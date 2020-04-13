Kritik destek

Elçin Cirik

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Axa Sigorta, Allianz Türkiye, Aksigorta, Zürih Sigorta, Cigna Finans gibi şirketler, girişimcilerle birlikte çalışarak sinerji yaratıyor. Leasing ve finansman şirketlerinde henüz bir hareket yok. Ancak faktoringde TEB Faktoring ve Tam Faktoring, girişimlerle birlikte yenilikler üretiyor. Sektör yöneticileri, önümüzdeki dönemde özellikle hasar süreçleri ve yapay zeka alanlarında iş birliklerinin artacağına inanıyor.

Startsup.watch verilerine göre 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 66 artışla 94 girişim toplamda 102 milyon dolar yatırım aldı. En çok ilgi gören girişimler finans alanında çalışan fintekler oldu. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 17 fintek toplam 8,4 milyon dolarlık yatırım aldı. İşte finans alanındaki oyuncular, gelişen bu ekosistemle yakın çalışmada öncü rol oynuyor. Üstelik sadece bankacılıkta değil artık finansın farklı alanlarında da bu şirketlerle iş birliği yaygınlaşıyor. Bu iş birlikleri finansın her alanındaki iş yapış şekillerini kökten değiştiriyor. Hem müşterilere ulaşmada hem iş süreçlerinin daha az maliyetle yürütülmesinde start uplar, kritik rol oynuyor.

SİGORTA YAKIN TEMASTA

Sigorta, hem elementer hem emeklilik tarafında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de start up’larla iş birliğine en açık alanlardan... Axa da bu şirketlerden biri… Axa, bugün Pisano, Assistbox, Digiform, IDS Analytics, Expertus start upları ile iş birliğinde. Bunların yanında Agito ve Bilmed insurtech’leriyle çözüm ortaklığına sahip. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, bu şirketlerle nasıl sinerji yarattıklarını şöyle aktarıyor: “İş süreçlerimizi maliyet ve hız açısından verimli kılacak tüm alanlarda start up’larla çalışmaya açık yapı oluşturduk. Bu iş birlikleri inovatif çözümler geliştirmede bize yardımcı oluyor” diyor. Axa Sigorta, önümüzdeki günlerde henüz adını veremediği iki girişimle daha iş birliği açıklamaya hazırlanıyor. Emeklilik sisteminin liderlerinden AvivaSA’nın CEO’su Fırat Kuruca, bu yıl özellikle tahsilatta verimliliği artıracak start up’larla iş birliği arayacaklarını açıklıyor. “Insurtech ekosisteminde, otomasyon, oyunlaştırma ve kullanıcı deneyimi artırıcı çözümleri inceleyerek, fırsatları değerlendirmek istiyoruz” diyor. Katılım sigortacılığının öncülerinden Neova Sigorta, yeni bir projeye hazırlanıyor. Neova Sigorta Genel Müdürü Özgür Koç, “Nisan’da Smart- PII ile yeni bir ürünümüzü anons edeceğiz. Bu ürünle ilk etapta 20 bin dolar tasarruf sağlamayı hedefliyoruz” diyor. Neova Sigorta, girişimcilerle robot yazılımlar ve yapay zeka konularında çalışmayı planlıyor.

YENİ FİKİRLERİ İŞE TAŞIYOR

Sigortada lider şirketler, pazardaki konumlarını korumanın yolunun yeni yaklaşımlar olduğunun artık bilincinde. Smart Advice, Rentiva, Seatech, Ortus ve Volthread gibi önemli girişimlerle birlikte çalışan Allianz Türkiye’nin CEO’su Tolga Gürkan, bu modelin işlerine kattığı artıları şöyle aktarıyor: “Start up’lar ihtiyaçlarımızı karşılayacak nitelikte özelleştirilmiş hizmetleri, yüksek iş yapma iştahları sayesinde çok hızlı şekilde sunabiliyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda Gamester iş birliğiyle Türkiye’de ilk kez artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak sanal risk analizi uygulamamızı devreye aldık.” Allianz Türkiye bu yıl da tüm branşlarda özellikle de sağlık alanında mevcut Dr. Allianz hizmetini geliştirmek üzere bir start up ile yeni çalışmalar yapıyor. Aksigorta da bugün Insider, Urbanstat, Tuşla,Sorun, Assistbox, Zemberek ve Tractable ile yakın çalışıyor. “Şirket içindeki inovasyon platformumuzda bulduğumuz yeni fikirleri ürün haline getirebilecek, piyasada bu alanlarla ilgili start up’ları buluyoruz” diyen Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, bu çalışmaları şu sözlerle anlatıyor: “Örneğin Zemberek ile hasar oluştuğunda sigorta şirketi, müşteri, acente ve tamirci gibi tüm ilgili partileri bir araya getiren WhatsApp grubu oluşturuyoruz. Bunu yakın zamanda her alana yaygınlaştıracağız. Hasar süreçlerini iyileştirmede girişimlerle çalışmalara devam edeceğiz.”

