NATO zirvesi başladı

Erdoğan, "NATO Zirvesi" için NATO'nun Brüksel'deki yeni karargahına geldi. Zirve iki gün sürecek. Erdoğan, aralarında Trump'ın da bulunduğu liderlerle bir araya gelecek

Son yılların en kritik NATO zirvesi bugün Brüksel'de ittifakın yeni yapılan milyar dolarlık merkez karargahında toplandı. 29 ülke lideri yeni karargah binasında toplu fotoğraf çektirerek, basının karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO Zirvesi'nde yer almak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki programa katıldı. Brüksel Havalimanı Askeri Terminal'inden NATO'nun yeni karargahına gelişinde Erdoğan'a, makam aracında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti. Başkan Erdoğan ve Çavuşoğlu'na, NATO'ya üye ülkelerin devlet başkanlarının karargaha giriş yaptığı bölümde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve sırasında birçok liderle ikili görüşme yapması bekleniyor. Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ın yanısıra Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başkanı Theresa May ile bir araya gelecek.

Basına poz vermeden önce Erdoğan ile Trump'ın birlikte yürüyerek sohbet ettikleri gözlemlendi.

Yeni karargahtaki Türkiye temsilciliğini açtı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun yeni karargahında, Türkiye'nin NATO Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin resmi açılışını yaptı.

Erdoğan, açılış kurdelesini Çavuşoğlu ve Akar ile birlikte kesti, ardından delegasyon görevli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Diplomat Restaurant'ta, devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı.

Açılış konuşması Stoltenberg'ten

Zirvenin açılışında konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Daha önce görülmemiş güvenlik tehditleri ve müttefikler arasında görüş ayrılığının bulunduğu bir dönemde, NATO Zirvesi ittifakın görevini yerine getirmeye devam ettiğini gösterecek" ifadelerini kullandı.



