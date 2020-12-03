Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı 3 trilyon 633,8 milyar lira, kredi hacmi de 3 trilyon 506,5 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 67,7 milyar lira artarak 3 trilyon 633,8 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 27 Kasım ile biten haftada 67 milyar 686 milyon 698 bin lira artarak 3 trilyon 566 milyar 134 milyon 426 bin liradan, 3 trilyon 633 milyar 821 milyon 124 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,40 artışla 1 trilyon 545 milyar 336 milyon 864 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat de yüzde 2,83 artışla 1 trilyon 958 milyar 485 milyon 639 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 75 milyon dolar azalarak 255 milyar 945 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 227 milyar 975 milyon dolar olurken, bunun 144 milyar 5 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 83 milyar 970 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.