Tatlıpınar Enerji, Almanya'dan finansal destek sağladı

Ağaoğlu Şirketler Grubu iştiraklerinden Tatlıpınar Enerji, Alman Landesbank Baden-Wurttemberg ile 970 milyon TL’lik finansman sözleşmesi imzaladı.

13.06.2025 13:05:290
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Tatlıpınar Enerji, Almanya'dan finansal destek sağladı

Tatlıpınar Enerji, Bursa ve Yalova’daki rüzgâr santrallerinin kapasite artırımı için Almanya menşeili Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ile 970 milyon TL tutarında ve 12 yıl vadeli finansman sözleşmesi imzaladı. 

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, “Elde ettiğimiz bu kaynakla rüzgârda 41 MW’lık bir kapasite artışı gerçekleştireceğiz. Hedefimiz üç yıl içinde Türkiye ve yurt dışında yapacağımız yatırımlarla yenilenebilir enerji kapasitemizi  1.000 MW’a çıkarmak” dedi…

Sözleşmenin imza töreni, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen “Global 2025” finans forumunda gerçekleştirildi. EulerHermes Aktiengesellschaft, LBBW ve Ağaoğlu Şirketler Grubu yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde konuşan 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini ortaya koyduğunu belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, “Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı, uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman modelleriyle desteklemeye devam ediyoruz. LBBW ile gerçekleştirdiğimiz bu yeni ECA kredisi, yalnızca Türkiye’deki projelerimizin finansmanında değil, bölgede geliştireceğimiz yeni projeler için de bir ön adım niteliği taşıyor. Hedefimizin kapasitemizi üç yıl içinde 1000 MW’a çıkarmak olduğunu söylemiştik. LBBW ile imzaladığımız proje finansmanı sözleşmesi ile rüzgâr kapasitemize 41 MW daha ekleyeceğiz. Kapasite artışı tamamlandığında grubun işletmedeki 321 MW olan toplam kurulu gücü 362 MW’a ulaşacak” dedi.

İmzalanan sözleşme sonrası, Tatlıpınar Enerji ve bağlı bulunduğu grubun bugüne kadar gerçekleştirdiği toplam ECA kredisi büyüklüğü 200 milyon Euro’ya ulaştı. 

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