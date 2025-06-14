34 internet sitesine erişim engeli kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 34 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK'dan yapılan açıklama şöyle:

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen internet siteleri ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen internet sitelerinin adresleri aşağıda verilmiş olup, anılan internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99/A maddesinin üçüncü fıkrası ile 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Erişim engeli getirilen internet siteleri:

 https://www.mexc.co

 https://academy.darkex.com

 https://yobit.net

 https://payixi1.com

 https://mexemcrypto.com

 https://panel.mexemcrypto.com

 https://winxbrokers.com

 https://zirveyatirim1.com

 https://web.zirveyatirim1.com

 https://klasfx256.com

 https://hesabim.klasfx256.com

 https://klasfx-yatirim.org

 https://persyatirim60.com

 https://sca.persyatirim60.com

 https://wt.persyatirim60.com

 https://nova-markets27.com

 https://sca.nova-markets27.com

 https://wt.nova-markets27.com

 https://olivemarkets265.com

 https://my.olivemarkets265.com

 https://www.trk-trade10.com

 https://my.trk-trade10.com

 https://register.trk-trade10.com

 https://www.xmtrsite.tech

 https://my.xmtrsite.tech

 https://eniyiaracikurumum.us

 https://fxpro.forexaracikurumlari.com

 https://xm-turkey.net

 https://my.xmtrading.com

 https://iatr-tickmill.com

 https://my.iatr-tickmill.com

 https://direct.tr-fxprogroup.center

 https://cc.gkmpanel1.com

 https://trwinex.net