda pazar payımızı yüzde 50 artırmak istiyoruz” diyen Marshall Türkiye Genel Müdürü Özgür Orçunus, Marshall’ı güçlü, lider ve premium bir marka olarak konumlandırmayı hedeflediklerini söylüyor.

“YURT DIŞINDA ÜRETİME HAZIRIZ”

Ekonomik ve jeopolitik koşulların uygun hale gelmesini beklediklerini söyleyen LAV Genel Müdürü Filiz Akdede, “Yurt dışında üretime hazırız. Yatırımın bir yıl içinde gerçekleşmesi mümkün” diyor.

“HEDEF ÜÇ YILDA 100 MAĞAZAYI GEÇMEK”

Tüketicinin fonksiyonelliğe yatırım yaptığını belirten Evidea Genel Müdürü Hakan Zihnioğlu, elektrikli ev aletleri, tamamlayıcı mobilyalar ve ev dekorasyonunun sektörün büyümesini sürükleyeceğini söylüyor.

KONJONKTÜR

BİLİNEN BELİRSİZLİKLER

Net bir barış sağlanmadıkça fiyatların bu bandın uzun süre dışına çıkması bize pek olası görünmüyor. Çünkü savaşın gidişatına dair pek çok senaryo artık fiyatlara işlenmiş durumda.

YÖNETİM

VELİAHTIN YENİ ROTASI

Aile şirketlerinde yeni kuşak için aile işi zorunlu güzergah olmaktan çıktı. Kimi şirketin dışına çıkıp kendi markasını ya da fonunu kuruyor kimi dışarıda kendini kanıtlayıp aile işine geri dönüyor

LİDERLİĞİN YENİ BASKI HARİTASI

CEO ve yönetim kurulu başkanlarıyla gerçekleştirdiğimiz “Liderliğin Yeni Baskı Haritası” araştırması, her 7 CEO’dan 1’inin yüksek ya da çok yüksek düzeyde baskı altında çalıştığını ortaya koyuyor.

DEĞİŞİM DALGASI

laç sektöründe tepe yönetimde dikkat çekici bir hareketlilik var. 2025’te dünyanın en büyük 25 ilaç şirketi CEO değişikliğine gitti. Türkiye’de ise son 2,5 yılda 21 ilaç şirketinde bayrak devri yaşandı.

FİNANS

“5 YILDA BÖLGESEL YATIRIM BANKASI OLDUK”

İlk 5 yıldaki hedeflerinin ötesine geçtiklerini söyleyen Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu, “Bölgesel bir yatırım bankası olma hedefimizi gerçekleştirdik” diyor.

YENİ CAZİBE MERKEZLERİ

Finansta büyüme yeni adreslere kayıyor. Artık fonlar ve varlık yönetimi, tamamlayıcı sağlık ve emeklilik, dijital ve alternatif finansman ile yapay zeka destekli ödeme çözümleri daha ön planda.

“HACMİ İKİ KATINDAN FAZLA ARTIRABİLİRİZ”

AXA Türkiye Hayat ve Emeklilik Başkanı Selçuk Adıgüzel, yeni ürünler ve düzenlemelerle sektörün prim hacminin 3-5 yılda iki katından fazla artabileceğini öngörüyor.

“TEK VARLIK SINIFINA YOĞUNLAŞMAYIN”

Yüzde 50 TL faiz, yüzde 30 hisse, yüzde 20 altın ve döviz dağılımı öneren TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı, “Tek bir varlık sınıfına yoğunlaşmayın” diyor.

YAŞAM

“PARALAR ÜLKELERİN TARİHİ BELGELERİ”

Eski para koleksiyonculuğu yapan Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, hayalinin ilk parayı basan Lidyalılar döneminden bir parçaya sahip olmak olduğunu söylüyor.

KISA KISA

RICHARD BRANSON

KİTAP

10 SORU

PROJEKSİYON

İNSANLAR

İŞ’TE ANADOLU

THOMAS FREY

DIJITAL CEO

BRAND PULSE

GÖRÜŞLER

Ian Bremmer / SON SEÇİMLERDE TRUMP

Ali Özgenç / OPERASYONEL MODEL DÖNÜŞÜMÜ

Ömer Barbaros Yiş / E-TİCARET BÜYÜYOR, BÜYÜTÜYOR

Mehmet Gerz / FAİZDE İNDİRİM BEKLENTİSİ AĞIRLIK KAZANIYOR

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