Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

KKTC Başbakanı Tatar ve beraberindeki heyeti Ankara'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği ve refahı için yürüttüğü çalışmaları desteklemeye devam etmektedir, devam edeceğiz. Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türklerinin de Ada'daki ve bölgedeki çıkarlarını aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Sorunun ortaya çıkışı da bugüne kadar gelişi de tamamen Rumların uzlaşmaz tavırlarından kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinin oradaki soydaşlara yapılan kanlı saldırılar sebebiyle olduğunu anımsatan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dün Kıbrıs Türklerinin kanını akıtarak Ada'yı ele geçirmeye çalışanlar, bugün de siyasi ve ekonomik saldırılarla aynı amacın peşindeler. Avrupa Birliği'nin, Ada sorununu çözme konusundaki Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma verdiği sözlerin hiçbirini tutmayan Rum kesiminin yanında yer alması kendi ayıbıdır. Özellikle Kofi Annan döneminde atılan adımlar ve bu adımlar karşısında yine ne yazık ki Rumların tutumları sebebiyle bir referanduma gidilmesi ve bu referandum neticesinde Kıbrıs Türklerinin sözünde durması, Rumların ise sözünde durmaması ama buna karşılık maalesef Güney Avrupa Birliği'ne alınmış, Kuzey ise dışlanmıştır."

Mali noktada verilen sözlerin de tutulmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"O gün bugün aynı durum devam etmektedir. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama sebebiyle ülkemize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik sözde tedbirler açıklayan Avrupa Birliği, bu tavrıyla bize değil kendisine zarar veriyor. Türkiye, Kıbrıs meselesi ile Ada ile derin tarihi bağları yanında buradaki üç garantör ülkeden biridir. Üç garantör ülkeden biri olması hasebiyle de söz hakkı vardır. Hiç söz hakkı olmayanların kalkıp da burada tasarrufta bulunmaya yönelmesi bizi pek de ilgilendirmez. Bu arama çalışmalarına bizler şu anda aynı kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz.

Bütün bunlar ortadayken maalesef buradaki en çılgın yaklaşım, kendilerini resmen tanımadığımız için Kıbrıs Rum kesiminin tek muhatabı, Ada'daki sorunu müzakere ettikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Avrupa Birliği bu meseleye müdahale tarzıyla Ada'da eşitliği değil eşitsizliği, hakkaniyeti değil haksızlığı, barışı değil zulmü savunan bir konuma düştü. Maalesef Avrupa Birliği'nin ve uluslararası toplumun attığı her adım, Kıbrıs Rumlarını çözüm değil çözümsüzlük yolunda cesaretlendirmektedir. Bu süreçte asıl önemli olan Kıbrıs Türklerinin kendi içlerindeki birliği, beraberliği, dayanışmayı güçlü tutmasıdır."

"Gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğiz"

Kıbrıs Rum kesiminin samimi ve gerçekçi bir uzlaşma zeminine gelirse Ada'da herkesin beklediği çözüm yolunun açılacağını vurgulayan Erdoğan, "İşte güne gelene kadar Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte her alanda kendi yol haritamıza uygun adımlar atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan projelerin hayata geçirilemeyeceğine işaret eden Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin bu konudaki kararlılığını sınamak isteyenler, şu ana kadar gerekli dersleri almış olmalılar. Şayet yaşananlardan hala ders almayanlar varsa onlara da gereken cevapları vermekten çekinmeyeceğimizin bilinmesini isterim." şeklinde konuştu.

"En küçük bir şüphe duymuyorum"

"Rum tarafının ve arkasında yer alan kesimlerin oyunları artık hepimizin malumudur." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hiçbir yöneticinin ve hiçbir Kıbrıs Türkü'nün bu oyunlara gelmeyeceğine inanıyorum. Sayın Başbakan ve heyetiyle bugün yaptığımız görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminin bu konudaki dirayetini ve kararlılığını görmekten memnuniyet duydum. Aynı dirayetli ve milli yaklaşımın ülkenin diğer yönetim kademelerinde de hakim olduğundan en küçük bir şüphe duymuyorum. Kıbrıslı kardeşlerimizle birlikte Doğu Akdeniz'de başlattığımız hidrokarbon arama faaliyetlerini halen 2 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle yürütüyoruz. Tabii bu gemilerimizin faaliyetlerini güvenle yürütebilmeleri için Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin unsurları da görev başındadır."

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de haksız, adaletsiz bir yaklaşıma asla müsaade etmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, bölgede hak ve iddia sahibi diğer tüm ülkelerle de doğrudan veya dolaylı yakın ilişki içinde olduklarını söyledi.

"Demek ki Türk bayrağını bu da tanımıyor"

Kıta sahanlığını koruma ve Kıbrıs Türklerinin üzerinde hakkı olan hidrokarbon kaynaklarına sahip çıkma konusundaki çabalarını meşruiyet sınırları içinde sürdürdüklerini bildiren Recep Tayyip Erdoğan, "Rum kesiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan tavrı, ortada tarihiyle, coğrafyasıyla, nüfusuyla, kültürüyle, siyasi ekonomik haklarıyla bir toplum ve bir devlet olduğu gerçeğini değiştirmiyor." dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii şunu da üzülerek söylüyorum, ülkemizde ana muhalefet partisinin başındaki zat maalesef oradaki Silahlı Kuvvetlerimize ait gemilerimizi, bunun yanında sondaj ve sismik araştırma yapan gemilerimizi herhalde başka yabancı düşman bayraklarla karıştırmak suretiyle bizim orada bulunmadığımızı söyleyecek kadar gözü var ama görmüyor. Amerika oradaymış, Fransa oradaymış, Katar oradaymış, şu oradaymış, bu oradaymış ama olmayan tek olmayan ülke Türkiye'ymiş. Her şeyden önce kendisini bir gözden geçirmesi lazım ve orada bulunan Silahlı Kuvvetlerimize ait fırkateynlerimizden tutunuz, oradaki 2 sondaj gemimiz, devasa ay yıldızlarla süslü olan sondaj gemilerimiz, sismik araştırma gemilerimizi tanımasını istiyorum.

Demek ki Türk bayrağını bu da tanımıyor. Ama sana da bunu tanıtacağız. İstesen de istemesen de tanıtacağız. Biz orada bu çalışmalarımızı yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. Çünkü milli davamız olarak gördüğümüz Kıbrıs meselesinin peşini, oradaki kardeşlerimizin güvenliğinden başlayarak, siyasi ve ekonomik hakları tamamen kendilerine teslim edilene kadar bırakmayacağız. Taşınmaz Mal Komisyonu çalışmalarından Maraş'ın yeniden iskana açılmasına kadar her meseleyi bu anlayışla yakından takip ediyoruz."