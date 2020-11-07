İş Bankası'ndan 9 ayda 5,2 milyar TL kar

Türkiye İş Bankası, üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ekonomiye 484,4 milyar TL kaynak sağladı. Banka, yılın 9 ayında 5,2 milyar TL net kâr elde etti.

Türkiye İş Bankası 9 aylık bilançosunu açıkladı. Buna göre, banka eylül 2020 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2019 yıl sonuna göre yüzde 27,6 artırarak 597,2 milyar TL’ye yükseltti ve "Türkiye’nin en büyük özel bankası" olma unvanını korudu.

Yılın üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla, bankanın nakdi kredi hacmi 364,3 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 120,1 milyar TL büyüklüğe ulaşırken, ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 484,4 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Toplumdan kazandığını toplumla paylaşma anlayışıyla çalışan, tüm paydaşlarına değer yaratmak gayesiyle kararlılıkla faaliyet gösteren banka, yılın ilk 9 ayında, 5,2 milyar TL düzeyinde net kâr elde etti.

Dönem sonu itibarıyla sermaye yeterlilik oranı yüzde 20 seviyesinde gerçekleşen İş Bankası’nın öz kaynak büyüklüğü ise 64,7 milyar TL düzeyinde oluştu.

Mevduat hacmi 372,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti

Teknolojiyi algılama ve uygulama biçimiyle geleceğin bankacılık anlayışını hayata geçiren İş Bankası, bu dönemde ayrıca, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak adına, İşCep uygulaması üzerinden şubeye gitmeye gerek kalmadan, görüntülü görüşme ile hesap açma kolaylığı sunarak, hızlı ve kolay deneyimle müşteri olma imkanı sağladı.

Başta İşCep olmak üzere, dijital kanallardaki teknoloji uygulamalarını genişleterek, 9 milyona yakın dijital aktif müşteriye kesintisiz bankacılık hizmeti vermeyi sürdüren bankanın, Eylül 2020 dönemi itibarıyla toplam mevduat hacmi 2019 yıl sonuna göre yüzde 25,9 artış göstererek 372,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşti.

Kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla, maliyet odaklı bir yaklaşımla mevduat-dışı borçlanma olanaklarından da faydalanan İş Bankası, yakın zamanda, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki 19 ülkeden 33 bankanın katılımıyla imzalanan anlaşma ile birlikte, 2020 yılında sendikasyon kredileri yoluyla toplamda 1,6 milyar dolar tutarında kaynak temin etti. Banka böylelikle, uluslararası piyasalarda, hem kendisine hem de Türkiye bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.

Bilimsel çalışmalarla da toplumsal gelişime destek veren Banka, Türkiye'nin aşı ve ilaç konusunda dışa bağımlılığının azalmasına ve gelecekte daha ileri aşamalar kaydederek, bu alanda dünya çapında söz sahibi ülkeler arasında yer almasına katkıda bulunma hedefiyle, Koç Üniversitesi ile birlikte Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’ni kurdu. Banka ayrıca, 2020 yılı başında Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi için de Koç Üniversitesi ile iş birliğine gitti.

"Küçük ve orta ölçekli firmaların finansman ihtiyaçlarını karşıladık"

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 9 aylık finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, COVID-19 salgınının etkisiyle uluslararası ilişkilerin, üretim süreçlerinin, tüketim alışkanlıklarının ve iş yapış şekillerinin önemli ölçüde değişim gösterdiğini belirterek, dünya ekonomisinde yeni bir faza geçildiğini kaydetti.

İş Bankası olarak, bu zorlu süreçte sorumluluk almaktan kaçınmadan bütün imkanlarını ve kaynaklarını Türkiye için tahsis etmeye gayret ettiklerini ifade eden Bali, şunları kaydetti:

"El Birliği ve Devam Destek Paketi' vasıtasıyla esnafımıza, küçük işletmelerimize, KOBİ’lerimize, çiftçilerimize işe dönüş ve yeniden açılış süreçlerinde destek olduk. Buna ilaveten, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dahilinde de salgından etkilenen küçük ve orta ölçekli firmaların finansman ihtiyaçlarını karşıladık."



























