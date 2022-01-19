Büyümemizi sürdürüyoruz

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

20’nci yılını kutlayan Akbank Private Banking, kişiye özel hizmetleriyle büyümesini sürdürüyor. 50 milyar TL’nin üzerinde varlığa yön verdiklerini söyleyen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. ALP KELER, CFA “Yatırımcılarımızın varlıkları geliştikçe biz de gelişiyor, büyüyoruz” diye konuşuyor.

20 yılda müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı hizmetleriyle Euromoney’den The Banker’a dünyanın önde gelen finans dergileri tarafından 30’a yakın ödüle layık görülen Akbank Private Banking, bugün 5 binin üzerinde müşterisinin 50 milyar TL varlığına yön veriyor. 2001 yılında Türkiye’nin ilk özel bankacılık birimi olarak kurulan ve gerçek anlamda kişiye özel bankacılık hizmetini başlatan Akbank Private Banking, 20’nci yılını kutluyor. Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, “Dünyadaki trendleri yakından takip ediyor, sektör gelişimine öncülük ediyoruz. Türkiye’de son 5 yılda toplam finansal varlık iki katına çıktı. Yatırımcılarımızın varlıkları geliştikçe biz de gelişiyor, büyüyoruz” diyor. Akbank Private Banking’in 20 yılını özetleyen Keler, müşterilerinin ihtiyaçlarına iştirakleri ve Akbank Hazine’nin sinerjisi üzerine kurulan iş modeli sayesinde tek bir noktadan cevap verdiklerini belirtiyor.

ÜST DÜZEY BANKACILIK Geniş ürün ve hizmet yelpazesiyle müşterilerine üst düzey bankacılık deneyimi yaşatmak için çalıştıklarını söyleyen Keler, dünyadaki trendleri yakından izleyip sektör gelişimine öncülük ettiklerini belirtiyor. Keler, sektördeki büyümelerini şöyle anlatıyor: “Biz müşterilerimiz için özel yatırım stratejileri geliştirirken sadece Türkiye’deki değil, dünyadaki tüm yatırım olanaklarını değerlendirmeye alıyoruz. Yatırım ihtiyaçlarının yanı sıra emeklilik, sigorta ve finansal kiralama gibi taleplerinde de en iyi ve en kaliteli hizmeti sunabilmek ve tüm bu ihtiyaçları tek noktadan karşılayabilmek amacıyla grup şirketleriyle iş birliği yapıyoruz. Kısa vadeli kazanımlara değil uzun vadeli dostluklara inandığımız için aile varlığının ve değerlerinin korunması, nesilden nesle aktarılması için çalışıyoruz.”

YATIRIMCI BULUŞMALARI

Müşteri deneyimini güçlendiren dijital bir dönüşüme imza atarak teknolojinin ve dijital bankacılığın sağladığı olanakları en verimli şekilde kullandıklarını söyleyen Keler, “Müşterilerimizin yatırım ürünlerine ulaşabileceği, şubeye gitmeden sözleşmelerini onaylayarak birçok işlemi anında gerçekleştirebilecekleri teknolojik altyapılar oluşturarak bu yenilikleri dijital kanallarımız olan Akbank İnternet ve Akbank Mobil şubelerimizden de sunuyoruz” diyor. Her yıl girişimcilik, global trendler, gayrimenkul, sanat, sosyal sorumluluk gibi konularda etkinlikler düzenlediklerini de söyleyen Keler, 2020 yılında başlattıkları “Winvestors Yatırımcı Buluşmaları” ile de yatırımcılara piyasa bilgilendirme platformu sağladıklarını ifade ediyor.

