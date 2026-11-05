Armada Gıda, yılın ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

Şirketin hasılatı ilk 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 yükselerek 12,24 milyar TL olarak gerçekleşirken; FAVÖK’ü yüzde 68 artışla 2,16 milyar TL’ye, net dönem kârı ise yüzde 113’lük artışla 1,58 milyar TL’ye ulaştı.

Armada Gıda, 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Finansal dayanıklılığı ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımıyla Türkiye gıda sektöründeki konumunu güçlendiren şirket, bu dönemde hem satış gelirlerinde hem de kârlılık göstergelerinde üstün bir performans sergiledi.

Satış hacmi ve verimli maliyet yönetimi, istikrarlı büyümeyi güçlendirdi

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklanan 9 aylık finansal tablolara göre, Armada Gıda’nın hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 12,24 milyar TL’ye, net dönem kârı yüzde 113’lük artışla 1,58 milyar TL’ye ulaştı. Operasyonel kârlılığının önemli göstergelerinden biri olan Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) ise yüzde 68 artışla 2,16 milyar TL’ye yükseldi.

“Güçlü likidite yapımız ve ihracat ağırlıklı gelir modelimiz ile son çeyreğe güçlü girdik”





Armada Gıda olarak uzun vadeli büyüme hedeflerini destekleyecek güçlü, sürdürülebilir ve esnek bir finansal yapı kurduklarını kaydeden Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu yılın 9 aylık döneminde hem faaliyet hacmimizi koruduk hem de operasyonel verimlilik ve etkin maliyet yönetimiyle kârlılık oranlarımızı artırdık. Güçlü likidite yapımız ve ihracat ağırlıklı gelir modelimiz, yılın son çeyreğine sürdürülebilir bir rekabet gücü kazanarak girmemizi sağladı. Globalleşme, kapasite artışı, katma değerli üretim ve yeni pazarlara açılma hedeflerimiz doğrultusunda sermayemizin etkin yönetimini önceliklendiriyor; sürdürülebilir finansman stratejisi ile şirketimizin kârlılığını ve yatırım potansiyelini güçlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde ise Mersin’deki Armada 3 tesisimiz kapsamında kuracağımız yeni buğday irmiği üretim hattının yanı sıra Armada 4 tesisimiz, katma değerli ürün işleme yatırımlarımız ve Kazakistan’daki büyüme planlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”