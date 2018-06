“Türkiye için liderler, dünya için liderlik” ilkesiyle 130 yıldır eğitim veren Tarsus Amerikan Koleji’nin (TAC) 2017-2018 dönemi mezunları, düzenlenen törenle kep giyip diplomalarını aldı. Bu yıl mezun olan öğrenciler coşkulu bir törenle liseden uğurlandı. Eğitimde 150 yıllık tecrübeye sahip Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı olarak hizmet veren Tarsus Amerikan Koleji’nin (TAC) kampüsünde düzenlenen törene, SEV ile TAC yöneticileri, öğretmenleri, velileri ve mezunları katıldı.

Okulun tarihi kampüsünde düzenlenen törenin bu yılki misafir konuşmacısı TAC’71 mezunu Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent oldu. Okulun mezuniyet töreni için ABD’den Türkiye’ye gelen ve mezuniyetinin 47. yılında yeni mezunlarla buluşan Kent, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Uzun yıllar sonra TAC’ye gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kent, kamyon tepelerinde başlayıp bugün 200’den fazla ülkede 70 bin çalışanı olan uluslararası bir şirkette CEO olmasına kadar uzanan kariyer yolculuğunda, TAC mezunu olmasının önemli katkısı olduğunu vurguladı:

“Hayat yolculuğumun önemli dönüm noktalarından biri 1971 TAC mezunu olmam ve kariyerime de kamyonlar üzerinde başlamamdır. Burada geçirdiğim yıllar, eğitim ve özel hayatımda bende derin izler bıraktı. Burada aldığım holistik yani bütünsel eğitim, kurduğum dostluklar, edindiğim tecrübeler, hep benim için çok kıymetli oldu. Şimdi okulumuzun 130. yılında burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum.”

Kent, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında, hayat tecrübesini paylaşmak istediğinin altını çizdi. “Anlatacaklarımı, son 40 yıldır dünyanın belirli şirketlerinden bir tanesinde, dört ayrı kıtada ve 11 ayrı ülkede çalışmış birinin tavsiyeleri olarak değil, sadece hayatta edindiğim tecrübeler olarak alın” diyen Kent, konuşmasında şunları söyledi:

İMKANI OLMAYANLARI UNUTMAYIN: Aldığınız eğitimi sakın küçümsemeyin. Dışarda en az sizler kadar farklı yetenekli gençler var ancak sizlerin sahip olduğu olanaklara sahip değiller. Sizler bugün ülkenizde ve dünyanın birçok yerindeki akranlarınıza göre yeni hayatınıza daha avantajlı başlıyorsunuz; bunu unutmayın. Bu, hepinize ayrı ayrı sorumluluk yüklüyor. Sizlerin sahip olduğu avantajlara sahip olmayanları lütfen hiçbir vakit unutmayın. Her zaman, ‘neden benim buyum yok’ değil, ‘neden bu kadar çok şeyim var’ diyeceksiniz.

İNSAN İLİŞKİLERİ OLMAZSA OLMAZ: Eminim, kurduğum ilişkiler ve dostluklar olmasa, bugün bu konuma gelemezdim. İnsan ilişkilerine çok değer verin. Burada geliştirdiğiniz ilişkileri, sıcak arkadaşlıkları hep devam ettirin. Bizim zamanımızda sadece mektup vardı, nerdeyse güvercin devriydi, postayla haberleşirdik birbirimizle; oysa sizlerde çok daha fazla imkan var onları kullanın.

MARKA TUTULMUŞ SÖZDÜR: Çok kültürlü bir şirketi yönetebilmemde de TAC’de aldığım holistik yani bütünsel eğitimin katkısı çok büyük. Bana verdiği özgüven, tecrübe, kişisel gelişim yeteneği burada, bu kampüste başladı. Hep söylerim; marka bir sözdür, iyi bir marka ise tutulmuş, yerine getirilmiş bir sözdür. TAC de öyle bir markadır. Siz mezunlar ve arkanızdan gelen jenerasyon da o sözün tutulduğuna dair en büyük örneklerdir.

