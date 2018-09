Mutfak sektörü İstanbul’a geliyor

EVSİD tarafından hayata geçirilen Turkish Housewares by Invitation Only etkinliğine bu yıl 55 ülkeden 70 firma katılacak.

2016 yılında Türk ev ve mutfak eşyaları sektöründeki üreticilerin farklı pazarlardan satın almacılar ile buluşabilmesi amacıyla Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından hayata geçirilen Turkish Housewares by Invitation Only etkinliği, fuarlardan farklı olarak üreticiler ile potansiyel alıcıları nokta atışı buluşturan bir organizasyon. İlk yıl 37, ikinci yıl 42 Türk üreticisinin katıldığı etkinlik, bu yıl 15-16 Kasım tarihlerinde 50 üretici firmanın ürünlerini sergilemesine imkan tanıyacak. Özellikle Avrupa ve Latin Amerika, Sahraaltı Afrika gibi potansiyel ülkelerdeki alıcılar hedef alındı. Invitation Only etkinliğine 55 farklı ülkeden 70'in üzerinde satın almacı firma ile birlikte İstanbul’da yerleşik satın alma ofislerinin katılması bekleniyor. İş görüşmeleri için davet edilen firmaların yüzde 80'lik bölümü daha önce Türkiye’ye gelmemiş veya Türkiye ile ticaret yapmamış firmalardan oluşuyor.

Seçilerek getirilen alıcılar, beklentinin üzerinde alım yaptılar

Birincisini 2016 yılında düzenlenen bu etkinliğe Türkiye’den 37 üretici firmanın katıldığı bilgisini veren EVSİD Yurtiçi Projeler Komitesi Başkanı Oğuzhan Durmuş, bir o kadar da yurt dışından alıcı geldiğini söyledi. Etkinliğin fuar gibi olmadığını belirten Durmuş, "Gelen alıcılar daha önceden seçilmiş, bu sektörde çalışmalar yapan, ana konseptleri bu ürünler olan ve firmalarda satın alma işlerini yürüten kişilerdi. Bu yüzden umulmadık bir satın alma gerçekleşti. Büyük fuarlarda satın alma işlemi kişiler firmaları tanımadığı için uzun bir süreçte gerçekleşiyor. Bu organizasyonda ise alıcı firmalar aylar öncesinden seçilip, katılımcı üretici firmaların şartları ve bilgileri önceden aktarıldığı için bu süreç daha hızlı oldu" diye konuştu.

İkinci sene daha büyük bir organizasyon düzenlediklerini kaydeden Durmuş, 42 katılımcı ve 50’ye yakın alıcının etkinliğe katıldığını vurguladı. İkincisinde daha profesyonel ve tecrübeli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Durmuş, "Türkiye’den katılan firmalarımıza önceki senenin raporlarını sunduk. İhracat ağırlığımızı Latin Amerika ülkelerine verdik. Bu iki etkinliğin ardından Türkiye’nin bu ülkelere ihracatı yüzde 35 oranında arttı. İhracatımız 18,1 milyon dolardan 24,5 milyon dolara çıktı. Özellikle Latin Amerika, fuarlarda Türk firmalarının kolay eşleşemediği bölgelerden biriydi. Uzak ve zor bir pazar olduğundan Çin ağırlıklı çalışıyordu. Bizim gerek orada gerçekleştirdiğimiz Ur-Ge çalışmalarından elde ettiğimiz portföy, gerek diğer bağlantılar sayesinde seçilmiş kişiler geldi ve bu rakamlara da yansıdı" dedi.

4.000 in üzerinde mağazası olan Fransız perakende devi de katılacak

Etkinliği bu yıl 15-16 Kasım tarihlerinde düzenleyeceklerini dile getiren Durmuş, tüm çalışmaları tamamladıklarını belirtti. Türkiye’den 50 firmanın katılım sağlayacağını açıklayan Durmuş, şöyle devam etti: "Bu sene 70’in üzerinde seçilmiş ve ölçekleri daha iyi alıcı firmaları ağırlayacağız. Türkiye’de yerleşik olup yurt dışında da satış grupları olan 7-8 firmayı da davet edeceğiz. Bu organizasyonlarda seçimleri yaparken dikkat ettiğimiz hususlar var. İlk iki organizasyona katılmış kişilerin en üst düzey olanlarını seçiyoruz. Yüzde 30 diğer organizasyonlara katılmış kişilerden seçerken, yüzde 70 yeni alıcıya yer veriyoruz. Bu sene katılacak 70 firmanın da 40 tanesi daha önce katılmamış firmalar olacak. Gelen firmalar Türkiye’nin lojistik ve pazar avantajlarını gördükçe yeni firmaları da bizlere yönlendiriyor. Diğer ülkelerden katılımcı firmalardan ortak depo açma, ortak üretim yapma gibi talepler geliyor. Sektör olarak bunların çalışmalarını da yapıyoruz. Bu sene etkinliğimize perakende sektöründe ülkelerinde ve dünya çapında lider olan firmalar geliyor. Dünya genelinde 4.000 in üzerinde mağazası olan Fransız perakende devi Auchan bu yıl ilk kez etkinliğimize katılacak. Latin Amerika’da 3-4 bin şubeli grupların ana satın almacıları gelecek. Güney Amerika’dan yoğun bir katılım bekliyoruz."

Ticaret Bakanlığı en önemli destekçisi

Invitation Only organizasyonuna, Ticaret Bakanlığı'nın ilk günden itibaren büyük bir destek verdiğine dikkat çeken Durmuş, "Bakanlık ülkemizde böyle organizasyonların daha çok yapılması gerektiğini düşünüyor ve bizleri destekliyor. Türkiye’de ev ve mutfak eşyaları ihracatı bizi gururlandıran bir noktada. Ana maddeleri ihracata dayalı olsa da ev ve mutfak eşyalarında dünyada 7. sıradayız. Bizim sektörümüz krizden fazla etkilenmedi. Bu kriz sayesinde insanlar ihracatın önemini anladı. Şirketlerde, ihracat olmadan ilerleyemeyeceği algısı bu krizle oluştu" değerlendirmesinde bulundu.