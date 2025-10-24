AKLease Filo’nun 5 yıllık hedefi: 10 bin araçlık filo

Leasing sektöründeki deneyimini operasyonel kiralama alanına taşıyan AKLease, uzman-lığnı AKLease Filo çatısı altında yeni bir iş modeline dönüştürdü. Kısa sürede iki bin 500 araçlık filoya ulaşan AKLease Filo’nun gelecek dönem hedefleri arasında ise 5 yıl içerisinde filosunu 10 bin adedin üzerine taşımak yer alıyor.

Operasyonel kiralama pazarına kısa süre önce giriş yapan AKLease Filo, kısa zamanda dikkat çekici bir büyüme ivmesi yakaladı. Şirket, bugün itibarıyla iki bin 500 araçlık filoya ulaşarak sektörde görünür bir konuma geldi.

Tuba İlze / [email protected]

Sabancı Holding çatısı altında, Akbank’ın finansal gücü ve AKLease’in 35 yılı aşkın leasing deneyimi üzerine inşa edilen model, Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren kurumsal ve KOBİ ölçekli firmalara hizmet veriyor. AKLease Filo’nun hedefi, beş yıl içinde filosunu 10 bin araca çıkararak operasyonel kiralama alanında Türkiye’nin önde gelen oyuncuları arasında yer almak.

Uzun ve kısa dönem kiralamada esnek çözümler

AKLease’in leasing sektöründeki 35 yılı aşkın deneyimini mobilite dünyasına taşıyan AKLease Filo, uzun dönem kiralama çözümlerinin yanı sıra önümüzdeki süreçte kısa dönem kiralama ve dijital mobilite modelleri üzerinde de hizmet sunmayı planlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, “AKLease olarak bugüne kadar üretimden enerjiye, ulaşımdan sağlığa kadar birçok sektörde işletmelerin büyüme yolculuklarına eşlik ettik. Bu süreçte edindiğimiz tecrübe bize şunu gösterdi; müşteriler iş süreçlerini hızlandırarak hayatı kolaylaştıran bütünsel çözümler bekliyor. İşte biz de bu anlayışla, sektördeki bilgi birikimimizi operasyonel kiralama alanına taşıyarak AKLease Filo’yu hayata geçirdik. AKLease Filo, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillenen bu vizyonumuzun en somut adımlarından biri oldu. Mobilite ekosistemiyle bağlantılı dijital iş modelleri için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Böylece geleneksel filo kiralamanın ötesine geçerek mobilitenin geleceğinde güçlü bir aktör olmayı planlıyoruz” dedi.

AKLease Filo’nun kısa sürede güvenilir bir iş ortağı haline geldiğini belirten AKLease Filo Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Avdan ise “Bizi sektörde farklılaştıran en önemli unsurlar Müşteri odaklı hizmet anlayışımız, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve sürdürülebilirlik temelli iş modelimiz oldu diyebiliriz. Çünkü biz, sadece bir araç kiralama şirketi değiliz; mobilite dünyasında müşterilerimizin güvenilir iş ortağıyız” açıklamasında bulundu.