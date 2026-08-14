Netaş, 2026'nın ilk yarısında gelirlerini ve kârlılığını artırdı

2026'nın ilk yarısında siparişlerini yüzde 96 artışla 11 milyar TL'ye, satış gelirleri ise yüzde 55 artışla 8,6 milyar TL'ye çıkaran Netaş, 202 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti.

Netaş, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yılın ilk altı ayındaki siparişlerinin toplam değeri TL bazında yüzde 96 artarak 11 milyar TL'ye yükselirken, dolar bazında siparişler yüzde 64 artışla 248 milyon ABD dolarına ulaştı. Yılın ilk yarısındaki satış gelirleri ise, geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında yüzde 55 artarak 8,6 milyar TL'ye ulaştı. Dolar bazındaki satış gelirleri yüzde 31 artışla 193 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Netaş'ın faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı ise (FAVÖK), 2026 yılının ilk yarısında 540 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Netaş’ın bir süredir Cezayir'de bir müşterisi için yeni nesil iletişim ihtiyaçlarına yönelik ürün tedariki kapsamında yürüttüğü projesi, yurt içindeki kamu ve savunma tarafında alınan bakım projeleri ile çeşitli sektörlerden alınan sunucu siparişleri, finansal performansının yükselmesine önemli katkı sağlarken şirket’in ilgili dönemdeki net karı 113 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiş oldu.

Sunucu siparişlerinde kayda değer artış

Netaş, yılın ilk yarısında sunucu siparişlerinde kayda değer bir artış elde etti. Kamu ve savunma alanlarında faaliyet gösteren kurumlar ile özel sektör kuruluşlarının veri işleme, depolama ve dijital altyapı ihtiyaçlarına yönelik projeler bu artışta öne çıktı. Haziran ayında Türkiye'nin önde gelen telekom operatörlerinden birinden sunucu satışına ilişkin 19,6 milyon ABD doları tutarında sipariş alındı, bu proje de şirketin siparişlerinin büyümesinde önemli paya sahip oldu.

Netaş CEO'su Sinan Dumlu, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Yılın ilk yarısında aldığımız siparişler ve satış gelirlerimizde artış kaydettik. Sunucu siparişlerindeki artış da dönem performansımızı destekledi. Yurt dışı işlerimizin katkısıyla vergi öncesi kârımız 202 milyon TL seviyesine ulaştı. Önümüzdeki dönemde aldığımız siparişleri planlandığı şekilde hayata geçirirken, kârlılığı ve sürdürülebilir büyümeyi gözeten bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Kurumsal pazarlarda bulut ve dijital altyapı projeleri

Netaş, 2026 yılının ilk yarısında kurumsal pazarlardan aldığı siparişlerde de büyüme kaydetti. Şirket, ikinci çeyrekte otomotiv, finans ve sigorta, sağlık, genel endüstri ile liman ve taşımacılık sektörlerinde yeni projeler üstlendi. Bu projeler kapsamında, veri saklama, yedekleme, veri güvenliğinin yanı sıra ağ altyapıları, bulut altyapısı ve bulutta yapay zeka çözümleri tarafında Hitachi, Commvault, Cisco ve Microsoft gibi lider teknoloji üreticileriyle önemli dönüşüm projelerine imza atmış oldu.

Bu projeler kapsamında Netaş, müşterilerinin iş uygulamalarının bulut ortamına taşınması, altyapı esnekliğinin artırılması ve dijital hizmetlerin daha verimli şekilde yönetilmesine katkı sunan bir teknoloji şirketi olmayı sürdürdü.

Telekom siparişlerinde 5G ve fiberoptik ürünlerinin katkısı

Telekom iş biriminde de yılın ilk yarısında siparişlerde artış kaydedildi. Artışta, telekom operatörlerinin 5G ve fiber erişim yatırımlarına yönelik müşteri uç cihazları (CPE) ve GPON ürün siparişleri etkili oldu.

CPE, operatör şebekesi ile ev veya iş yerindeki kullanıcı arasındaki bağlantıyı sağlayan modem, yönlendirici ve benzeri müşteri uç cihazlarını ifade ediyor. GPON ise fiber altyapı üzerinden yüksek hızlı internet, ses ve veri hizmetlerinin çok sayıda kullanıcıya yüksek kapasiteyle ulaştırılmasını sağlayan bir erişim teknolojisi. Netaş, bu ürün gruplarında aldığı yeni siparişlerle operatörlerin geniş bant altyapılarını geliştirme çalışmalarını desteklemeyi sürdürdü.

nubia A76 5G operatör kanallarında satışa çıktı

Netaş'ın Türkiye pazarına sunduğu nubia akıllı telefon ailesi, 2026 yılının ikinci çeyreğinde yeni bir modelle genişledi. nubia A76 5G, mayıs ayının sonunda ilk operatör kanalında satışa sunulurken, takip eden ayda diğer büyük operatör kanallarındaki yerini de aldı. Yeni modelin satışa çıkmasıyla birlikte Netaş, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına ve bütçelere yönelik 5G destekli mobil cihaz seçeneklerini genişletmeye devam etti.

BDH, servis ve saha hizmetlerinin kapsamını genişletti

Netaş'ın bilişim destek hizmetleri alanında faaliyet gösteren iştiraki BDH, ikinci çeyrekte mobil cihaz servis operasyonlarındaki yetkili ve uzman hizmet kapasitesini yeni bir uluslararası marka iş birliğiyle genişletti. İş birliği kapsamında BDH, ilgili markanın mobil cihazları için yetkili onarım ve teknik servis hizmetleri sunmaya başladı. BDH ayrıca geri dönüşüm istasyonlarının servise alınmasına yönelik saha operasyonlarını başlattı. Bu kapsamda istasyonların kurulumu, devreye alınması ve operasyonel destek süreçlerine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Şirket, tüketici elektroniği alanındaki hizmetlerine evlere yönelik televizyon montaj ve kurulum hizmetlerini de ekledi. Böylece BDH, kurumsal teknik destek ve yönetilen hizmetlerin yanı sıra son kullanıcıya ulaşan saha ve kurulum hizmetlerindeki faaliyet alanını genişletti.