NEXT GENERATION PROGRAMI

Akbank Private Banking’in Türkiye’de bir ilk olan Next Generation programıyla aile varlığını yönetecek olan yeni nesli; varlık yönetimi, girişimcilik ve kültür-sanat konusunda bilgilendirip networking fırsatlarıyla buluşturduğunu ifade eden Keler, 2015 yılında başlatılan programla lise ve üniversite çağındaki gençlere aile varlığı yönetiminin sorumluluğu, yatırım ürünlerinin çeşitliliği, portföy yönetimi, risk kavramı, global ekonomi, girişimcilik, filantropi ve kültür-sanat konuları hakkında bilinç kazandırmayı hedeflediklerini belirtiyor. Sundukları hizmetlerin dışında kültürsanata destek ve sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini anlatan Alp Keler, şöyle devam ediyor: “20’nci yıla özel olarak tasarlanan Akbank Private Banking’in finans sektöründe yarattığı etkinin benzerlerini kendi alanlarında dünya çapında yaratmış isimlerin ilham veren hikayelerini konu alan ‘Etki Yaratanlar’ etkinlik serisinde bilim, sanat ve spor alanından ünlü isimleri ağırlıyoruz. Dijital yaşam kültürü platformumuz olan ‘A Journal’ blog sayfamız aracılığıyla ise sanat, mimari, tasarım, teknoloji, moda, yaşam, müzik ve seyahat gibi hayatın farklı alanlarından ilham veren konuları, global bir bakış açısıyla ele alarak müşterilerimizle paylaşıyoruz.”

DOLAR BAZINDA 4 KAT ARTTI

Dünyada toplam varlıkların 2002’den bu yana dolar bazında yaklaşık 4 kat arttığının görüldüğünü söyleyen Alp Keler, geçtiğimiz 20 yılda dünyadaki finansal varlığın küresel krizler ve dalgalanmalara rağmen istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü belirtiyor. “Dünya 2008 küresel ekonomik krizi ve 2019 yılında başlayan COVID-19 pandemisi başta olmak üzere birçok sınavdan geçti” diye yönetici, son 10 yılda finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri şöyle anlatıyor: “Son 10 yılda dolar bazında varlık iki katına çıktı. 2020 yılında 435 trilyon dolar gibi bir büyüklüğe dayanan varlığın, bu yılın sonunda 460 trilyon dolar gibi bir varlığa ulaşmasını bekliyoruz.” Finansal varlığın çoğunun gelişmiş ülkelerde olduğunu belirten Keler, gelişmiş ve gelişmekte olan 40 ülkenin dünyadaki toplam finansal varlıktan aldığı pay göz önünde bulundurulduğunda gelişmiş 29 ülkenin toplam finansal varlığın yaklaşık yüzde 80’ine sahip olduğunu ifade ediyor. Keler, geriye kalan 11 gelişmekte olan ülke arasında ise toplam finansal varlığın yüzde 15’ine sahip olan Çin’in ön plana çıktığının altını çiziyor.



"MEVDUAT DIŞI VARLIKLARIN PAYI YÜZDE 21 OLDU"



3,2 TRİLYON TL’Yİ AŞTI Türkiye’deki bireylerin toplam finansal varlığı 2021 yılında 3,2 trilyon TL’yi aştı. Bu dönemde mevduatın finansal varlık içindeki payı yüzde 85’ler seviyesinde seyrederken 2020 yılında yüzde 79’a geriledi. Bundan 10 yıl önceye kadar toplam birikimler içinde yüzde 3-5’i zor bulan yatırım fonu hisse senetleri gibi yatırım araçlarının payı ise 2020’de ilk defa yüzde 20’yi geçti.



4 BÜYÜK ŞEHİRDE YOĞUNLAŞIYOR Türkiye’nin finansal varlığına baktığımızda Akbank Private Banking olarak hizmet verdiğimiz bölgelerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da yoğunlaştığını görüyoruz. Akbank Private Banking’in yön verdiği varlık dağılımının yüzde 66’sını mevduat, yüzde 34’ünü ise yatırım ürünleri oluşturuyor. Akbank Private Banking olarak bugüne kadar olduğu gibi müşterilerimize gelecekte de geniş ürün ve hizmet yelpazesiyle dijitalleşme sürecimizi devam ettirerek üst düzey bir bankacılık deneyimi yaşatmak için çalışmaya aralıksız devam edeceğiz.











