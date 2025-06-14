Borsada pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var

Borsa İstanbul'da pazartesi günü (16 Haziran 2025) temettü dağıtacak 3 şirkette nakit kâr payı hak kullanım yapılacak. Aynı gün 1 şirket için de bedelsiz sermaye artırımı var.

Borsa İstanbul'da 16 Haziran 2025 Pazartesi günü 3 hissenin fiyatında temettü; 1 hissenin fiyatında ise bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme olacak. İşte o şirketler:

1- Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)

Şirket pay başına net 0,40 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kâr payı hak kullanım tarihi 16 Haziran, ödeme tarihi 18 Haziran. (Şirket Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfır)

2- Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT)

Şirket pay başına brüt 0,140 TL, net 0,119 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kâr payı hak kullanım tarihi 16 Haziran, ödeme tarihi 18 Haziran.

3- Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Şirket 2 taksit halinde pay başına toplamda net 6,8840578 TL, brüt 5,8514490 TL temettü dağıtacak. Her iki taksit de net 2,9257245 TL olacak. İlk taksit için kesinleşen nakit kâr payı hak kullanım tarihi 16 Haziran 2025, ödeme tarihi 18 Haziran.

4- ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS) - Yüzde 400 Bedelsiz

Şirket, "207.750.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus aşılmak kaydıyla 69.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, yüzde 400 oranında artırılarak 69.500.000 TL'den 347.500.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapmış olduğumuz başvurumuzun onaylandığı, SPK'nın 21.05.2025 tarih ve 2025/31 sayılı bülteni ile kamuya duyurulmuştur" açıklaması yapmıştı. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 16 Haziran 2025.