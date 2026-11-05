Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (5 Kasım 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kaybederek 11.464,81 puana geriledi.

5.11.2026 13:25:590
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Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (5 Kasım 2026)

Dün günü 11.478,13 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 68,48 puan ve yüzde 0,60 artışla 11.546,61 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,32 puan ve yüzde 0,12 azalışla 11.464,81 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.429,52, en yüksek 11.617,00 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,84 ve sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,82 ve mali endeks yüzde 1,12 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükselirken 38'i düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Tüpraş oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 120 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı olan 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,99, bileşik getirisi yüzde 39,23 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1230, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 158,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,0490 liradan, avro 56,3410 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,5 artışla 4 bin 120 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,3 artışla 95,9 dolardan işlem görüyor.

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