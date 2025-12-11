10 Aralık tarihli SPK bülteninde hangi önemli kararlar alındı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 şirketin toplam 40 milyar 200 milyon lira ve 500 milyon dolarlık borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 270 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebine onay verdi.

Kurul, EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama AŞ'nin 750 milyon liralık, Tera Finans Faktoring AŞ'nin 600 milyon liralık, İş Finansal Kiralama AŞ'nin 14 milyar liralık, BNP Paribas Finansal Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ'nin 5 milyar liralık, Emir Varlık Yönetim AŞ'nin 1 milyar 200 milyon liralık, Koç Finansman AŞ'nin 1 milyar 150 milyon liralık, Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar liralık, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 5 milyar liralık, Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ'nin 6 milyar liralık, Yıldızlar İnşaat ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar 500 milyon liralık ve ADM Elektrik Dağıtım AŞ'nin 500 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

SPK ayrıca, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık ve Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin 400 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı. Kurul, Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi talebini olumlu karşıladı.

- İdari para cezaları

Sermaye Piyasası Kurulu, Koza Altın İşletmeleri AŞ (KOZAL) payına dayalı KZBAZ.V varant piyasasında gerçekleşen işlemlerin incelemesi sonucunda bir kişiye 424 milyon 766,5 lira idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.

Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda ise şirkete toplam 7 milyon 233 bin 837 lira ceza uygulandı. Kurul, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 4 milyon 991 bin 835 lira tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

- Erişim engeli kararları

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı ve kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 6 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar veren SPK, sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 4 internet sitesi ve 2 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi için de gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.