Albaraka Türk'ün 9 aylık konsolide net karı 5,8 milyar lira oldu

Albaraka Türk'ün 2026'nın Ocak-Eylül döneminde konsolide net karı 5,8 milyar lira oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, 2026'nın 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) da bildirilen sonuçlara göre, söz konusu dönemde ekonomiye sağlanan nakdi ve gayrinakdi finansman desteği 398,6 milyar liraya ulaştı.

Bankanın eylül sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 589 milyar lira olurken, takipteki alacaklar oranı yüzde 2,2 ile sektör ortalamasının altında gerçekleşti.

Konsolide net karı 5,8 milyar lira olan bankanın sermaye yeterlilik oranı da yüzde 17,6 olarak kaydedildi.

Katılma ve özel cari hesaplar aracılığıyla toplanan katılım fonları da 2025 yıl sonuna göre yüzde 41 artarak 392 milyar liraya yükseldi.

- "Müşteri odaklı bankacılık anlayışını güçlendirmeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, küresel ekonomide jeopolitik gelişmelerin, finansal piyasalardaki dalgalanmaların ve değişen ekonomik dinamiklerin etkilerinin hissedilmeye devam ettiğini belirtti.

Bu gelişmelere rağmen ekonomiye desteklerini sürdürdüklerini kaydeden Temsah, bankanın eylül itibarıyla nakdi ve gayrinakdi finansman desteğinin 400 milyar liraya yaklaştığını, takipteki alacak oranının ise sektör ortalamasının altında kalarak yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

Temsah, bankanın büyüme stratejisinin temel kaynağını oluşturan katılım fonlarının 2025 yıl sonuna kıyasla yüzde 41 artarak 400 milyar lira seviyesine ulaştığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle katılma hesaplarımızdaki güçlü büyüme, bankamızın büyüme ivmesini korurken, varlık kalitesi ve risk yönetimi disiplininden ödün vermeden, sağlıklı bir büyüme sergilediğini teyit etmektedir. Dayanıklı bilanço yapısına paralel olarak, sürdürülebilir gelir artışımız devam etmektedir. 2026 yılının 9 ayında konsolide net karımız 5,8 milyar lira olurken, ortalama öz kaynak karlılığımız ise yüzde 32,5 seviyesinde gerçekleşti."

Müşteri odaklı bankacılık anlayışını güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Temsah, teknoloji yatırımları, yapay zeka ve veri odaklı çalışmalarla yenilikçi işbirlikleri sayesinde müşterilere daha hızlı, etkin ve kişiselleştirilmiş çözümler sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Temsah, reel sektörün ve KOBİ'lerin finansmana erişimini desteklemeyi sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Uluslararası ağımızı genişletmeye, operasyonel verimliliğimizi ve finansal hizmetlerimizin erişilebilirliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katılım finansının temel değerleri doğrultusunda ülkemiz ekonomisine ve tüm paydaşlarımıza uzun vadeli değer üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.