arabam.com temmuz ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com Aylık Fiyat Endeksi'nde haziran ayında 914 bin 918 lira olan ortalama ilan fiyatı temmuz ayında 917 bin 614 liraya yükseldi. Ancak nominal fiyatlardaki sınırlı artışa karşın, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar aylık bazda yüzde 1,46 geriledi.

arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu.

Model bazında bakıldığında ise temmuz ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Focus, Astra, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

arabam.com ilanlarında, temmuz ayında 600 bin liraya kadar olan araçların ilanlar içindeki oranı yüzde 31 olurken, 600 bin 1 lira ile 1 milyon lira aralığındaki araçların yüzde 26'lık dilimi oluşturdu.

Fiyatı 1 milyon 1 lira- ile 1 milyon 400 bin lira aralığındaki araçların oranı 19 olurken , 1 milyon 400 bin 1 lira ile 1 milyon 700bin lira aralığındakiler yüzde 10, 1 milyon 700 bin lira ve üzerindekiler ise ilanların yüzde14'ünü oluşturdu.

- Otomatik vitesli araçların ilan oranı yüzde 35'e yükseldi

Temmuz ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, 1,6 puan artarak yüzde 26,1'e yükseldi. Yaş aralığı 6-9 arasındaki araçların oranı yüzde 16,4 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 30,4 oldu.

Ayrıca 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 11,2 olarak kaydedilirken, 20 yaş ve üzerindeki araçların ilan oranı ise bir önceki aya göre 1,6 puan düşüşle yüzde 15,9 olarak kaydedildi.

arabam.com'da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, temmuz ayında benzinli araçların ilan oranı bir önceki aya göre 2 puan artarak yüzde 34,4 olarak gerçekleşti. Dizel araçların ilan oranı ise 1,5 puan azalarak yüzde 43,9'a geriledi.

Elektrikli araçların ilan oranı yüzde 1,5, hibrit araçların ilan oranı ise yüzde 2,4 olarak kaydedildi. LPG'li araçların ilan oranı da bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 17,9'a geriledi.

Temmuz ayında otomatik vitesli araç ilanlarında artış gözlemlendi. arabam.com verilerine göre otomatik vitesli araçların ilan oranı, bir önceki aya göre 3 puan artarak yüzde 35'e yükseldi. Düz vitesli araçlar ilanların yüzde 50'sini oluştururken, yarı otomatik vitesli araçlar ise ilanların yüzde 15'ini oluşturdu.

- İkinci el araç satışlarında temmuzda yüzde 7-8 düşüş bekleniyor





Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, haziran ayında pazarda durağanlığın devam ettiğini, temmuzda ise tablonun daha da zayıfladığını belirtti.

Henüz resmi verilerin açıklanmadığını kaydeden Oğuzhan, ikinci el araç satışlarının bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 7-8 civarında gerilediğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, sıfır otomobil ve hafif ticari araç pazarının temmuzda aylık bazda yüzde 23 daraldığına dikkati çeken Oğuzhan, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla temmuz hem sıfır hem de ikinci el otomobil pazarının küçüldüğü bir ay oldu. Yüksek kredi faizleri ve finansmana erişimdeki zorluklar talebi baskılarken, sıfır araç tarafındaki kampanyalar da ikinci el pazarını etkilemeye devam ediyor. İlan fiyatlarında nominal artış görsek de reel fiyatlardaki gerileme sürüyor. Yaz sonuna kadar benzer tablonun devam edeceğini tahmin ediyoruz."