Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İran'da geçen perşembe günü başlayan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı gösterilerle ilgili bir açıklama yayınladı.

2 OCAK, 20180
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İran'da 29 kişinin hayatını kaybettiği hükümet karşıtı gösterilerle ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İran’da 28 Aralık tarihinde başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu, ayrıca kamu binalarının zarar gördüğü yönündeki haberlerden endişe duyulmaktadır. Türkiye, dost ve kardeş İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz. Biran önce ülkede sükunetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz."

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