GELECEĞE HAZIRLIK

Bir de bu yolun başında olanlar var. Girişim ekosistemine destek vererek bu alanda yakın çalışmaya yeni yeni göz kırpıyorlar. Bireysel emeklilik alanında Cigna Finans, bu şirketlerden biri. Emeklilik şirketi, girişim ekosistemine Insurtech Hub’ın ana sponsor olarak giriş yapıyor. 2019 yılında yerli ve yabancı 100’ün üzerinde start up’la görüştüklerini belirten Cigna Finans Genel Müdürü Pınar Kuriş, bu şekilde sağlık alanında klasikleşen ürünlerin ve hizmetlerinin dışına çıkmayı hedeflediklerini söylüyor. Şirket ayrıca analitik çözümler, dijital fırsatlar ve mobil teknolojilerle ilgilenen girişimlerle çalışmayı da odağına alıyor. Yapay zeka ve büyük veri konularında farklı girişimlerle masaya oturan Zurich Sigorta Türkiye, dünya çapında gerçekleştirilen Zurich İnovasyon Şampiyonası’nın Türkiye ayağını gerçekleştiriyor. Zurich Sigorta Genel Müdürü Yılmaz Yıldız, yarışmanın ilk birincisi otizmli çocukların eğitimi için uygulamalar geliştiren Otsimo’yu desteklediklerini aktarıyor. “Start up’larla iş birliğine bu yıl sponsorlarından biri olduğumuz İTÜ Çekirdek Insurtech programıyla başlayacağız” diyen Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, yakın gelecekte hasar durumunda müşteri deneyimini olumlu yönde artırma ve doğru hasarı en kısa zamanda ödeyebilme amacıyla bu alanda çözüm geliştiren girişimcilerle görüştüklerini söylüyor.

LEASINGDE ÖRNEK YOK

Bankacılık dışı finans alanlarında gerek yerel gerek global girişimlerle çalışan çok az örnek mevcut. Faktoring sektörü ise Tam Faktoring ve TEB Faktoring örnekleriyle bir adım öne çıkıyor. TEB Faktoring’in örneğin Hamiline.com ile imzalanmış bir iş birliği anlaşması bulunuyor. TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar, “2020 yılı için dijital platformlarda yapacağımız yenilikler ve projelerle yeni müşteri portföyümüzü büyütmeyi hedefliyoruz. İlk etapta dijital kanallardan gelen yeni iş üretiminin payını yüzde 25’e çıkarmayı planlıyoruz. Bu amaçla yeni müşteri edinimi ve müşteri deneyiminin mükemmelleştirilmesi alanlarına katkıda bulunacak girişimlerle görüşeceğiz” diyor.



HAKAN KARAMANLI TAM FAKTORİNG GENEL MÜDÜRÜ

“KENDİMİZİ FİNTEK OLARAK GÖRÜYORUZ”



SINIRIMIZ YOK İş birliği geliştirmeye çalıştığımız fintekler arasında Papara, Figopara, Lepus, Akfin, Sell-R, Paynet, E-Çözüm ve Credist gibi firmaları sayabilirim. Start up’larla iş birliği konusunda bir sınırımız yok, işimizi daha kolay ve doğru yapmamızı sağlayacak ya da bize yeni iş olanakları yaratacak her türlü iş birliğine sıcak bakıyoruz. Örneğin çalışanlarımızın sürekli eğitimini desteklemek için Sell-R’ın mobil uygulamasını kullanıyoruz. Lepus Teknoloji de çağrı merkezimizle CRM uygulamamız arasında entegrasyonu sağladı. Bu sayede daha etkin kampanya yönetimi yapabiliyoruz.



KARŞILIKLI KATKI Kendi Ar-Ge merkezine sahip ilk banka dışı finans kurumu olarak kendimizi bir çeşit fintek olarak da görüyoruz. Startuplarla ilişkimizi iki taraflı görüyor, biz de bu ilişkiye nasıl katkı sağlayabiliriz diye bakıyoruz. Operasyon, finansman ve satış yönetimi uzmanlık alanlarımız. Bunları iş birliği yaptığımız start up’ların yeteneklerini geliştirmek için kullanıyoruz. Hatta operasyonel süreçlerini revize ettiğimiz, fiyatlama stratejisine katkı verdiğimiz startup’lar bile var. Yakında yapacağımız ikinci hackatkon için risk analitiği üzerine çalışacağız. İşimiz kredi vermek olduğundan risk analitiği bizim için çok önemli.







