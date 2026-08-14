Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyürken, istihdam aynı dönemde yüzde 0,1 arttı.

14.08.2026 16:01:480
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Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,4 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve istihdam öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı. İlk çeyrekte Avro Bölgesi ekonomisi önceki çeyreğe göre değişim göstermemişti.

Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1 yükseldi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 1,2 arttı. İlk çeyrekte AB ekonomisi çeyreklik bazda yüzde 0,1 büyümüştü.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya, Fransa ve İtalya’da yüzde 0,2, İspanya’da yüzde 0,7 arttı.

GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,9, Fransa’da yüzde 0,7, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,7 yükseldi.

Avro Bölgesi’nde ve AB’de istihdam ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,5 artış gösterdi.

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