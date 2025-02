Vadeler artacak

“2025’TE PAYIMIZI KORUMAK İSTİYORUZ”



İKİ KATI BÜYÜME QNB Leasing olarak 2023’te 450 milyon dolarlık yeni leasing işlemi yaptık. 2024’ü FKB kayıtlarına göre 700 milyon dolar imzalanan sözleşme büyüklüğüyle kapatacağız. Bu, sektör büyümesinin iki katı demek. Pazardaki yerimizi güçlendirdik ve 19 şirketin olduğu leasing endüstrisinin kira alacakları anlamında ikinci büyük şirketiyiz. 2024 sonu itibarıyla pazar payımızın yüzde 11,9 olacağını öngörüyoruz. Sözleşme adetlerimizde sektöre paralel, yüzde 10 artış oldu. Sözleşme tutar büyüklüğünde, sektör ortalamasının üzerinde artış gösterdik. Burada konvansiyonel leasing yani leasingin her alanında, her makine tipinde, her sektörde faaliyet göstermemiz ve yaygın satış ağımızın olması etkili oldu.



ODAK ALANLAR 2025, QNB Leasing’in 35. kuruluş yılı olduğu için bizim için ayrıca önemli. 2025’te şirketin bütün yetkinliklerini sürülebilirlik temalı finansman oluşturmak için kullanacağız. Ciddi hazırlıklarımız var. Şirkette 2016’dan bu yana iş birliği sözleşmesi imzaladığımız 9 güneş enerjisi EPC’nin üzerine yeni iş birlikleri ekliyoruz. Sanayicilere güneş enerjisi santralleri için ortaklarımızla büyük finansman paketi hazırlığı içindeyiz. Enerji verimliliğine de odaklanacağız. BT dünyasına leasing penetrasyonu arttırmak için çalışmamız var; BT güvenlik, data center kurulumu gibi herhangi bir BT yatırımının da leasingle yapılması için iş ortaklıkları kurmak için çaba gösteriyoruz. 2025’te mevcut pazar payımızı korumak istiyoruz. Eylül sonu kârlılığımız 731,5 milyon TL. İstikrarlı bir kârlılıkla, sağlam bir portföyle büyümeyi hedefliyoruz.