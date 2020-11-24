10 yıl önce kuruldu, Türkiye'de ilke imza attı: Peak nasıl başardı?

Peaki Games, 1,8 milyar dolara Amerikalı Zygna tarafından satın alınarak Türkiye’den çıkan ilk unicorn oldu. Peki şirketin kurucusu Sidar Şahin ve ekibi, bu başarıya nasıl ulaştı?

Sadece 10 yıl önce kuruldu. Oysa bugün herkes onları konuşuyor. Kurucu Sidar Şahin liderliğindeki 100 kişilik ekip, Türkiye’nin ilk unicorn’unu yaratarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin en başarılı start up’larından, oyun girişimi Peak, 1,8 milyar dolara Amerikalı Zygna tarafından satın alınarak Türkiye’den çıkan ilk unicorn oldu. Pandemiyle birlikte iyice karamsarlığa kapılan ekosisteme bu exit umut verdi.

Yalnız start up ekosisteminde değil ülkede müthiş bir heyecan yaratan ekibin başarısı, hiç kuşkusuz pek çok girişimciye ilham verecek. Peki Sidar Şahin ve ekibi, bu başarıya nasıl ulaştı?

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