Yapıchem Kimya’nın projesine TÜBİTAK 1501 desteği

Yapıchem Kimya, biyo esaslı hammaddelerin ileri malzeme teknolojilerinde değerlendirilmesine yönelik yeni projesiyle Ar-Ge faaliyetlerini genişletiyor. TÜBİTAK desteğiyle yürütülecek çalışma, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen hammaddelerin endüstriyel performans gerekliliklerini karşılayan epoksi reçine sistemlerine dönüştürülmesini amaçlıyor.

Sürdürülebilir Hammaddelerden İleri Malzeme Teknolojilerine

Küresel kimya endüstrisinde yenilenebilir kaynakların kullanımı, kaynak verimliliği ve petrokimya kökenli hammaddelere alternatif geliştirilmesi giderek daha fazla önem kazanıyor. Yapıchem Kimya, bu dönüşüm doğrultusunda biyo esaslı epoksi reçine teknolojilerine odaklanıyor.

Proje kapsamında reçinelerin sentez koşullarının optimize edilmesi, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin karakterize edilmesi ve farklı endüstriyel uygulamalardaki performanslarının değerlendirilmesi planlanıyor. Geliştirilecek sistemler; biyo esaslı içeriklerinin yanı sıra kimyasal yapı, termal ve mekanik özellikler, proses edilebilirlik ve nihai uygulama performansı açısından kapsamlı testlere tabi tutulacak.

Elde edilecek bilimsel ve teknik bilgi birikiminin, şirketin reçine teknolojileri alanındaki yetkinliğini geliştirmesi ve farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürün platformlarının oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Laboratuvardan Endüstriyel Uygulamaya Uzanan Ar-Ge Yaklaşımı

Yapıchem Kimya, Ar-Ge çalışmalarında laboratuvar ölçeğindeki geliştirme süreçlerinin yanı sıra teknolojilerin üretilebilirliğini, uygulama performansını ve endüstriyel ölçekte kullanılabilirliğini de önceliklendiriyor. Bu doğrultuda proje; hammadde seçimi, kimyasal sentez, proses optimizasyonu, karakterizasyon ve uygulama testlerini kapsayan bütüncül bir yaklaşımla yürütülecek. Araştırma çıktılarının, endüstriyel ihtiyaçlara yanıt veren, yüksek performanslı ve ticari potansiyele sahip kimyasal ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Ar-Ge Yatırımlarında Sürdürülebilir Büyüme Odağı

Ar-Ge yetkinliklerini üniversiteler, araştırma kuruluşları ve kamu destek mekanizmalarıyla geliştirmeyi önemseyen Yapıchem Kimya, bilimsel bilgi birikiminin sanayiye aktarılmasını uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak görüyor.

Yapıchem Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Arıcan, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Kimya sektöründe rekabet gücünün gelecekte yalnızca üretim kapasitesiyle değil, teknoloji geliştirme yetkinliği ve değişen ihtiyaçlara hızlı çözüm üretebilme kabiliyetiyle belirleneceğine inanıyoruz. Bu nedenle Ar-Ge’yi uzun vadeli büyüme stratejimizin temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyoruz.

Biyo esaslı hammaddeler üzerine yürüttüğümüz çalışmalarla, yüksek performans beklentilerinden ödün vermeden daha sürdürülebilir ürün teknolojileri geliştirmeyi amaçlıyoruz. TÜBİTAK 1501 kapsamında desteklenmeye hak kazanan projemizin, epoksi reçine teknolojileri alanındaki bilimsel ve teknik yetkinliğimizi güçlendirirken bu bilgi birikimini sanayiye uygulanabilir, yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmemiz açısından önemli bir adım olacağına inanıyoruz.”

Yeni Nesil Kimya Teknolojilerine Yatırım

Yapıchem Kimya, TÜBİTAK desteğiyle hayata geçireceği projeden elde edilecek teknolojik kazanımlarla, çevresel etkileri azaltmaya yönelik, endüstriyel performans gerekliliklerini karşılayan ve farklı uygulama alanlarına uyarlanabilen yeni nesil kimyasal çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Şirket, Ar-Ge ve inovasyon odaklı yaklaşımıyla yüksek katma değerli kimya teknolojilerinin geliştirilmesine ve Türkiye kimya sanayisinin ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.