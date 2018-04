Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Genel Kurulu toplantısına katıldı.

Burada gerçekleştirdiği konuşmasında TL'deki değer kaybına da değinen Zeybekci, "Bunlar hiçbir şekilde Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor" dedi.

Zeybekci, suni hareketlenmelerin bir şekilde geçeceğini ve Türkiye'nin yoluna devam edeceğini ifade etti.

Türkiye GSYİH'sinin 2018 yılında OECD'nin en hızlı artanlar arasında yer alacağına işaret eden Ekonomi Bakanı, Türkiye'nin 2018'de yüzde 6'nın üzerinde büyüme kaydedebileceğini vurguladı.

Zeybekçi daha sonra Bloomberg HT televizyonuna değerlendirmelerde bulundu. Proje bazlı teşvik sistemini değerlendiren Bakan Nihat Zeybekci "zayıf yanlarımızı fırsata çevirdik o da neydi? Cari açık. Cari açık veren alanlar ithalat yaptığımız alanlar...Tek tek terzi usülü her firma için farklı şey tasarladık. 23 proje için ayrı ayrı teşvikler verdik. " dedi.



Teşvik verilen şirketlerin hemen hemen tamamının yabancı yatırım veya yabancı ortaklı yatırım olduğunu belirtren Zeybekci "135 milyar TL'lik yatırım yabancı veya yabancı ortaklı, sermaye girişini önümüzdeki günlerde tetikleyici sonucu olduğunu da göreceğiz" ifadesini kullandı.



Zeybekci şu değerlendirmeleri yaptı;



BÜYÜME



"Öncü göstergeler ilk çeyrek büyümesinin beklentinin üzerinde olacağını gösteriyor. Yine %7'nin üzerinde bir rakam öngörülüyor.



2017 rekor yılıydı, 2018'de her sene ihracatta rekor kıracağız dedik ve her ay rekor kırıyoruz. 160'ı geçtik, yıl sonunda da 170 milyar doları aşacağız...Büyüme sürdürülebilir, öngörülebilir, dengeli bir büyüme"



DOLARDAKİ YÜKSELİŞ



2017'de ihracatımızı %10.2 arttırdık, %7.4 büyüdük, %35 seviyesinde turizm geliri artacak. Hizmet ihracatından gelirler 53 milyar dolar olacak. Hizmet ihracatında yüzde 50 cari fazla veren ülkeyiz. Tüm bunlara bakınca Döviz girişiyle ilgili problem yok...



Kurla ilgili spekülatif haberlerin tabanı yok, Türkiye'nin gerçeğini yansıtmıyor. Onun için kimse endişe etmesin. Müdahale etmemek lazım, piyasa kendi içinde bu seviyeyi oturtacaktır ve oturduğu seviye de doğru seviyedir"