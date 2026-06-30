Burgan Bank'a EBRD'den ikinci kez "Türkiye'nin En Aktif Amir Bankası" ödülü

Burgan Bank, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) "Trade Finance Programı" kapsamında verilen "Türkiye'nin En Aktif Amir Bankası" ödülünü üst üste ikinci kez kazandı.

Burgan Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, geçen yıl EBRD ile hayata geçirdiği Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF) işbirliğinin ardından, bu kez dış ticaret finansmanındaki performansıyla uluslararası arenada bir kez daha ödüle layık görüldü.

Bankanın dış ticaret alanındaki etkinliğini ve uluslararası ticaretin finansmanına sunduğu katkıyı ortaya koyan ödül, Burgan Bank'ın EBRD ile giderek güçlenen işbirliğinin de önemli bir göstergesi oldu.

Ödül, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen EBRD Trade Finance Awards töreninde verildi. Burgan Bank, EBRD Trade Finance Programı kapsamında gerçekleştirdiği işlemler, destek verdiği müşteri sayısı ve dış ticaret finansmanındaki etkinliğiyle Türkiye'deki önemli finans kuruluşları arasında yer almayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burgan Bank, Hazine, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Elçin Kitapçı, küresel ticaretin değişen dinamikleri karşısında şirketlerin finansmana erişiminin her zamankinden daha kritik hale geldiğini belirtti.

Geçen yıl EBRD'nin Yeşil Ekonomi Finansman Programı kapsamında sağladıkları kaynakla çevresel dönüşüme katkı sağlayan yatırımların finansmanına destek olduklarını aktaran Kitapçı, şunları kaydetti:

"Bugün ise aynı kurum tarafından dış ticaret finansmanındaki performansımız nedeniyle yeniden ödüllendirilmekten gurur duyuyoruz. Bu ödül, müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinde güvenilir bir çözüm ortağı olma yaklaşımımızın ve ekiplerimizin özverili çalışmalarının uluslararası düzeyde takdir edildiğini gösteriyor. Bir yandan dış ticaret yapan firmalarımızın ihtiyaç duyduğu finansman ve teminat yapılarını sunarken, diğer yandan uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz işbirlikleri sayesinde müşterilerimizin küresel ticarette daha güçlü hareket etmelerine katkı sağlıyoruz. EBRD ile kurduğumuz güçlü işbirliğinin önümüzdeki dönemde de müşterilerimize değer yaratacak yeni fırsatlarla gelişerek devam edeceğine inanıyoruz."