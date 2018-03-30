Amazon, Trump'ın hedefinde

ABD Başkanı Trump'ın hedefindeki Amazon, Washington'daki büyük lobi şirketleriyle bağları kopardı.

30 MART, 20180
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Amazon, Trump'ın hedefinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeterli vergi ödememekle eleştirdiği e-ticaret devi Amazon'un, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP ve Squire Patton Boggs gibi Washington'daki büyük lobi şirketleriyle işbirliğini durdurdu. 

Bloomberg News'in haberine göre, Amazon bu lobi şirketleri yerine Washington dışından şirketlerle işbirliği yapacak. Amazon'un yeni ortakları Paul Brathwaite of Federal Street Strategies LLC ve Josh Holly of Holly Strategies Inc şirketleri, daha önce Airbnb ve Oracle ile çalışmıştı.

ABD Başkanı Trump, dün paylaştığı tweet'te Amazon'un yeterince vergi ödemeyerek ABD'ye büyük zarar verdiğini ve küçük çaplı perakandecileri sektörü dışına ittiğini belirtmişti.

Amazon, 2017'de Wahington'daki lobi faaliyetlerine 15 milyar dolardan fazla para harcamıştı.

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