'1 milyar doları geçme hedefim var'

Nilüfer Gözütok Ünal

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Serhan Süzer, üniversite yıllarından itibaren girişimci olmayı, aile şirketinde kariyer yapmak yerine kendi kanatlarıyla uçmayı hayal ediyordu. Kanada’da üniversite okuduğu 90’lı yılların ikinci yarısında bu kararını babası Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Süzer’e açıkladığında 3 saatlik bir telefon görüşmesinin sonunda babası tarafından ikna edildi. Babasının, “Türkiye’de sana ihtiyacım var” son sözüyle bir internet girişimcisi olarak girişimciliğe adım atmak yerine eğitimini tamamlayıp Türkiye’ye döndü. Tam 10 yıl Süzer Holding’de üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra da 2011 yılında kendi yoluna gitme kararını hayata geçirdi.

Serhan Süzer, ilk olarak babasından aldığı borç parayla güneş enerjisi şirketi Hitit Solar’ı kurdu. 2 yıl sonra da belli bir ölçeğe getirdiği şirketi yabancılara satarak çıkış yaptı. 2013 yılında Ekore Yenilenebilir Enerji şirketiyle çalışmalarına devam etti. Yenilenebilir enerjide faaliyet gösterirken bir taraftan ilgi duyduğu fintek alanında Moka, büyük veri alanında Bonbon şirketini hayata geçirdi. Geçtiğimiz yıl satışını yaparak çıktığı çağrı merkezi şirketi de yine Süzer’in fırsat görüp girişimciliğe adım attığı işlerden biri oldu.

Bugün 580 milyon TL cirolu Ekore Şirketler Grubu ile yoluna devam eden Süzer’in gündemindeki en önemli iş, güneş paneli yatırımı. Yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım olan proje, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkıda bulunmak konusunda iddialı. Güneş ışınlarını almada Türkiye’nin İspanya’dan sonra ikinci güçlü ülke olduğunu belirten Süzer, “Güneş panelini ürettiğimiz zaman arkasına bateri sistemini eklediğinizde enerji bağımsızlığını elde ediyorsunuz. Projenin adı da Enerji Bağımsızlığı İçin Yüzde Yüz Yerli Güneş Paneli” diyor.

Çalışmaları süren projede 2020 yılının ilk yarısında üretim aşamasının tamamlanması bekleniyor. Projeksiyonlara göre 2 yıl içinde tesis, 1 gigavatlık kapasiteye ulaşacak ardından gelen talebe göre yol alacak. Süzer, proje için bugünlerde ortaklık görüşmeleri de yürütüyor. Bu ortaklığın detaylarıyla ilgili şöyle konuşuyor: “Yılın ilk yarısında bir yabancı yatırımcımız olacak. Projeyle ilgilenen Amerikalı, Avrupalı, Uzak Doğulu ve bir de Orta Doğulu yatırımcılar var. Bizi global ölçeğe taşıyacak bir yatırımcı ya da yatırımcı grubu ile stratejik veya finansal ortaklık yaparak uzun vadede Türkiye’den bir dünya şirketi çıkarmak istiyoruz. 2023’de cirosal olarak milyar doları geçme hedefimiz var.”

"YENİ İŞLERE GİRMEYİ PLANLIYORUM"

Süzer, bugün 10 yıllık girişimcilik yolculuğundan memnun. Yaptığı işleri sürdürülebilirlikle ilgili işler olarak tanımlıyor. Güneş enerjisinin de ana işi olduğunu ifade ediyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: “Hayatımın sonuna kadar güneş enerjisinin içinde olacağım. Su teknolojileri, gıda teknolojileri gibi işlere de girmeyi planlıyorum. Bu benim tutkulu olduğum ve çalışmaya devam edeceğim alan.”