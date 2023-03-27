100 milyar dolarlık kaybın sadece 5 milyar doları sigortalı

Depremin maliyetinin 100 milyar dolara yaklaştığını ifade eden Sigortalı Toplum Derneği Başkanı Selcen Gür, bu kaybın sadece 5 milyar dolarının sigortalı olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve on bir ilimizi etkileyen depremler ülkemizdeki sigortalılık oranının düşüklüğünü bir kez daha ortaya çıkardı. Depremin maliyetinin 100 milyar dolara yaklaştığını ifade eden Sigortalı Toplum Derneği Başkanı Selcen Gür, bu kaybın sadece 5 milyar dolarının sigortalı olduğuna dikkat çekti.

Özellikle sanayii tesislerinde ve üretim işletmelerinde sigortanın önemini ve vazgeçilmezliğini vurgulayan Selcen Gür bu tür tesislerin sigortalanması konusunda sigorta brokerlerinin önemine değindi:

“Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ve sigortasız kalmak gibi bir lüksümüz yok. Milyonlar harcanarak kurulan tesisler tek bir doğal afetle yok olabiliyor. En büyük 1000 sanayi kuruluşunun 150’sinin faaliyet gösterdiği, 50’den fazla OSB’nin yer aldığı bölgede onlarca fabrika yıkıldı, yüzlerce tesiste ciddi hasarlar meydana geldi. Sanayiyi yeniden ayağa kaldırmak yıllar sürecek planlı bir çalışma gerektiriyor.”

Sanayi tesislerinin ve kurumsal sigortacılığın sigorta brokerlerinin uzmanlık alanı olduğuna değinen Gür, Türkiye’de sigortalılık oranının artması için trafik ve kasko dışındaki ürünlere yönelmenin ve finansal sigortalar, kâr kaybı, sorumluluk sigortaları, hayat sigortası, siber riskler gibi özellikli ürünlerin yaygınlaştırılmasının gerektiğini belirtti:

“Sigortalılık oranını artırmazsak afetlerde uğradığımız zararların telafisi çok zor olacak. Ülkemizdeki sigortalılık oranını artırabilmek için sigorta brokerleri olarak yeni ürünlere, uzmanlaşmaya ve teknolojiye ciddi yatırımlar yapıyoruz.”

“SİGORTA BROKERLERİ SİGORTALIYI TEMSİL EDER”

Sigorta brokerlerinin tıpkı sigorta şirketleri gibi kendilerine ait bir ‘Birlik’ çatısı altında olmasının Türk sigorta sektörüne büyük katkılar sağlayacağını ifade eden Gür, sigorta brokerlerinin diğer sigorta aracılarından farkını şöyle anlattı:

“Biz sigorta brokerleri, sigortalılarımız adına hareket ediyor ve kanunen onları temsil ediyoruz. Bizi diğer sigorta aracılarından ayıran temel farkımız sigorta şirketlerini değil, müşterilerimizi temsil etmemizdir. Bizlerin aksine sigorta acenteleri ise sigorta şirketlerini temsil eder. Zıt menfaatleri temsil eden brokerler ile acentelerin aynı çatı altında olmamaları gerekir. Brokeri ve acenteyi aynı çatı altında birleştirme düşüncesi zaten dünya ülkeleri ortalamasının çok altında olan sigorta sektörümüzü iyice küçültür, kısırlaştırır.”

Bu konuda sigorta brokerlerinin tek ses olduğunun altını çizen Selcen Gür, Türk Hukuk sistemine kaynak olan Avrupa Birliği ülkelerinde de broker ve acentelerin ayrı hükümlerle düzenlendiğini, ayrı çatılar altında olduğunu vurguladı.