AKTİF VE ESNEK OLUN: Hiçbir şey hayatta doğru bir çizgi olarak gitmeyecektir. Özel hayat, iş hayatı, ülkelerin ekonomileri, şirketlerde de hep böyle olacak. Sizlerin de kariyeri hiçbir zaman bir çizgi olarak daimi yükselmeyecek. İnişler de çıkışlar da olacak. İnişlerde bütün tecrübelerinizi de edinin, çıkışlarda da bütün fırsatlardan yararlanmaya bakın.

MÜTEVAZI OLUN: Her zaman söylerim, kendi çantanızı kendiniz taşıyın. Ben hiçbir zaman kimseye çantamı vermem, otellere girerken, uçağa binerken kendim taşırım. Başarıyı en kötü şekilde kullanmak övünmektir hayatta.

TUTKUNUZU BULUN: Sizi her sabah mutlu, azimli ve enerjik olarak yataktan ne kaldıracak? Ben yaptığım işi çok seviyorum o yüzden 40 yıldır yapıyorum. 40 yıldır haftada bir dükkan gezerim. Gezdiğim dükkanlarda hep yeni bir şey öğrenmişimdir. Her günü heyecanla karşılarım. Sizlere de o tutkuyu bulmanızı tavsiye ediyorum. Her neye karşı tutkulu iseniz o konuda pozitif bir iz bırakabilirsiniz. Profesyonel, iş insanı, girişimci, öğretmen, sanatçı, yazar, doktor, mühendis ya da anne ve baba olarak iz bırakabilirsiniz.

BAŞARI TEKRAR ETMELİ: Bir konuda iş kurmak ya da başarılı bir kariyere sahip olmak, tek başına bir başarı olabilir. Ama daha önemlisi başarının tekrarlanmasıdır. Başarıyı elde etmekten daha önemlisi başarıyı nasıl tekrarlayabileceğinizdir. Başarı elde ederseniz sevinin ama çok uzun zaman sevinmeyin. Onu nasıl tekrarlayacağım diye bakın.

ÖĞRENDİKÇE BÜYÜRSÜNÜZ: Her gün yeni bir şeyler öğrenmeye çalışın. Öğrendiğiniz müddetçe gelişiyorsunuz ve büyüyorsunuz. ‘Büyümek’, günümüzde çok önemli bir kavram. Şirketler aynı yerde kalamıyorlar, ya geriye ya yukarıya gidiyor. Ülkeler büyümediği vakit istihdam sağlayamıyor. Kişisel anlamda da bu böyle. Öğrenmeye devam ettiğiniz müddetçe hep gelişiyorsunuz hep büyüyorsunuz.

GELDİĞİNİZ YERİ UNUTMAYIN: Geldiğiniz yeri unutursanız gideceğiniz yere doğru bir şekilde varamazsınız. Sosyal sorumluluk çok önemli. Bu nedenle yaklaşık beş yıl önce Defne Muhtar Kent Eğitim Vakfı'nı kurduk ve her yıl Amerika'ya bursla dört öğrenci yollama gururunu elde ettik. Şimdi artık 16 öğrencimiz okuyor Amerika'da. Her sene dört mezun veriyoruz. Ayrıca TAC’de de şu anda bir öğrencimiz, Defne Muhtar Kent Tuğla Bursu’yla eğitim görüyor. TAC’de burs programının çok aktif ve başarılı olduğunu gördüm ve çok mutlu oldum. Siz de insanların hayatına dokunmanın yollarını arayın.

YANLIŞ YAPMAKTAN KORKMAYIN: Şirketimde çalışanlara hep söylerim; akıllı riskler almaktan, başarısız olmaktan korkmayın. Yanlış yapmaktan korkmayın ama yanlışları tekrarlamayın. Çünkü yanlış yapılmazsa yeteri kadar risk alınmamıştır, yeteri kadar risk alınmadıysa fırsatlar yeteri kadar değerlendirilmemiştir. Ben her zaman başarısızlıklarımdan çok büyük dersler çıkarmışımdır.

PARA DURABİLİR ZAMAN DURMAZ: Mezunu olduğum TAC’de yolculuğum yarım asır önce başladı. Bu süre çok uzun gibi görünse de aslında çok eski bir tarih değil. Zaman dünyadaki en önemli varlık. Çünkü hiçbir zaman durmuyor. Harcamazsanız parayı durdurabilirsiniz ama sıhhat ve zaman öyle değil. Bu iki unsura çok dikkat edin, değerini bilin.